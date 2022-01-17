«Я не сяду. Я — не Тимошенко». Короткий переказ довгого інтервʼю Петра Порошенка «Лівому берегу». 152 головних слова

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Сімнадцятого січня депутат «Європейської солідарності» Петро Порошенко повернувся з Варшави до Києва. За кордоном він пробув рівно місяць — з того дня, коли співробітники Держбюро розслідувань безрезультатно намагалися вручити йому повістку на допит у справі про держзраду і фінансування тероризму. Порошенка звинувачують у тому, що в 2014 році він, як президент, зірвав угоду про постачання вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки і, змовившись з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком, пролобіював закупівлю вугілля в ОРДЛО. В результаті терористи з цих територій отримали 200 мільйонів гривень. В Офісі генпрокурора Порошенку вже підписали підозру і просять суд його заарештувати або призначити заставу в один мільярд гривень. Обрати запобіжний захід депутату сьогодні має Печерський суд. Напередодні свого повернення у Варшаві Порошенко дав велике інтервʼю виданню «Лівий берег». Він багато говорив про боротьбу, переслідування і нікчемні звинувачення влади. Ми переказали все коротко — ось головні тези. А тут за поверненням Порошенка в Україну можна стежити онлайн.

За останні 24 години у Зеленського пройшли дві наради стосовно Порошенка. Одна — за участю працівників УДО, інша — з ширшим колом силовиків. [З аеропорту] ми поїдемо відразу до [Печерського] суду. Я візьму участь у засіданні. Я готовий продемонструвати суспільству абсолютну нікчемність звинувачення. Майдан може організувати лише влада — своїми безглуздими діями. Путін є мій ворог. Зеленський — усього лише опонент. Перше — я не сяду. Друге — я не дозволю себе посадити. Я ― не [Юлія] Тимошенко. Я стверджую, що [Ігор] Коломойський має вирішальний вплив на рішення Зеленського. Коломойському є чим його шантажувати. Чому я маю коментувати [обвинувачення в бік Віктора] Медведчука? В 2014—2015 роках я робив все, щоб розвʼязувати проблеми, за які несе відповідальність президент. Нічого поза межами забезпечення енергетичної безпеки я не робив. Ні з Медведчуком, ні з кимось іншим. Часто згадують [Олексія] Навального, разом з ним ― «список Магнітського». Якщо вони [влада] йтимуть подібним шляхом, санкції у вигляді аналогічного «списку Магнітського» для них невідворотні.