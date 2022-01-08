Що подивитися у вихідні. Другий сезон «Ейфорії», нова драма від Джорджа Клуні з Беном Аффлеком і рімейк рімейку серіалу «Буремний шлях»

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HBO

У перший тиждень 2022 року на Netflix, HBO Max та Amazon Prime зʼявилися чотири цікаві релізи. Серед них — другий сезон серіалу «Ейфорія», продовження чорної комедії «Праведні Джемстоуни», підліткова драма від Джорджа Клуні «Ніжний бар» з Беном Аффлеком і рімейк мексиканського серіалу «Бунтарі», який сам був рімейком аргентинського «Буремного шляху». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Підліткова драма «Ейфорія» — другий сезон

Про що серіал. «Ейфорія» — адаптація однойменного ізраїльського серіалу 2012 року. Головна героїня — 17-річна Ру. Дівчина має наркозалежність і чимало часу проводить у реабілітаційному центрі, намагаючись її позбутися. Після повернення додому вона стикається із проблемами у школі та родині й знову починає вживати заборонені препарати. Тим часом у класі Ру з’являється нова учениця — дівчина-трансгендер Джулс. Між ними зав’язуються дружні стосунки. Роль Ру виконала популярна співачка Зендея. Перший сезон отримав дві премії «Еммі» — за найкращу жіночу роль і найкращу музику.

Euphoria / HBO Max / шоуранер — Сем Левінсон / у головних ролях — Зендея, Мод Апатоу, Ангус Клауд / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. А вони ще не бачили навіть першого епізоду нового сезону, тому рецензій наразі немає. Але очікування від нового сезону дуже великі. Оглядач на Leisurebyte нагадує, що в грудні 2020 та січні 2021 виходило два спецепізоди, які занурювали у глибше розуміння персонажів, а новий сезон має робити це й надалі. Variety теж пише про те, що успіх спецепізодів, які навіть акторам дали змогу краще орієнтуватись у своїх персонажах, дає надію на успіх другого сезону.

Чорна комедія «Праведні Джемстоуни» — другий сезон

Про що серіал. Родина Джемстоунів — євангелісти з півдня США. Вони подорожують країною, виступаючи з проповідями на стадіонах і телебаченні. У них багато прихильників, які вважають патріарха сім’ї Ілая справжнім пророком. Однак під удаваним благочестям приховується така кількість пороків і гріхів, що навіть важко уявити. У центрі сюжету — конфлікти всередині сім’ї та з конкурентами по проповідницькому бізнесу.

The Righteous Gemstones / HBO Max / шоуранер — Денні Макбрайд / у головних ролях — Денні Макбрайд, Джон Гудмен, Еді Паттерсон / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Vulture називає другий сезон успішним, бо попри плутанину в перших серіях, серіал ставить глибоке питання гріха та прощення. Collider каже, що це перше прекрасне комедійне шоу 2022 року.

Мелодраматичний серіал «Бунтарі»

Про що серіал. У 2002 році вийшов аргентинський підлітковий серіал «Буремний шлях» про проблеми учнів елітної школи, які намагаються займатися музикою. У ньому було всього два сезони, але він став вельми популярним, зокрема й в Україні. Гурт Erreway із серіалу навіть вийшов у реальний світ і до 2007 року давав концерти. Після успіху серіалу з’явилося багато рімейків — від Мексики до Індії. Мексиканський рімейк Rebelde закінчився у 2006 році. І ось несподівано на Netflix виходить новий Rebelde — рімейк-продовження мексиканського варіанту. Сюжет той самий — елітна школа, підлітки-музиканти закохуються, конфліктують і шукають свій шлях. А їх тероризує анонімна група учнів під назвою «Ложа».

Rebelde / Netflix / режисер — Сантьяго Лімон / у головних ролях — Азул Ґвайта, Франко Масіні, Серхіо Маєр Морі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut називає серіал рутинним, особливо зараз, коли виходить чимало підліткових серіалів, проте зазначає гарні музичні моменти. Оглядач на Leisurebyte пише, що Rebelde — не для глибоких думок, але може непогано розважити глядача.

Підліткова драма «Ніжний бар»

Про що фільм. Фільм знято за романом лауреата Пулітцерівської премії Дж. Р. Морінгера «Ніжний бар» 2005 року. Головний герой — хлопець Джон з Лонг-Айленду, чий батько живе своїм життям і майже не бачиться із сином, хоча той часто слухає його голос по радіо. Ще підлітком Джон починає постійно відвідувати бар свого дядька Чарлі, аби знайти там собі нового батька. Чарлі тим часом підштовхує хлопця стати літератором.

The Tender Bar / Amazon Prime / режисер — Джордж Клуні / у головних ролях — Бен Аффлек, Тай Шерідан, Лілі Рейб / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Thе Guardian називає «Ніжний бар» колекцією мальовничих сцен без правдивого болю фільмів про дорослішання. The Washington Post, навпаки, вважає фільм теплим і сердечним — без особливих життєвих уроків, але про сім’ю і любов до людей.

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