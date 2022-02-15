33 роки тому радянські війська пішли з Афганістану. Згадуємо про останню війну Радянського Союзу, яка прискорила його розвал — у 15 фото

Саме Амін попросив СРСР відправити війська до Афганістану. Однак у Кремлі були незадоволені його жорсткою політикою і взагалі підозрювали, що він співпрацює з ЦРУ. Тому на першому етапі вторгнення, у грудні 1979 року, радянські спецпризначенці взяли штурмом резиденцію Аміна, сам він загинув у перестрілці. На фото: Радянські війська та техніка в аер…

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