Кабмін обіцяє легалізувати медканабіс і розробив для цього законопроєкт. Активіст Тарас Ратушний боровся за це кілька років і пояснює, чому документ не працюватиме

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Сергій Пивоваров / «Бабель»

У червні міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін підтримав законопроєкт, який дозволяє купувати та виробляти канабіс для медичних і наукових цілей. Ось його текст. Після цього ми розпитали про законопроєкт профільного заступника міністра охорони здоровʼя Олександра Комаріду. У інтервʼю він розповів, що, за очікуванням міністерства, документ можуть схвалити досить швидко, а також про те, що буде потрібно для вирощування канабісу, та як пацієнти зможуть купувати нові ліки. Активіст та співорганізатор «Маршу Свободи за легалізацію медичного канабісу» Тарас Ратушний боровся за це багато років — але вважає, що ініціатива міністерства не спрацює. «Бабель» поговорив з ним і розпитав, що не так із законопроєктом МОЗ. Якщо коротко: річ у таблицях і списках.

Проблема з медканабісом у тому, як його кваліфікує законодавство

В Україні є перелік наркотичних засобів і психотропних речовин. Він складається з чотирьох таблиць. У кожній таблиці є списки. Перша таблиця — засоби, що взагалі заборонені до обігу. Там особливо небезпечні речовини. Друга таблиця — обмежений обіг. Третя — теж обмежений обіг, але з меншою кількістю обмежень. Четверта таблиця — прекурсори. Головна проблема із медканабісом у тому, що він у першій таблиці. У цій таблиці є три списки, і канабіс знаходиться у першому. Тетрагідроканабінол — психотропний засіб, занесений до другого списку. Є і третій список, де з приміткою написано, що канабіс може вирощуватися для промислових цілей. Але фокус у тому, що, за чинним законодавством, лікарськими засобами можуть бути речовини, які є у другій або третій таблиці. А усе, що у першій таблиці, юридично ліками бути не може.

Щоб вирішити проблему з медканабісом, його потрібно перекваліфікувати із речовини чи рослини, обіг якої заборонений, на речовину, обіг якої обмежений. Тобто просто перенести канабіс із першої таблиці у другу.

І саме довкола цього багато років триває боротьба. Міністерство охорони здоровʼя — орган центральної влади, що відповідає за політику в сфері наркотиків і, відповідно, за охорону здоровʼя, ініціює перенести канабіс із першої у другу таблицю. Проти цього заперечує Міністерство внутрішніх справ, роблячи усе, щоб такого не відбулося. Вперше перенести канабіс [із таблиці в таблицю] спробувала Уляна Супрун у 2019 році, вона зробила дві спроби. Усе заблокував [тодішній міністр внутрішніх справ Арсен] Аваков. Потім ще були спроби, але вони знову наражалися на спротив МВС.

Уляна Супрун. Wikimedia

Увесь цей час спроби вирішити ситуацію з канабісом нагадували перетягування канату між урядом і парламентом, а насправді між противниками і адептами цієї реформи. Готувалися законопроєкти, проєкти постанов, які щось змінювали у таблицях, але зазвичай це був просто спосіб вкрасти ще трохи часу. Змінювалися уряди і парламенти, але ситуація не змінювалася.

Легалізувати медканабіс в Україні намагалися кілька разів

У 2021 році готували зміни на рівні підзаконних актів. Міністерство у справах ветеранів готувало новий варіант змін до переліку наркотичних речовин. Згідно з ними, канабіс включали до другої таблиці. Несподівано для всіх зʼявилася така сама постанова від МОЗ. Її до того ніхто не бачив. Цю постанову швидко провели через Кабмін, премʼєр підписав, і оголосили, що вона вирішує всі питання з медканабісом. Але у документ внесли тільки два препарати на основі канабісу, а не сам медканабіс.

Насправді ця ініціатива не створювала можливості, щоб препарати зайшли на ринок. Тому що поки медканабіс і тетрагідроканабінол перебувають у першій таблиці, створюється юридичний казус. І жоден постачальник не заводитиме препарати на основі медканабісу на ринок.

Тоді парламент вперше підійшов до консенсусу з медканабісом, але законопроєкт провалили. Противникам легалізації можна було б спокійно зітхнути. Та уряд оголосив про початок нової ініціативи, де-факто визнавши, що спроба «косметичного» врегулювання не спрацювала.

У кінці грудня 2021 року фракція «Голос» зареєструвала законопроєкт 6470 — без медійного супроводу, тому його майже ніхто не помітив. Але до нього зʼявилось аж три альтернативних законопроєкти від фракції «Слуга народу». Це просто такий спосіб сказати, що давайте домовлятися, щоб процес був контрольований. Законопроєкт «Голосу» стосувався виключно наукових досліджень і передбачав тільки порядок, як мають використовуватися активні речовини у них. А для того, щоб усе працювало, передбачав перенесення з першої таблиці у другу. Якби цей законопроєкт був ухвалений, то уряду не лишилося б нічого іншого, як просто виконати його норму.

Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Але уряд почав розробляти свій законопроєкт. За кілька днів до початку війни МОЗ виклав його і підзаконний акт для громадського обговорення. І саме в підзаконному акті канабіс і тетрагідроканабінол переносяться із першої таблиці у другу. Сам законопроєкт регулював, як вирощується канабіс, як експортується, імпортується. Цей законопроєкт пройшов громадське обговорення, а далі почали погодження з ключовими міністерствами і винесли в парламент як ініціативу Кабміну.

Але з моменту громадського обговорення на останньому етапі погодження в Кабміні він зазнав суттєвих змін. Зник підзаконний акт [а саме він переносив канабіс з однієї таблиці в іншу].

Там просто тягни-штовхай, кітпес, суперечність, там немає відповіді на питання, в якій все-таки таблиці канабіс.

За законопроєктом МОЗ використовувати канабіс у медицині все одно не вийде

Там зазначається, що перша таблиця містить перший, другий, третій та четвертий списки. Канабіс та його похідні зараз знаходяться у трьох списках. А четвертого не існує в принципі. У першому є рослина канабіс, у другому — тетрагідроканабінол, у третьому — промислові коноплі з невеликими кількостями тетрагідроканабінолу, а четвертого нема. Тобто канабіс не виключають з першої таблиці, він там так і лишається. Щоб це вийшло з глухого кута, треба перенести канабіс у другу таблицю.

Зараз виходить, що ви можете використовувати якийсь канабіс, можете його виростити, зможете якось обмежено перевозити, зберігати. Але використовувати в медицині все одно не зможете. Працюватиме той самий казус, як тоді, коли внесли два препарати на основі канабісу.

Якщо ми або не внесемо канабіс до другої таблиці, або не додамо, що, крім таблиці другої та третьої, можна використовувати канабіс з таблиці першої, ніякі препарати канабісу ми використовувати не зможемо, крім ізоляту канабідіолу. Станом на зараз він винесений з-під державного регулювання, хоча все одно залишається багато питань. Наприклад, не вказана порогова кількість тетрагідроканабінолу, за якою можна буде визначити, що це саме канабідіол, а не щось інше. Справа в тому, що ідеальної і стерильної чистоти препарату досягти не можна. Все одно буде якась слідова кількість тетрагідроканабінолу, яка даватиме підстави казати: «Ай-яй-яй, це все-таки наркотики», і кошмарити фармбізнес, який буде його сюди завозити.

Сергій Пивоваров / «Бабель»

Ввозити медичний канабіс теж буде неможливо

Або канабіс та його похідні переміщуються у таблицю другу, або ми прописуємо, що разом із таблицями два та три може використовуватися канабіс із таблиці один. Це трохи химерна логіка — як почухати праве вухо лівою рукою через потилицю. Але це цілком можливо і досяжно. Якщо цього не зробити і залишити правову рамку, яку встановлює законопроєкт, препарати на основі медканабісу зможуть потрапляти сюди з таким самим успіхом, як після косметичної постанови Кабінету міністрів минулої весни, коли буцімто аж два препарати внесли в таблицю два і оголосили це легалізацією медичного канабісу. Оскільки основою цих препаратів є речовини з таблиці першої, то немає юридичної можливості реєструвати їх для застосування на людях і лікування різних хвороб. Оскільки за чинним законодавством для лікування можуть використовуватися [тільки речовини з] таблиці другої і третьої.

Що далі?

Якщо ви помітили, то ми досі не робили заяв. Тому що одразу законопроєкт в остаточній його версії не опублікували. Ми чекали, щоб отримати його для аналізу. Цікаво було подивитися, як експертне і громадське середовище реагуватиме без нашої участі. На відміну від попередніх років, коли ми були локомотивом і організовували круглі столи, витягали експертів, продукували контент, робили аналіз, тут зʼявилися і експерти з різних інтересів. Від промисловців, науковців, фармацевтів, які роблять свої аналізи законопроєкту. Але я досі не побачив аналізу про те, що зробили з законопроєктом, у чиїх інтересах, і що це насправді може означати для майбутнього. Проте найголовніша причина, чому ми досі нічого не робили — війна. Від того, як і коли вона закінчиться, напряму залежить наша можливість, як держави, самостійно встановлювати окрему незалежну політику щодо психоактивних речовин. Та, звісно, ми сформулюємо занепокоєння і надамо їх усім зацікавленим сторонам.

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