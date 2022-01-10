Мрієте, щоб робот робив вам масаж? І щоб авто перефарбовувалося за кілька секунд? Не вірите, що за здоровʼям може слідкувати лампочка? Ось, будь ласка — новинки техновиставки CES 2022

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Getty Images / «Бабель»

Наприкінці минулого тижня у Лас-Вегасі завершилася найбільша технологічна виставка споживчої електроніки — Consumer Electronic Show (CES). Щороку сотні компаній презентують тут свої передові розробки. Причому не лише технологічні гіганти, а й невеликі стартапи. Цього року серед незвичайних новинок був електрокар від BMW, який може змінювати колір, робот-масажист, який слухається голосових команд, музичне дзеркало, «невидимі» навушники, подушка для боротьби з хропінням та лампочка для моніторингу здоровʼя. А ще було кілька цікавих презентацій від українських компаній. «Бабель» зробив огляд найнезвичайніших і найдивовижніших гаджетів виставки CES 2022.

Робот, який зробить вам масаж

Каліфорнійська компанія Massage Robotics представила повністю роботизований масажний комплекс. Це механічний масажний стіл, а з боків — дві роботизовані руки з різними насадками. Керувати руками можна голосом: наприклад, скомандувати «вище», «нижче», «правіше», «лівіше», попросити натиснути сильніше чи слабше. Робота можна запрограмувати на різні процедури, а ще він сам може запамʼятовувати, що вам подобається, на основі ваших команд. Розробники стверджують, що гаджет є абсолютно безпечним і нічого вам не зламає завдяки програмним обмежувачам. Іще вони кажуть, що їхній робомасажер «може знімати стрес і біль так, як цього не зробить жодна людина». Ціни поки не встановлені, але гаджет Massage Robotics може зʼявитись у масажних салонах у другому кварталі цього року.

Автомобіль-хамелеон від BMW

BMW представила на виставці електрокар iX Flow — перший у світі автомобіль, який може змінювати колір. Для цього використовується технологія електронного чорнила E Ink — за таким же принципом працюють цифрові читанки. Керувати кольором можна за допомогою програми у смартфоні. Колір авто поки що може змінюватися з білого на чорний із проміжними відтінками сірого. У найближчому майбутньому компанія обіцяє додати більше кольорів, а «перефарбовувати» машину можна буде жестом руки або за допомогою кнопки на панелі приладів. Виробники кажуть, що така опція може стати в пригоді, приміром, влітку. Замість того щоб постійно вмикати кондиціонер у темній машині, можна змінити її колір на білий, який краще відбиває сонячні промені. Наразі це прототип, тому ціна поки що не називається.

Навушники-невидимки

Ізраїльський стартап Noveto, який спеціалізується на аудіопристроях, дебютував на виставці з «невидимими» навушниками Noveto N1. На вигляд пристрій схожий на невелику аудіопанель. Завдяки запатентованій технології Noveto Smart Audio Beaming гаджет безшумно передає ультразвук повітрям, яке збирається у звукових «кишенях» за вухами користувача, створюючи такий ефект, як навушники. У компанії кажуть, що пристрій підійде для офісних працівників або тих, хто любить попрацювати в кафе. А ті, хто сидітиме за метр від вас, почують лише легкий шепіт. У пристрої є вбудований голосовий помічник Alexa. А ще технологія розпізнавання облич із датчиками руху, яка забезпечить вам тривимірний іммерсивний звук, навіть коли ви повернете голову. Скільки буде коштувати новинка, поки що невідомо, але Noveto обіцяє поставки вже до середини року.

Музичне дзеркало

З якими тільки побутовими предметами не поєднували штучний інтелект — від вимикачів до кухонних кранів-змішувачів. Тепер настала черга дзеркала. Саме такий гаджет Sound Mirror презентувала компанія ICON.AI. Виглядає як звичайне дзеркало, у нижній частині якого розташована решітка динаміка. Його можна підключити до домашнього Wi-Fi та за допомогою голосового помічника Alexa запускати музику з ваших улюблених стримінгових сервісів, вмикати подкасти, слухати новини або прогноз погоди та навіть встановити будильник. За допомогою Sound Mirror можна керувати іншими «розумними» пристроями у вашому домі. А ще дзеркало має Bluetooth, через який можна запускати музику прямо зі смартфону. Компанія обіцяє «високоякісний звук, який вражає». Таке дзеркало можна повісити й у ванній кімнаті, адже у нього є захист від вологості. Випустять таке дзеркало у двох формах — круглій і підковоподібній, та у чотирьох кольорах — золотому, хромовому, матовому чорному та білому. Ціна та дата поставок поки що не називаються.

Подушка проти хропіння

Нове покоління Motion Pillow 3 від 10minds нагадує звичайну подушку. Але це чудовий аксесуар для тих, хто хропе уві сні. У комплекті до цієї подушки йде спеціальний датчик, який уловлює звуки хропіння. Потім він подає сигнал іншим датчикам, які активують чотири подушки безпеки усередині основної подушки. Вони надуваються так, щоб оптимізувати положення голови сплячого, не порушуючи сон, але зменшуючи чи зупиняючи хропіння. Цей пристрій допоможе виспатися не тільки тим, хто хропе, але й тим, хто спить поруч із ними. Ціна на новинку поки що невідома, але попередня версія коштувала близько $380.

«Розумна» лампочка, яка стежить за здоровʼям

Компанія Sengled, що спеціалізується на «розумному» освітленні, представила новий гаджет, який не лише освітлює вашу кімнату. Smart Health Monitoring Light — це лампочка Wi-Fi / Bluetooth із вбудованим моніторингом здоровʼя. За допомогою радіолокаційної технології вона може відслідковувати якість вашого сну, а також частоту серцевих скорочень, температуру тіла та деякі інші біометричні показники. Декілька таких лампочок, зʼєднаних у мережу через Bluetooth, створюють віртуальну карту, яка може відстежувати поведінку людини. Наприклад, може визначити, що хтось упав, і надіслати сигнал у службу порятунку або родичам. Гаджет поки що на стадії розробки, але компанія обіцяє випустити його до кінця року.

Датчик здоровʼя домашніх тварин

Каліфорнійський Науково-дослідний інститут промислових технологій представив iPetWeaR — це перший у світі «розумний» портативний пристрій для моніторингу здоровʼя домашніх тварин. Прилад можна прикріпити, наприклад, до нашийника. І за допомогою «безконтактної технології мікрофізіологічного радіолокаційного зондування» він відстежуватиме частоту серцевих скорочень вашого улюбленця, характер сну, частоту дихання, точне місце розташування та багато іншого. А всі дані передаватимуться у спеціальний додаток на вашому смартфоні. Ціна — від $80.

Годівниця для птахів зі штучним інтелектом

Стартап Bird Buddy представив на виставці «розумну» годівницю для птахів. Пристрій можна підключити до Wi-Fi, щоб знати, коли закінчується запас корму. А ще ця годівниця має камеру, оснащену штучним інтелектом. Вона розпізнає понад тисячу видів птахів, може їх знімати та зберігати фото в колекції, до якої можна отримати доступ через спеціальну програму. Оформити попереднє замовлення можна вже зараз за $199.

Бритва з паперу та біокамін для квартири від українських стартапів

На виставці CES 2022 свою продукцію представили кілька українських компаній. Наприклад, стартап Effa, який спеціалізується на екологічно чистих одноразових гігієнічних продуктах, виготовлених зі 100% перероблюваних і відновлюваних матеріалів. Їхні одноразові зубні щітки з паперу на основі целюлози цукрової тростини вже відомі. А цього року вони представили новий продукт — одноразову паперову бритву із двома гострими лезами, які легко відʼєднуються.

Український стартап Neverdark виробляє біокаміни зі справжнім полумʼям, але без диму та запаху. Працюють вони на рідкому рослинному паливі, яке перетворюється на пару. Такий біокамін майже не нагрівається, а з усіх комунікацій для нього потрібна лише розетка. Ціна — близько 50—60 тисяч гривень, залежно від розміру.

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