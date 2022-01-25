98 років тому стартувала перша зимова Олімпіада, в успіх якої ніхто не вірив. Перше золото здобули США, найбільше медалей у Норвегії, а 11-річна фігуристка всіх підкорила — історія у 15 фото

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Getty Images / «Бабель»

Двадцять пʼятого січня на гірськолижному курорті у французькому містечку Шамоні відбулася церемонія відкриття перших зимових Олімпійських ігор. Щоправда, тоді вони називалися «Міжнародний тиждень зимових видів спорту», а олімпійськими їх визнали через два роки. Проти проведення спершу виступили скандинавські країни, які монополізували зимові види спорту та влаштовували свої «Північні ігри». Зрештою саме скандинави здобули найбільше медалей. У змаганнях у Шамоні взяли участь 16 країн. Із 258 атлетів було лише 11 жінок — вони змагалися у фігурному катанні. Ігри обернулися фінансовим провалом, але викликали великий суспільний інтерес, тому їх вирішили проводити раз на чотири роки, як літню Олімпіаду. Напередодні Ігор-2022, що стартують наступного тижня у Пекіні, «Бабель» згадує історію першої зимової Олімпіади в архівних фото.

Ігри мало не скасували через погану погоду — у Шамоні почалися дощі. І лише за кілька днів до відкриття пішов сніг та вдарив мороз. На фото: Учасників везуть до місця старту змагань із бобслею, 2 лютого 1924 року. Getty Images / «Бабель»

У змаганнях взяли участь 16 країн: Бельгія, Фінляндія, Франція, Італія, Югославія, Латвія, Норвегія, Австрія, Польща, Швеція, Швейцарія, Чехословаччина, Угорщина, Велика Британія, США та Канада. На фото: Церемонія відкриття «Міжнародного тижня зимових видів спорту» у Шамоні, 25 січня 1924 року. Wikimedia

Перед початком змагань влаштували парад спортсменів. За правилами організаторів учасники мали нести своє спортивне спорядження — лижі, хокейні ключки і навіть боби. На фото: Збірна Франції на церемонії відкриття перших зимових Олімпійських ігор, 25 січня 1924 року. Getty Images / «Бабель»

На фото: Збірна Італії на церемонії відкриття перших зимових Олімпійських ігор, 25 січня 1924 року. Getty Images / «Бабель»

Медалі розігрувалися у змаганнях з лижних гонок, стрибків з трампліна, лижного двоборства, ковзанярського спорту, бобслею, хокею та фігурного катання. З них лише два останні до цього вважалися олімпійськими видами спорту. На фото: Італійські бобслеїсти прибули до фінішу, січень 1924 року. Getty Images / «Бабель»

На фото: Тренування британських ковзанярів перед стартом змагань, січень 1924 року. Getty Images / «Бабель»

На фото: Норвезький лижник Нарве Бонна, срібний призер зимових Олімпійських ігор у Шамоні, під час стрибка з трампліна, 4 лютого 1924 року. Wikimedia

Серед показових видів були представлені керлінг та лижні гонки військових патрулів, які стали прообразом сучасного біатлону. На фото: Збірна Великої Британії з керлінгу на Іграх у Шамоні, 28 січня 1924 року. Getty Images / «Бабель»

Жінки брали участь лише в одиночних та парних змаганнях з фігурного катання. На фото: Австрійка Герма Планк Сабо, яка виграла золото у жіночому одиночному розряді, 6 лютого 1924 року. Getty Images / «Бабель»

У змаганнях брала участь 11-річна фігуристка із Норвегії Соня Хені. Незважаючи на те, що вона посіла останнє місце, вона стала популярною серед уболівальників. На наступних трьох зимових Олімпійських іграх Хені здобула золото, а потім її запрошували зніматися в кіно. На фото: Соня Хені на іграх у Шамоні, січень 1924 року. Getty Images / «Бабель»

Першу золоту нагороду ігор виграв американський ковзаняр Чарльз Джутроу, пробігши 500 метрів за 44 секунди. На фото: Чарльз Джутроу під час тренування, 1924 рік. Getty Images / «Бабель»

Збірна Норвегії завоювала найбільше медалей — 17, з яких 4 золоті, 7 срібних та 6 бронзових. Вони зібрали всі нагороди у лижних видах спорту, особливо вирізнявся лижник Торлейф Геуг. На фото: Торлейф Геуг під час змагань з лижних гонок на Іграх у Шамоні, 30 січня 1924 року. Wikimedia

Одну медаль, бронзову, Геуг отримав через необачність суддів, які помилились у підрахунках. Зʼясувалося це лише за 50 років. На спеціальній церемонії у 1974 році донька Геуга передала нагороду американцеві Андерсу Гогену, якому на той момент було 86 років. На фото: Андерс Гоген на Іграх у Шамоні 1924 року. Getty Images / «Бабель»

Збірна Канади домінувала у хокеї та просто знищила всіх своїх суперників. За пʼять ігор канадці забили 122 шайби, а пропустили лише три. На фото: Збірна Канади з хокею на Іграх у Шамоні 1924 року. Getty Images / «Бабель»

Проєкт медалі для Ігор розробив французький гравер Рауль Бенар. Вона була зроблена із позолоченого срібла та бронзи, діаметр медалі — 55 мм. На фото: Одна із трьох золотих медалей Ігор у Шамоні фінського ковзаняра Класа Тунберга. Getty Images / «Бабель»

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