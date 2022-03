Хочу розуміти ситуацію на фронті. Як це мені робити? Читати військових аналітиків, які збирають дані з офіційних і відкритих джерел

Тексти

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Для світової спільноти розслідувачів за відкритими даними вторгнення Росії в Україну стало подією, до якої вони готувалися і яку передбачали — ще до 24 лютого вони описували розстановку російських сил на кордоні, базуючись на численних фотографіях військової техніки, що потрапляли до соціальних мереж. Наприклад, аналітик, який пише під псевдонімом Jomini of the West, передбачав загальний хід майбутньої війни ще 20 лютого й описував, як російська армія діятиме в містах ще 22 лютого. Зараз він і ще кілька розслідувачів регулярно зіставляють офіційні повідомлення Генштабів України та росії, записи в соцмережах місцевих жителів, репортажі військових кореспондентів і дані супутникових знімків — у результаті вони отримують хоч і не ідеально деталізовану, проте зрозумілу картину того, якої форми набуває фронт бойових дій день у день. За нею вони можуть зробити припущення про стратегію росії — до них, звісно, слід ставитися лише як до припущень. «Бабель» радить чотири незалежні джерела, чиїм спостереженням, на нашу думку, можна довіряти: аналітики зі США й Австралії та одна команда з росії, який після початку війни довелося евакуюватися з рф.

Американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War) — недержавний аналітичний центр, заснований у 2007 році. ISW моніторять офіційні повідомлення Генштабів України та росії, новинні сайти обох країн, твіттер- і телеграм-акаунти фахівців з геолокації знімків. Щоденні зведення вони викладають на своєму вебсайті.

Карта з аналізу ситуації за 11 березня. Короткий зміст: просування російської армії до Києва зупинено, вона продовжує облогу Маріуполя та атакує Сєверодонецьк. Під Харковом і Сумами проводить перегрупування. Українська армія зупинила наступ на Миколаїв і Запоріжжя. Institute for the Study of War

Аналітик Jomini of the West — судячи з частих взаємних ретвітів, член клубу військових ігор Джорджтаунського університету. Щодня викладає аналіз обстановки у своєму твіттері.

Карта розміщення сил біля Києва та Чернігова з аналізу ситуації за 10 березня. Українська армія зупинила наступ на Київ із заходу та сходу, вона продовжує атакувати вразливі позиції російської армії та її лінії постачання. Jomini of the West / Twitter

Аналітик Натан Рузер — співробітник одного з підрозділів австралійського Інституту стратегічної політики. Щодня викладає аналіз обстановки у своєму твіттері.

Карта, яка показує, як розподіляється конвой російських військ на північний захід від Києва. Червоним позначені ділянки доріг, які контролює російська армія, жовтим — ділянки, які вона не змогла утримати. Nathan Ruser / Twitter

Російська команда розслідувачів Conflict Intelligence Team, яка після початку війни була змушена евакуюватись із росії. Її засновник Руслан Левієв щодня пояснює обстановку на фронті в ютюб-каналі CIT.

Випуск за 11 березня: Руслан Левієв пояснює, чому війна може затягнутися надовго.

У чому сходяться розслідувачі, які стежать за вторгненням росії в Україну?

Керівництво ЗСУ вважає, що воно успішно стримало початковий наступ російської армії, і бачить шлях до перемоги. Російська армія втрачає ініціативу під Києвом і Харковом. Це підтверджують зведення з фронту, репортажі та відкриті дані.

Російська армія насилу перегруповує сили та намагається налагодити постачання передових частин. Вона виводить із фронту батальйонно-тактичні групи, розбиті ЗСУ.

Судячи з усього, російська армія деморалізована. Російське керівництво намагається це змінити: воно втягує в активні бойові дії білорусь, тримає в облозі Маріуполь і намагається оточити частину угруповання на Донбасі.

