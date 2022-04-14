Російські військові після вторгнення окопалися в полі між Макаровом і Бородянкою Київської області та їли голубів. Ці селища звільнила українська армія — ось як виглядав табір окупантів

На початку квітня українська армія вибила російські війська з території Київської області, деякі підрозділи окупантів відійшли і покидали свої речі: боєкомплекти, одяг, їжу і навіть документи. У звільнені селища та міста приїхали українські журналісти, щоб задокументувати злочини російської армії. Головний редактор AIN.UA Ілля Кабачинський вирушив у Бородянку, але дорогою натрапив на польовий табір російської армії, що між Макаровом та селом Липивіка Київської області. Він сфотографував побут російських окупантів, точніше те, що після них залишилось, і передав ці фото «Бабелю». Ось як виглядав табір.