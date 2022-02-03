На «4 каналі» «слуги» Олексія Ковальова гучно прощаються з головними критиками влади та кличуть на ефіри депутатів фракції влади. Це вже цензура? Почалося? Давайте розбиратися

Тексти

Facebook

Трохи більше ніж місяць тому батьки подарували депутату «Слуги народу» Олексію Ковальову «4 канал» (ось що він розповів «Бабелю» про цю угоду). Він одразу пообіцяв колективу редакційну незалежність і в інтервʼю «Бабелю» заявив, що не закриватиме програми, у яких часто критикують його соратників зі «Слуги народу» та особисто президента. Але вийшло інакше. Канал звільнив ведучого Остапа Дроздова та відмовився випускати в ефір черговий випуск програми «Засланці», яку веде політик Борислав Береза. Кореспондент «Бабеля» Оксана Коваленко поспілкувалася з новими керівниками каналу і тими, хто звинувачує їх у цензурі, та розповідає, що насправді відбувається. Як завжди, все трохи складніше, ніж здається.

Зміна менеджменту

З приходом Ковальова на канал змінився менеджмент. Генеральним директором замість колишнього власника Дмитра Добродомова став його адвокат Тарас Боровський. На президентських виборах 2019 року він представляв Добродомова в ЦВК, а восени того ж року балотувався в народні депутати від партії «Громадянська позиція». Також від 2018 року Боровський був юристом каналу.

Боровський розповів «Бабелю», що познайомився з Ковальовим за кілька місяців до продажу каналу — він супроводжував угоду та аудит із боку продавців. За кілька днів до угоди Ковальов запропонував йому очолити канал. Наразі Боровський відповідає за фінанси, дистрибуцію, співпрацю з Нацрадою з телебачення та радіомовлення та налагоджує спілкування між Ковальовим та співробітниками каналу. Одна з публічно озвучених цілей — зберегти більшу частину команди.

Ще один новий топменеджер каналу — Яна Іщенко, у минулому редактор каналу «Україна». З 1 лютого вона стала генпродюсером, змінивши на цьому місці Владислава Бичка. На канал її покликав особисто Ковальов. За словами Боровського, її завдання — розробити творчу концепцію розвитку каналу, нові формати та оновлену сітку мовлення.

Тарас Боровський Facebook

Розлучення з Остапом Дроздовим та Антіном Мухарським

У січні канал припинив співпрацю з двома відомими ведучими — Антіном Мухарським та Остапом Дроздовим. Останній вів одразу дві програми — «Прямим текстом» та Drozdov. Він не приховував своєї політичної позиції, часто критикував владу і президента, нерідко — без доказів та аргументів, на основі особистих відчуттів. Наприклад, у цьому випуску «Прямим текстом» Дроздов 6 хвилин розмірковує про те, що виборці Зеленського — «зелебобики» — зробили його нещасною вигорілою людиною, і тепер цей «неборак» веде країну незрозуміло куди.

Влітку 2021-го Нацрада оштрафувала «4 канал» за те, що в одній із передач Дроздов назвав глядачів заборонених телеканалів Віктора Медведчука «одноклітинними, які втратили свій корм».

За словами Ковальова, це та різкі висловлювання Дроздова в соцмережах стали приводом для його звільнення. Дроздов вважає, що справжня причина — його політичні погляди та критика президента. У себе в Facebook він також озвучив вимоги, які нове керівництво нібито висунуло до журналістів. Серед них — заборона вживати слова «велике крадівництво», критикувати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Зеленського. Усі тези до ефірів, за словами Дроздова, потрібно було погоджувати із кураторами каналу. Хто вони, ведучий не уточнив, але сказав, що це ті самі люди, які допомагали будувати медіахолдинги Віктора Медведчука та депутата ОПзЖ Вадима Столара. Ймовірно, йдеться про медіаменеджера Олексія Семенова, який створював телеканали політиків.

Боровський і Ковальов стверджують, що жодних вимог до редакції не висували. А джерело «Бабеля» на каналі каже, що деякі побажання зі списку Дроздова на зустрічі з колективом озвучували, але зазначив, що говорячи про вимоги, ведучий перебільшував.

Про звільнення з каналу Антіна Мухарського стало відомо 13 січня. Він написав, що його програму «Люта Українізація» закрили. Усього вийшло 26 епізодів. Ковальов каже, що насправді виробництво програми припинили ще минулого літа, за попередніх власників, і весь цей час крутили старі епізоди. Сам Мухарський, за словами депутата, з початком осіннього сезону 2021 року перейшов на «Прямий» Петра Порошенка і став обличчям телеканалу — там він веде програму «Про Політику». Тому переговорів щодо продовження шоу Мухарського на «4 каналі» ніхто не вів.

Остап Дроздов Facebook

Конфлікт із «Засланцями» Борислава Берези

Головний скандал на каналі спалахнув навколо програми «Засланці», яку веде Борислав Береза. «Засланців», за його словами, виробляє окремий продакшен. У штаті каналу працює лише креативний продюсер програми Олексій Кукоба. Продакшен знімав програми та за кілька годин до виходу передавав їх на канал. За словами Кукоби, перед тим, як пустити в ефір, кожен випуск перевіряли юристи каналу. Якщо потрібно — просили внести правки. Програми публікували відразу на двох YouTube-каналах — «4 каналу» та окремому каналі «Засланців».

Автори кажуть, що «Засланці» — це програма журналістських розслідувань щодо корупції. Найчастіше в ній критикують президента та його команду. Береза зізнається, що він не журналіст та не ведучий, а політик. Судячи з риторики, політик, який дуже незадоволений владою.

Перші проблеми у програми розпочалися 18 січня. Цього дня в ефірі «4 каналу» мав вийти випуск під назвою «Медіаімперія Зеленського». Береза анонсував його так: «Сьогодні ми покажемо, як відбувається «Велике МЕДІАбудівництво» для президента та його команди. Звісно, за наші з вами гроші». У програмі журналісти згадували і про купівлю «4 каналу» депутатом СН Олексієм Ковальовим. Далі версії сторін розходяться.

За словами креативного продюсера програми Кукоби, за 40 хвилин до ефіру співробітники «4 каналу» попросили авторів вирізати з їхньої версії згадку про угоду і в такому вигляді опублікувати епізод на окремому YouTube-каналі програми. Автори відмовилися. У результаті на «4 каналі» та його офіційному каналі в YouTube вийшла вже відредагована версія. А на каналі «Засланців» команда проєкту опублікувала авторську версію. Береза стверджує, що без його згоди канал не міг правити епізод.

Канал має своє трактування. За версією гендиректора Боровського, яка суперечить словам Берези, колектив «Засланців» — це працівники «4 каналу». Зовнішні продакшени виробництвом програми не займаються. Раз так, «Засланці» — продукт «4 каналу» і про жодну цензуру не може бути мови. «А сам Борислав Береза досі був тільки обличчям програми», — говорить Боровський.

Вже за тиждень, 26 січня, канал відмовився транслювати новий випуск програми про «Українські національні авіалінії», запуск яких анонсував президент Зеленський. Як розповіла «Бабелю» одна з авторів сюжету Соломія Луковецька, вона обрала та погодила цю тему з командою програми ще до продажу телеканалу Ковальову. Програму зробили вчасно та вчасно відправили на канал. Поправок та зауважень автори не отримали, але і в ефір епізод не вийшов.

Береза вважає, що нового власника змусили зняти програму: «Рішення ухвалили після того, як я опублікував анонси. Власнику дзвонили з ОП і все йому пояснили. Йому дали команду, він зателефонував, на всіх накричав, програму зняли, а нам не повідомили».

Ковальов заявив «Бабелю», що це неправда. За його словами, юристи вивчили програму та вважали, що викладені в ній факти «не відповідають дійсності та спрямовані на дискредитацію органів держвлади та дестабілізацію ситуації в країні». Про які саме факти йдеться, журналістам, за словами Кукоби, не повідомили.

Борислав Береза Фото УНІАН

Наразі, каже Береза, програма «Засланці» не співпрацює з каналом, але команда продовжує роботу — нові випуски виходять на однойменному YouTube-каналі, а колектив шукає новий майданчик.

Що ще змінилося на каналі

Із приходом нового власника на канал почали запрошувати депутатів партії «Слуга народу» — раніше в ефіри їх не кликали. Про ці зміни 11 січня Ковальов попередив колектив. Таке рішення він пояснив бажанням дотриматися політичного балансу — у парламенті «слуг» більшість. «Тобто орієнтовно половина гостей в ефірі має представляти провладну партію», — говорить Боровський.

Наразі Ковальов шукає павільйони для запуску нового ток-шоу та інших проєктів. Вони мають допомогти збільшити охоплення каналу та підняти рейтинги — це головний KPI на найближчі місяці.

Ми запитали Ковальова, чи не співпрацює канал із Олексієм Семеновим, про що натякав Остап Дроздов у Facebook. Прямої відповіді депутат уникнув: «Є менеджмент, редакція, яка зацікавлена в тому, щоб канал став потужним мовником. Сподіваюся, без Олексія Семенова у нас є всі можливості та ресурси, щоб якісно та швидко впоратися із цими завданнями».

Ми проти цензури. Підтримайте «Бабель» донатом.