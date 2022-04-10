Бородянка під Києвом зруйнована. Її бомбили літаками, бомбосховища перетворилися на братські могили, російські солдати не давали забрати трупи ― фоторепортаж Стаса Козлюка

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Стас Козлюк / Бабель

Селище Бородянка знаходиться за 50 кілометрів від Києва. Російські військові захопили його 24 лютого, коли почалося вторгнення. Майже кожного дня до початку квітня через селище, в бік Ірпеня і Бучі, йшла техніка окупантів. У селищі знищені майже всі багатоповерхівки. «Освободітєлі» стріляли прямо по квартирах мешканців, а потім не давали розібрати завали та забрати тіла загиблих. Спочатку люди намагалися сховатися у підвалах будинків, але російська армія бомбардувала місто літаками. Тож будинки було зруйновано, а бомбосховища перетворилися на братські могили. Фотограф Стас Козлюк побував у Бородянці. Ось як зараз виглядає селище, де російська армія влаштувала геноцид.

Світлана і Людмила Приходько приїхали подивитися на свою згорілу хату. З квартири вдалося врятувати диван. Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Валентина, 62 роки, очікує, поки з-під завалів витягнуть дочку, зятя та онуку 4 років. Вони пішли у підвал, і там їх завалило. Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель