Брітні Спірс, Джиммі Феллон, Періс Хілтон, Емінем та інші зірки купують за мільйони доларів NFT із мавпами-мутантами та ставлять їх на аватарки. Це називають й аферою, і новим ринком мистецтва

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opensea.io / «Бабель»

Американські знаменитості купують аватарки з мультяшними мавпами за сотні тисяч і мільйони доларів. Ці зображення є частиною набору з 10 тисяч картинок, який називається Bored Ape Yacht Club. Початкова ціна кожної мавпи становила $190, а наприкінці січня співак Джастін Бібер купив картинку під номером 3001 за $1,3 мільйона. Репер Емінем кілька тижнів тому придбав одну з мавп за $450 тисяч. І це далеко не найбільші угоди: найдорожча картинка пішла майже за три мільйони. При цьому покупці отримують навіть не сам арт, а лише ідентифікатор власності на нього — токен, або NFT. Акції компанії Yuga Labs, яка вигадала продавати знаменитостям намальованих мавп, тепер і самі стали привабливою інвестицією. Компанію оцінили у $4—5 мільярдів, зараз ведуться переговори про продаж її частини. «Бабель» розповідає, як афера стала справжньою лихоманкою.

Компанія Yuga Labs випустила 10 тисяч зображень мавп, які нудьгують. Кожне з них унікальне — різний одяг, колір шерсті, вираз морди. Незмінними залишаються лише поза та емоція, яку зображує персонаж, — нудьга або роздратування. Художній рівень малюнків невисокий, це звичайний інтернет-арт.

За кожним зображенням закріплений невзаємозамінний токен, право власності на який підтверджується завдяки блокчейну. Купують і продають мавп за криптовалюту Ethereum, яка є технічною базою для NFT. Її курс постійно стрибає, зараз 1 ETH коштує $3 179 . Усі 10 тисяч мавп виставили на продаж у квітні 2021 року. Стартова ціна кожної з них становила 0,08 ETH, що за тодішнім курсом дорівнювало $190. Усі NFT розібрали протягом 12 годин.

Концепція Bored Ape Yacht Club (BAYC) від початку задумувалася в розрахунку на аудиторію знаменитостей та багатіїв. Мавпи, що нудьгують, власне, і символізують зірок, які вже не знають, куди витрачати свої гроші. А «яхт-клуб» означає закриту спільноту, перепусткою до якої є будь-який токен з набору. Щоправда, цифровий Yacht Club, який реалізували у вигляді закритого сайту, виглядає як дешевий бар. Очевидно, іронія, закладена в ідею колекції, стала важливою причиною успіху BAYC. Є у назви набору ще одне значення, що ґрунтується на грі слів. На жаргоні американської криптоспільноти aping in («мавпування») означає вкладення великих сум у ризиковані проєкти.

larvalabs.com / «Бабель»

Затію з мавпами вигадали чотири друга, які довгий час були відомі лише по ніках — Goner, Gargamel, No Sass і Emperor Tomato Ketchup. Нещодавно, 5 лютого, Buzzfeed розкрив справжні імена перших двох. Ними виявилися жителі Флориди 32-річний Грег Солано і 35-річний Уайлі Ароноу. Ніхто з команди стартапу раніше не мав справу ані зі знаменитостями, ані з великими грошима.

Увагу компаньйонів привернули такі проєкти, як CryptoPunks і Hashmasks — NFT-колекції, які теж складалися із тисяч однотипних зображень і розкуповувалися за великі гроші. Вони вирішили зробити щось подібне, додавши елементи гри та соцмережі.

Кожен, хто купує хоча б один NFT із мавпою, назавжди стає членом закритої спільноти, навіть якщо потім він продасть свій токен. Також він отримує доступ до сайту, де всі власники картинок можуть спілкуватися один з одним, зокрема із зірками. Ще одна важлива деталь — NFT із мавпою дає право власнику використовувати зображення як завгодно, навіть отримувати гроші від його комерційної реалізації. Інші токени часто обмежують це.

Yuga Labs стежить за тим, щоб власники нудьгуючих мавп не нудьгували. Для них, наприклад, влаштовують івенти. Перший пройшов на початку листопаді в Нью-Йорку і тривав тиждень. У рамках Ape Fest провели виставки, вечірки та концерт зірок на яхті.

Але основа програми лояльності — подарунки у вигляді нових NFT. Другий набір — 10 тисяч картинок Bored Ape Kennel Club — роздали у випадковому порядку всім власникам токенів BAYC.

Восени 2021 року між членами клубу розподілили 10 тисяч «мутагенних сироваток», кожна з яких теж є NFT. «Сироватки» створюють спотворену копію мавпи, що нагадує зомбі. Паралельно з цим компанія випустила набір із 10 тисяч оригінальних мавп-мутантів, який називається Mutant Ape Yacht Club. Усю колекцію розкупили за годину, хоча початкова ціна за токен сягала $14 тисяч.

Зараз компанія випустила новий набір 3D-мавп, щоправда, фанати вже встигли розкритикувати його за дизайн. Нижня ціна одного NFT — 4 ETH, тобто $12 тисяч за нинішнім курсом.

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NFT всіх чотирьох колекцій активно продаються на вторинному ринку. Цінуються вони по-різному. Наприклад, мавпи із синіми зубами або із золотою шерстю коштують дорожче за інших. Нижня ціна за один токен становить $200 тисяч. Рекорд встановили у жовтні — $3,4 мільйона за картинку. За величезні гроші продаються також «мутагенні сироватки»: наприкінці минулого року дві рідкісні пішли за 3,6 і 4 мільйони.

За кожну угоду на вторинному ринку компанія Yuga Labs отримує 2,5% роялті. У листопаді, наприклад, вони заробили таким чином $22 мільйони. А загальну капіталізацію колекцій їхніх NFT оцінюють у $2,8 мільярда.

На початку лютого зʼявилася інформація, що Yuga Labs веде переговори про продаж частки компанії з венчурним фондом Andreessen Horowitz (a16z), стартап оцінюють у $5 мільярдів.

Увагу до нудьгуючих мавп привернули зірки, які стали змагатися один з одним у цінності своїх екземплярів або колекцій: колишній баскетболіст Шакіл ОʼНіл, Брітні Спірс, Періс Хілтон, Майк Шинода з Linkin Park, ведучий Джиммі Феллон, Снуп Дог, Емінем та багато інших. Вони ставлять мавп на аватарки в соцмережах, хваляться ними, обговорюють свої покупки на ток-шоу. Усе це слугує потужним медійним підживленням, що підіймає ціни на лімітовані картинки.

Криптоблогер Max Read вважає, що бізнес на NFT дуже природний для знаменитостей — завдяки популярності вони можуть легко нарощувати вартість своїх токенів, просто написавши про них у Twitter або згадавши на ток-шоу.

Американські зірки не вперше намагаються заробити на NFT. Однак коли вони продають токени власного виготовлення, це не завжди закінчується добре для тих, хто їх купив. Арти знаменитостей знецінюються після того, як їх продають.

Наприклад, у лютому 2021 року співачка Grimes, на той час ще дружина Ілона Маска, за 20 хвилин розпродала колекцію зображень херувимів і заробила $5,8 мільйона. Ось тільки потім середня ціна токена впала на 84% — із $7 тисяч до $1,2 тисячі. Схожа історія сталася із репером A$AP Rocky. Гіфку, на якій він обертається навколо осі, спочатку продавали за $2 тисячі, а потім ціна знизилася до $900. Попспівак Шон Мендес за хвилину продав своїм фанатам токенів на мільйон доларів, але невдовзі вони подешевшали вдвічі.

Нудьгуючі мавпи — не перший NFT-набір, що викликав інтерес в інвесторів і колекціонерів. До цього були Hashmasks і CryptoPunks. Криптопанки у 2017 році стали цілим явищем в інтернеті — це був перший артпроєкт на блокчейні. Компанія, яка займалася розробкою ігор, випустила 10 тисяч піксельних аватарів, що відрізнялися аксесуарами, статтю та кольором шкіри. Більшість зображають людей, але є також прибульці та зомбі. Спочатку ці NFT роздавали безплатно, потрібно було лише заплатити комісію $0,11 за переказ у криптовалюті. Однак невдовзі картинки стали предметом колекціонування і породили безліч проєктів-наслідувачів, серед яких і мавпи, що нудьгують. Нещодавно одного з криптопанків продали за $8 мільйонів, ще одного — за $7,5 мільйона. Найдешевший зараз коштує $70 тисяч.

Один із NFT-проєктів 2021 року закінчився великим обманом. Колекція Evolved Apes теж налічує 10 тисяч зображень. Її творці обіцяли, що на гроші, отримані від продажу токенів, вони зроблять гру, в якій NFT-персонажі боротимуться між собою. Заробивши за тиждень $2,7 мільйона, анонімний розробник зник разом з усією сумою та сайтом проєкту. Утім, токени Evolved Apes досі продаються на вторинному ринку, а обдурені користувачі обʼєдналися, щоб запустити новий проєкт — Fight Back Apes, в якому будуть використані куплені аватари.

Ринок NFT-арту активно розвивається. Найдорожчою угодою на ньому став продаж у березні 2021 року колажу з пʼяти тисяч цифрових картин, який називається Everydays: The First 5 000 Days. Він пішов із молотка аукціонного будинку Christie`s за $69,34 мільйона. Це зробило роботу художника Майка Вінкельмана не лише найдорожчим цифровим артом, але й третім за вартістю твором сучасного мистецтва, проданим за життя його автора. Ще дві картини того ж художника купили за 6 та 6,6 мільйона.

У списку найдорожчих NFT є також токен Едварда Сноудена Stay Free — портрет колишнього співробітника АНБ на тлі документів із судовим позовом до нього від влади США. Роботу купили за $5,5 мільйона.

foundation.app / «Бабель»

Простий сірий піксель розміром 1 х 1, який художник під псевдонімом Murat Pak представив як свою концептуальну роботу, продали у вигляді NFT за $1,33 мільйона. Торги вів аукціонний будинок Sotheby`s.

Криптоблогер Max Read вважає, що зараз, схоже, стерлися візуальні кордони між такими поняттями, як фінансова афера і нормальна капіталістична схема.

Можна сміливо говорити, що цифровий арт став таким самим предметом інвестування, як картини відомих художників. Але є два моменти, що насторожують. По-перше, ціни на NFT привʼязані до курсу криптовалюти та в разі її обвалу впадуть разом із нею. По-друге, артринок чутливий до фінансових криз.

«Після глобальної фінансової кризи 2008 року продаж творів мистецтва та інших предметів розкоші скоротився майже на 40%. Тепер, коли центральні банки починають посилювати грошово-кредитну політику, щоб приборкати інфляцію, нові класи активів, які себе ще не зарекомендували, найімовірніше, постраждають більше за надійніші активи. І надзвичайно волатильний ринок NFT, що базується на нічим не підкріплених цифрових валютах, навряд чи можна назвати безпечним притулком», — вважає економіст професор Патрік Рейнмеллер.

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