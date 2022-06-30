«Вийшли на задній двір — а там горів навіть асфальт». Три дні тому росіяни вдарили ракетами по найбільшому ТЦ Кременчука. Рятувальники досі шукають під завалами людей — репортаж

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«Бабель»

Удень 27 червня російські війська вдарили ракетами по Кременчуку. Одна з них влучила в торговий центр «Амстор» — головний ТЦ міста. Від удару він миттєво запалав і згорів вщент. Оскільки атака сталася вдень, у ТЦ було багато людей — президент Володимир Зеленський сказав, що там могло бути до тисячі відвідувачів. Станом на 30 червня відомо вже про понад 20 загиблих, але ця цифра не є остаточною, оскільки рятувальники досі розбирають завали та знаходять рештки людських тіл — сьогодні знайшли ще 14 фрагментів. Зрозуміти, скільком людям вони належать, можна буде тільки після ДНК-експертизи. Журналістка Каміла Грабчук спеціально для «Бабеля» поїхала у Кременчук, поспілкувалася з рятувальниками, співробітниками ТЦ і медиками та розповідає, як місто живе після трагедії.

На вулиці Першотравневій електрики оновлюють мережу, посічену уламками російської ракети. Комунальники змітають скло, вибите з вітрин вибуховою хвилею, і забивають їх деревʼяними плитами. На сусідній з нею вулиці Халаменюка був розташований «Амстор» — найбільший торговий центр міста. Зараз від нього залишилося тільки згарище площею в 10 тисяч квадратних метрів. На обвуглених металоконструкціях ще тримаються дві сплавлені вивіски: Comfy та Rozetka. Територію навколо ТЦ огородили червоно-білою стрічкою, а по периметру стоять військові. Підходити ближче можна тільки за спецперепустками — поліції, ДСНС, слідчим, медикам, владі та журналістам. Рятувальники досі розбирають завали: вони шукають людей, безвісти зниклими наразі вважаються понад 30 осіб.

Євгеній Завгородній / «Бабель»

Євгеній Завгородній / «Бабель»

Євгеній Завгородній / «Бабель»

— Я на 20 хвилин сюди запізнився, — зненацька каже повний чоловік років пʼятдесяти в жилетці «Благоустрій Кременчука», він вантажить металеві друзки у візок і пояснює, — думав сюди заїхати, а потім передумав. Думаю, піду спочатку на базар. Ну, слава богу.

— А що тут було? — питаю.

— І кафе, і магазини, і побутова техніка, і продукти, й аптека. Гіпермаркет, словом. Було. Було. У мене тут багато знайомих… — голос починає тремтіти. — Не можу говорити.

У ТЦ влучили через 7—10 хвилин після сигналу повітряної тривоги, а ще за кілька хвилин спалахнула пожежа. Одноповерхова каркасна будівля зайнялась дуже швидко, через високу температуру плавилися скло і метал.

«Бабель»

— Уже загуділа сирена, я оділася і хотіла виходити, і воно ото як шандарахнуло, — згадує 62-річна Валентина, що живе в будинку через дорогу від «Амстора». — Раз, тоді другий. Усе в диму. Вихожу, а тут хлопці в ранах, і кров. Пішла, хотіла в підвал, а там на асфальті теж кров. Це жах такий, страшне. Дітки кричать, там люди валяються — мабуть, хвилею їх відкинуло. Куди вони цілили? Гади, скільки народу загинуло!

Точна кількість загиблих в «Амсторі» досі невідома, та й навряд буде відома найближчим часом. Рятувальники досі розбирають завали та знаходять на згарищі фрагменти тіл, які можна ідентифікувати тільки лабораторно. Найбільше жертв, за даними ДСНС, знайшли у правій частині будівлі — саме туди влучила ракета. Там були магазини Comfy, Eldorado і «Будинок іграшок».

«Бабель»

— Я був на роботі, у Comfy. Вийшов на перекур, почалася тривога, вирішив не повертатися, а піти до сховища, — розповідає 28-річний Роман, високий дужий чоловік із густою чорною бородою. — І тільки зайшов, стався вибух. Далі все як в тумані, почали всім телефонувати — хтось виходить на звʼязок, хтось не виходить. Намагались забігти в ТЦ, але це було неможливо — дим, попіл. Побігли на задній двір, а там навіть асфальт горів.

Роман прийшов до лікарні, щоб підтримати поранених колег. Каже, що їх тут четверо, ще шістьох досі шукають під завалами.

«Бабель»

Попри сигнал повітряної тривоги, який розпочався хвилин за десять до атаки, у торговому центрі залишалися люди. «Двадцять третього червня адміністрація «Амстора» вирішила не закривати ТЦ під час повітряної тривоги», — розповіла 33-річна Вікторія. Вона працювала там керуючою острівком з продажу тютюнових девайсів Glo.

— Майже два місяці [після повномасштабного вторгнення] ми не працювали, — каже вона. — Потім відкрилися за умови, що зачиняємось під час повітряної тривоги. Так і робили, хоча 23 червня адміністрація ТЦ написала: «Ми більше не зачиняємося». Я звернулась до свого керівництва зі словами, що ми в будь-якому разі будемо зачинятися під час повітряних тривог, тому що я розумію всю хиткість цієї будівлі, розумію всю відповідальність за життя своїх працівників і за своє життя — я ще хочу пожити, досить молода.

«Бабель»

Коли пролунав сигнал, Вікторія була на складі. Вона зізнається, що промайнула думка проігнорувати тривогу. Але все-таки покликала двох своїх підлеглих і разом з ними вирушила до укриття — через дорогу від «Амстора». Зайти не встигли — усіх занесло всередину вибуховою хвилею.

Однак більшість працівників ТЦ тоді залишились на своїх робочих місцях, разом із клієнтами.

— Я керівник магазину торгової мережі «Алло». Двадцять сьомого червня я була вихідна, — говорить 27-річна Яна. Вона прийшла, щоб сфотографувати наслідки ракетного удару для менеджерів мережі. — Одразу після прильоту працівники мені подзвонили. Слава богу, усі живі. Я досі не вірю, що це сталося. Двоє вийшли в сирену. Троє, на жаль, залишились працювати. Ми не могли сказати клієнтам: «Вибачте, вийдіть із магазину». Вибух, усе в диму, вони не втратили свідомість і, наскільки мені відомо, вилізли через аптеку разом з клієнтами.

«Бабель»

22-річна Юля два місяці тому з родиною евакуювалася з Харкова у Кременчук.

— Я стажувалась в «Амсторі», на работу влаштовувалась, — каже Юля. — Тривог було багато. До цього ми виходили з ТЦ, а тут якось усе швидко. Клац — я сиджу, усе добре, клац — я вже під завалами й нічого не можу зробити, паніка. А потім я вже на вулиці лежу, потім у лікарні.

У Юлі численні осколкові поранення рук і шиї, їй зашивали голову, але її життю нічого не загрожує. Під час вибуху вона була на острівці з продажу мобільних аксесуарів, неподалік від виходу. Можливо, саме це й врятувало її життя — дівчину встигли витягнути до початку пожежі. 55-річному кременчанину Ігорю пощастило не втратити свідомість і самому вибратися з охопленої димом будівлі.

«Бабель»

— Я пішов туди телефон робити. Віддати в ремонт у Comfy. Але не встиг, не дійшов. Бачив, як залетів червоний такий спалах. Вибух кілька секунд. Усе в гару, у пилюці. Далі навпомацки виходив, виповзав.

«Бабель»

Парамедик і волонтер Юрій Гудзь був серед тих, хто почув вибух і приїхав рятувати поранених. Він каже, що перш ніж почалась пожежа, рятувальники встигнули витягнути кількох людей.

«Бабель»

— Були волонтери, які, не боячись нічого, намотували собі мокрі футболки на обличчя. Це прості містяни, які опинилися в цей час там. І не просто стояли дивилися. Ішла одна команда зліва, поряд ще одна, поліція, Нацгвардія, волонтери. Це була реально така наша українська тєма, коли ми згуртовуємось і просто робимо неймовірні речі. Якоїсь миті хтось почав кричати: «Медика, медика!» Їх було багато, усі ломанулися на цей крик. Але це була просто рука під уламками.

Представники росії заперечують свою вину. Кажуть, що цілили по ангару з боєприпасами, який нібито розташований поруч із ТЦ. Речниця ДСНС Полтавської області Світлана Рибалко у відповідь на ці закиди провела для журналістів екскурсію заводом дорожніх машин «Кредмаш», куди влучила друга ракета.

«Бабель»

— Немає ані жодної військової техніки, ані зброї, ані військових, ніякого обладнання, спорядження військового взагалі. Цей завод виготовляє обладнання для ремонту доріг. Бетонозмішувачі та мобільні заводи для ремонту. І росія це знає. Зараз він стоїть, майже не працює — на мінімальних потужностях. Під час воєнних дій це не те виробництво, на яке є попит.

Робоча зміна на заводі закінчилась за пів години до вибуху. Тому більшість працівників на час атаки вже покинули територію. Ракета зруйнувала один з виробничих цехів, двоє людей поранені.

«Бабель»

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