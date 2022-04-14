Російські військові після вторгнення окопалися в полі між Макаровом і Бородянкою Київської області та їли голубів. Ці селища звільнила українська армія — ось як виглядав табір окупантів

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На початку квітня українська армія вибила російські війська з території Київської області, деякі підрозділи окупантів відійшли і покидали свої речі: боєкомплекти, одяг, їжу і навіть документи. У звільнені селища та міста приїхали українські журналісти, щоб задокументувати злочини російської армії. Головний редактор AIN.UA Ілля Кабачинський вирушив у Бородянку, але дорогою натрапив на польовий табір російської армії, що між Макаровом та селом Липивіка Київської області. Він сфотографував побут російських окупантів, точніше те, що після них залишилось, і передав ці фото «Бабелю». Ось як виглядав табір.

Невеликий табір російські війська розбили по обидві сторони звичайної дороги, що йшла між селами. З однієї сторони — щось схоже на укріплення: кілька позицій для обстрілу зі зброї, захищена позиція для танка.

Цікавіша інша сторона дороги — там був безпосередньо табір, де росіяни, судячи з усього, якийсь час проживали. Розмір — сотня метрів завдовжки і близько десяти метрів завширшки. Найперше, що впадає в очі — імпровізована польова кухня. Столи зібрані з того, що було поруч — ящики для куль та зброї стали шафами, стільчиками та підставками. Нічого спец…

Брендованих коробок «Армия россии» з армійським пайком — мало. Натомість є банки з консервацією та крадені з українських магазинів продукти.

Судячи з кількості спаленої техніки навколо — росіян не врятували ніякі укріплення, табір знищили.

Місця для сну — в землі. Стіни завішані чи то шторами, чи навіть шпалерами. На землі — пінопласт.

Історії про п’янство російської армії — не вигадка. У чомусь, схожому на імпровізований смітник, десятки пляшок елітного алкоголю — скоріш за все, викраденого з місцевих магазинів чи домівок українців.

«Бабель»

Поруч із цим табором — село Липівка. Місцеві хати знищені. Поля навколо — в мінах.

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