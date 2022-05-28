Українська армія звільнила Київську область майже два місяці тому. Сапери продовжують розміновувати території. Ось як це виглядає — фоторепортаж Стаса Козлюка

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Стас Козлюк / «Бабель»

Майже два місяці тому українська армія вибила російських окупантів з території Київської області. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про розмінування регіону. Але йшлося лише про убезпечення від мін та снарядів основних автошляхів. Водночас сапери далі знаходять на Київщині нерозірвані снаряди від «Градів», «Ураганів», танків, мінометів та артилерії. А люди, які повертаються додому, подеколи знаходять у своїх домівках протипіхотні міни, які залишили російські солдати. Фотограф «Бабеля» Стас Козлюк провів кілька днів із саперами на Бородянщині, аби подивитися, як вони виявляють і знешкоджують снаряди. Упродовж тижня рятувальники їздили на виклики місцевих мешканців, а в кінці тижня підривали снаряди на спеціальному полігоні.

Facebook / ДСНС

Стас Козлюк / «Бабель»

Стас Козлюк / «Бабель»

Стас Козлюк / «Бабель»

Стас Козлюк / «Бабель»

Стас Козлюк / «Бабель»

Стас Козлюк / «Бабель»

Стас Козлюк / «Бабель»

Стас Козлюк / «Бабель»

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