Росіяни щодня обстрілюють Харків, через це тисячі людей втратили домівку та дохід. Для них харківські волонтери готують понад десять тисяч порцій їжі на день — фоторепортаж «Бабеля»

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Юрій Паливода / «Бабель»

Волонтерська організація «4.5.0. Харківʼяни разом» виникла в перші дні повномасштабного вторгнення. Волонтери щодня готують та розвозять понад десять тисяч порцій їжі людям, яким це потрібно. Цілий день по всіх районах міста їздять чотири автобуси, перші вирушають о 8-й ранку. Волонтери вписують у свої списки адреси і кількість нових порцій, адже люди щодня повертаються в місто. У багатьох із них ще немає в домівках комунікацій, щоб готувати на кухні, хтось без роботи, хтось досі живе в підвалі. Фотограф Юрій Паливода спеціально для «Бабеля» зняв, як працюють волонтери в небезпечному Харкові.

Тетяна Крохмаль — співзасновниця організації «4.5.0. Харків'яни разом». До повномасштабної війни вона була директоркою школи раннього розвитку. 25 лютого познайомилася з директором елітного ресторану «450 градусів», який надав приміщення та продукти для приготування їжі. Першої ж ночі Тетяна з трьома дітьми приготували 400 порцій їжі та віддали вій… Юрій Паливода / «Бабель»

Зараз в організації вже близько 200 людей, які працюють цілодобово по змінах. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Щодня в раціоні картопля по-креольськи, макарони, булгур чи рис. А також овочі. Обов'язково м'ясо: шашлик зі свинини, курятина або риба. Протягом тижня меню не повторюється. Щоденна порція мʼяса чимала, бо для декого це може бути єдиним прийомом їжі за день. А людям необхідно багато білка. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Волонтери також допомагають ліками. Цим в організації займається окремий відділ, у якому працюють медики. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

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