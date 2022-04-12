Окупанти понад місяць провели в Зоні відчуження та, ймовірно, заробили собі променеву хворобу. Ось як виглядають Чорнобиль і Прип’ять після окупації — фоторепортаж «Бабеля»
- Автори:
- Антон Юхименко, Юліана Скібіцька
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Антон Юхименко / «Бабель»
У перші дні війни російські війська, які вторглися в Україну з білорусі, захопили Чорнобильську атомну електростанцію та зайняли позиції у Зоні відчуження. Попри небезпечний для життя рівень радіації окупанти вирили окопи в Рудому лісі та, імовірно, вивезли з лабораторії ЧАЕС смертельно небезпечні джерела іонізуючого випромінювання. Тридцять першого березня росіяни пішли з ЧАЕС і Зони відчуження. Фотограф і засновник команди Chernobyl Zone — Radioactive Team Антон Юхименко спеціально для «Бабеля» зафіксував, що окупанти залишили після себе у Припʼяті та Чорнобилі: понівечену техніку, розмародерені адмінбудівлі та таблички, переписані російською мовою.
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