Друга світова війна в карикатурах: небезпечний шлюб Гітлера і Сталіна, брехливий пропагандист Геббельс, СРСР — нова загроза для післявоєнного світу. Історія у 20 ілюстраціях-мемах

Друга світова війна 1939—1945 років стала черговим глобальним конфліктом, у якому взяли участь понад 60 країн. Як і під час Першої світової, карикатури знову стали відображенням воєнної та політичної ситуації, яка постійно змінювалась. Гітлер і Сталін розпочали нову війну з нападу на Польщу. Їхній союз висміювали як небезпечний шлюб. Та після нападу Німеччини Сталін був змушений просити про допомогу США та Британію — із цього союзу глузували вже німецькі карикатуристи. Але після перелому на ключових фронтах на користь антигітлерівської коаліції почали зʼявлятися «пророчі» карикатури про неминучу поразку Гітлера. Популярною мішенню для глузувань став і головний нацистський пропагандист Йозеф Геббельс. У перші повоєнні роки головною загрозою для світу стали ядерна зброя і Сталін, який жадав розширити сфери радянського впливу по всьому світу. А ще серед відомих карикатуристів того часу нарешті зʼявилась жінка. «Бабель» згадує Другу світову війну у 20 найяскравіших карикатурах-мемах.
Загроза для світу з боку кремля лишається й сьогодні. І боротися з нею знову допомагають карикатури-меми.А «Бабелю» допоможе ваш донат:🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.
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