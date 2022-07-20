Друга світова війна в карикатурах: небезпечний шлюб Гітлера і Сталіна, брехливий пропагандист Геббельс, СРСР — нова загроза для післявоєнного світу. Історія у 20 ілюстраціях-мемах

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Друга світова війна 1939—1945 років стала черговим глобальним конфліктом, у якому взяли участь понад 60 країн. Як і під час Першої світової, карикатури знову стали відображенням воєнної та політичної ситуації, яка постійно змінювалась. Гітлер і Сталін розпочали нову війну з нападу на Польщу. Їхній союз висміювали як небезпечний шлюб. Та після нападу Німеччини Сталін був змушений просити про допомогу США та Британію — із цього союзу глузували вже німецькі карикатуристи. Але після перелому на ключових фронтах на користь антигітлерівської коаліції почали зʼявлятися «пророчі» карикатури про неминучу поразку Гітлера. Популярною мішенню для глузувань став і головний нацистський пропагандист Йозеф Геббельс. У перші повоєнні роки головною загрозою для світу стали ядерна зброя і Сталін, який жадав розширити сфери радянського впливу по всьому світу. А ще серед відомих карикатуристів того часу нарешті зʼявилась жінка. «Бабель» згадує Другу світову війну у 20 найяскравіших карикатурах-мемах.

Сатиричні карти ще використовували як спадок від попередньої світової війни, хоча вони вже були не настільки розповсюджені. На фото: Французька карта-карикатура початку Другої світової війни у вересні 1939 року. На ній зображено, як до Польщі з одного боку вторглася Німеччина, з іншого — СРСР. davidrumsey.com

Німеччина та СРСР підписали 23 серпня 1939 року пакт Молотова — Ріббентропа, до якого додавався секретний протокол про розмежування сфер інтересів і зон окупації в Європі. У карикатурах це зображувалось як шлюб лідерів двох держав-агресорів — Гітлера та Сталіна. На фото: Британська карикатура 1939 року з підписом «Цікаво, скільки триватим… catalog.archives.gov

На фото: Американська карикатура на пакт Молотова — Ріббентропа 1939 року, на якій Гітлер промовляє до Сталіна: «Товаришу, ця війна породжує дивних коханців, чи не так?» catalog.archives.gov

На фото: Американська карикатура на пакт Молотова — Ріббентропа під назвою «На цій гілці забагато друзів». На гілці зліва направо: профашистський іспанський диктатор Франсіско Франко, лідер італійських фашистів Беніто Мусолліні, японський генерал Тодзьо Хідекі, а також американські комуністи. catalog.archives.gov

На фото: Англійська карикатура 1940 року, на якій Гітлер і Сталін марширують разом, взуті в один чобіт і тримаючи руку на кобурі з пістолетом. nationalww2museum / «Бабель»

На фото: Англійська карикатура 17 червня 1941 року із написом: «Гітлер залицяється до Сталіна... при тому, що його війська розгорнуті біля кордону СРСР». За п’ять днів Німеччина напала на Радянський Союз. nationalww2museum / «Бабель»

У 1940 році Сталін окупував Латвію, Литву та Естонію, змусивши їх увійти до складу СРСР під загрозою зброї. На фото: Американські карикатури про «добровільне» приєднання країн Балтії до СРСР. catalog.archives.gov

Восени 1939 року СРСР вторгся до Фінляндії, розраховуючи на швидку перемогу, але зазнав величезних втрат. На фото: Американські карикатури про радянсько-фінську Зимову війну. catalog.archives.gov

Улітку 1941 року Німеччина для СРСР перетворилась із союзника на ворога. На радянських карикатурах Гітлера почали порівнювати з Наполеоном, як і німецького імператора Вільгельма ІІ під час Першої світової війни. На фото: Радянська карикатура 1941 року. Wikipedia

Після успіхів Німеччини у Західній Європі та на Східному фронті Британія та США були змушені об’єднатися з Радянським Союзом, щоб разом здолати Гітлера. На фото: Англійська карикатура із написом «Разом задушимо гітлеризм». Wikipedia

На фото: Радянський пропагандистський плакат фінального періоду Другої світової війни. Wikipedia

Ще однією однією популярною мішенню для карикатуристів був головний нацистський пропагандист Йозеф Геббельс. На фото: Англійська карикатура 1940 року, на якій Геббельс повчає Муссоліні: «Це вельми просто! Помножте свої досягнення на 10, поділіть свої втрати на 20 і кричіть про це якомога голосніше». nationalww2museum / «Бабель»

library.osu.edu

library.osu.edu

loc.gov / «Бабель»

loc.gov / «Бабель»

nationalww2museum / «Бабель»

nationalww2museum / «Бабель»

На фото: Радянська карикатура 1946 року на Нюрнберзький трибунал над нацистськими воєнними злочинцями, частину з яких засудили до страти. Wikipedia

Під час Другої світової вперше і поки що востаннє застосували ядерну зброю — американці скинули атомні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі. На фото: Американська карикатура 1947 року «Мир сьогодні» про небезпеку ядерної зброї, яка отримала премію Пулітцера. catalog.archives.gov

Після Другої світової СРСР швидко посварився зі своїми союзниками і перетворився на головну загрозу для Заходу. На фото: Британська карикатура 1947 року, на якій Сталін намагається розширити сфери впливу в Західній Європі. davidrumsey.com

Загроза для світу з боку кремля лишається й сьогодні. І боротися з нею знову допомагають карикатури-меми. А «Бабелю» допоможе ваш донат:🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.