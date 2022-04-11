«Мама, вава болить, мама, дуже больно». Свідчення психолога, яка працює із двома дівчинками 9 та 11 років, яких під час окупації зґвалтували російські солдати

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Kate Ban / «Бабель»

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули 183 дитини, 342 дістали поранень. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оприлюднила факти жорстокого зґвалтування окупантами дітей. За її словами, у Бучі хлопчика 11 років ґвалтували на очах у мами. Її прив’язали до стільця. А дівчинку 14 років ґвалтували пʼять чоловіків. Головний редактор «Бабеля» Євген Спірін поговорив із психологом та психіатром Лілією Шакаловою, яка зараз працює з двома зґвалтованими дівчинками — девʼяти та одинадцяти років. Їх вивезли із селищ Київської області, які були під окупацією російських солдатів. Обидві дівчинки зараз у безпеці, разом із батьками, та проходять терапію. Ми не називаємо імен та прізвищ дітей. Ми оприлюднюємо частину цієї розмови. Обережно, чутливий контент. Цей текст вільний для поширення.

Зараз ви працюєте із зґвалтованими дітьми?

― У мене є дві клієнтки, дівчинки, батьки яких до мене звернулися. Так, це діти, і це велика рана. Працюю з ними тиждень.

Скільки їм років?

― Одній дівчинці 9, другій 11 років. Та, що девʼять, дуже розірвана, дуже страшно. Її уже зашили. Друга — підозрюють, що вона може бути вагітна, бо в неї уже були місячні, а зараз немає. Але це може бути тому, що вона перенервувала. За нею наглядає гінеколог. Одну дівчинку зашили ще там, по місцю [під Бучею, найімовірніше, це було в Бородянці], лікар знайшлася.

Як їх зґвалтували?

― Одну дівчинку зґвалтували в Бучі. Її мама вийшла по воду з іншими мамами і дітьми. Одна чи дві дитини залишилися самі. Увірвалися орки. Спочатку зґвалтували дитину, та почала кричати, вони побили жінку [яка була поруч]. Повернулася мама [зґвалтованої дитини], а та жінка, яку били, показує: «Тихо, тихо, не лякай дитину», у неї пальці біля рота. Бо мама побачила свою скривавлену дитину і хотіла кричати. А мала каже: «Мама, болить, мама, дуже больно». Це 9-річна дитинка.

Що с другою дитиною?

― А друга дитинка, 11-річна, в неї немає батька. Вони жили з бабусею. Ґвалтували в неї на очах, вона кричала, її вдарили по обличчю, страшне було.

Як ви проводите терапію?

― Моє завдання — відокремити сексуальне життя від того, що з ними сталося. Я розказую: «От тигр у клітці. Це дуже погані люди, вони в одній країні дуже поганій виросли, такі люди не живуть в нормальній країні. Тигр і киця — вони схожі зовні. Але тигр у клітці. От і ці люди будуть всі в клітці. Зараз люди будують велику стіну, щоб таких людей більше не було». Моє завдання — відокремити це скотство від того, щоб жінки ці не перестали бути жінками.

Обидві дівчинки зараз у Києві, у клініці, у безпеці?

― Одна в Києві, одна під Києвом.

Як діти погодились на терапію?

― Спочатку вони взагалі нічого не говорили. В мене великий досвід, я 40 років практикую як психотерапевт і психоаналітик із європейською освітою. Я працювала у Феофанії 29 років. У мене в кабінеті було багато іграшок. Але то в кабінеті, вдома у мене іграшок немає. Але в мене є мої прикраси. Я дуже люблю срібло, і в мене його багато. А дівчата — вони такі дівчата, і зґвалтовані теж дівчата. Я дівчинці показую срібло, вона починає щось дивитися. І я так обережно, обережно, дуже обережно починаю з нею розмовляти. Тому я нікому не покажу цих дівчат. І не дозволю їх сфотографувати.

Їх нікому не можна показувати.

― У мене 10 хвилин тому просили «ну хоч зі спини фото зробити». Ні! Вони зі мною з трудом йдуть на контакт.

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