Російська армія влаштувала в Бучі геноцид: цивільних навмисно калічили, катували і вбивали. Ось так зараз виглядає місто ― фоторепортаж Стаса Козлюка для «Бабеля»

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Стас Козлюк / Бабель

Фотограф Стас Козлюк 4 квітня потрапив у Бучу Київської області. Це місто українська армія звільнила кілька днів тому. У місті є місця масового поховання. Одне з таких Стас побачив у дворі церкви. Ховати там людей почали 10 березня. Спершу люди намагалися влаштовувати похорони на цвинтарі, але російські солдати загрожували вбити всіх, хто захоче туди пройти. Тож ховати загиблих почали де тільки можна. У тому числі і у дворах будинків і церков. На подвірʼї церкви, яку сфотографував Стас, таких поховань три. У кожній ямі близько 70 людей. У місті зараз немає води, газу та електрики, їжу містяни готують на багаттях, а щоб підтримувати вогонь ― спилюють дерева. Четвертого квітня в місто вперше привезли хліб. Стас також натрапив на тіло чоловіка з відрізаним носом. Місцеві розповіли, що бачили, як його повели в будівлю із завʼязаними руками. З будівлі він вже не вийшов. За даними радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, станом на 5 квітня в Бучі загинуло понад 400 людей. Ми публікуємо фото з Бучі, щоб увесь світ знав, що російські солдати влаштували в місті геноцид.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель