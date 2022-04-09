Околиці Гостомелю: у лісах трупи цивільних, у них звʼязані руки, їх розстрілювали російські солдати, автівки з людьми давили танками. Як це виглядає — фото Стаса Козлюка

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Стас Козлюк / Бабель

Фотограф і документаліст Стас Козлюк їздить по селищах Київщини, які українська армія звільнила від російських окупантів. Цього разу Стас побачив тіло цивільного чоловіка на півночі від Гостомелю — у нього звʼязані руки, його розстріляли. Стас зафільмував зруйнований міст і розбитий танк у районі села Здвижівка. Багато тіл в автомобілях між Макаровим і Липівкою. Зруйновані хати в селі Андріївка по дорозі на Бородянку. Місцеві кажуть, що в Макарові зникли 50 людей — чоловіки. В Андріївці російські солдати позаймали хати місцевих. «Мешканці кажуть, що росіяни збирали чоловіків і відводили розстрілювати. Убиті лежали на городах». «Бабель» продовжує публікувати фото з доказами геноциду росіян проти українців. Ці фото можна вільно розповсюджувати, використовувати в новинних матеріалах і телеефірах.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

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