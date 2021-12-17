Історія української моди, фотоальбом експериментальних будівель, найкращі народні казки та сучасна ілюстрація. Підбірка 10 найкращих українських книжок на подарунок від Інституту книги

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Бандус Катерина / «Бабель»

Уже в неділю, 19 грудня, з Дня святого Миколая почнеться сезон зимових свят. Одним зі влучних подарунків у ці дні завжди була книжка, тим паче ошатне подарункове видання. На прохання «Бабеля» Український інститут книги підготував список із найкращих подарункових видань вітчизняних видавництв. У ньому ― і книжка про Різдво від одного з найвідоміших українських істориків, і фотоальбоми про українські модернові будівлі та національні страви, і збірки історій про моду й одну із засновниць стилю ар-деко ― українську художницю Олександру Екстер. Ось 10 найкращих подарункових видань.

Soviet Modernism. Brutalism. Post-Modernism. Buildings and Structures in Ukraine 1955―1991, Alex Bykov, Ievgeniia Gubkina

Видавництво «Основи»

У цьому фотоальбомі можна в деталях роздивитися знамениті київський готель «Салют» та «Летючу тарілку», харківський Академічний театр опери та балету, кримський санаторій «Зорі України» та ще півтори сотні експериментальних будівель. Книжку ретельно впорядкувала дослідниця архітектури, авторка путівника Славутичем Євгенія Губкіна, а знімки зробив фотограф і архітектор Олексій Биков, також відомий за мультимедійним проєктом «Православний шик».

«Велика різдвяна книжка», Ярослав Грицак, Надійка Гербіш

Видавництво «Портал»

Цьогоріч у відомого інтелектуала вийшла книжка про історію України, над якою він працював 15 років. А наприкінці минулого року він завершив роботу над великою та щедро ілюстрованою збіркою історій про Різдво. Там і про те, звідки взялась кутя, і про минуле найпопулярнішої різдвяної пісні у світі ― «Щедрика», і про адвент-календар, і навіть про те, як із Різдвом повʼязаний гурт The Beatles. У роботі над книжкою взяла участь письменниця Надійка Гербіш.

«100 казок», упорядник Іван Малкович

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Тритомник українських казок став одним із найамбітніших проєктів видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», відомого також за українським виданням історій про Гаррі Поттера та казки про Снігову королеву. До роботи над книжками долучилися найкращі українські ілюстратори, зокрема Владислав Єрко та Кость Лавро. І казки обирали ретельно: наприклад, ви знали про українську казку «Як маленька бджола врятувала гуску?» А «Заяче сало»? А «Москаль у пеклі»?

Уперше книжки вийшли друком у 2012-му, відтоді тираж багато разів додруковувався. Це не дивно: будь-який том цього красивого та змістовного видання стане приємним подарунком.

«З української старовини», Дмитро Яворницький

Видавець Олександр Савчук

Книжка історій про українське минуле від етнографа Дмитра Яворницького вперше побачила світ у 1900 році. Торік її перевидали ― в оновленому правописі, але з оригінальними ілюстраціями. У книжці 20 нарисів. Наприклад, про українські ярмарки, про гетьмана Сагайдачного та про те, як запорізькі козаки судили злочинців. Такий подарунок стане в буквальному сенсі вагомим ― книжка важить 1,1 кілограма.

«Олександра Екстер», Георгій Коваленко

Видавництво «Родовід»

Олександра Екстер жила і працювала у Києві, біля оперного театру. Мансарда її квартири на початку минулого століття стала місцем, де збиралися найкращі українські художники. А 1907-го, коли Екстер виїхала навчатися до Парижу, на місце творчих тусовок перетворилось її французьке помешкання. Невдовзі вона познайомилась із письменником і мистецтвознавцем Гійомом Аполлінером і художником Пабло Пікассо. Під їхнім впливом українка створила багато робіт у стилі кубізму, за якими полювали по всій Європі. Пізніше Екстер стала фактично одним із засновників стилю ар-деко. Георгій Коваленко досліджував життя і творчість Екстер багато років ― і місяць тому результат його роботи вийшов друком. Це понад 300 сторінок, десятки ілюстрацій та багато захопливих історій про знамениту українку.

«Україна. Їжа та історія», упорядниця Олена Брайченко

Видавництво їzhak

Історик Олена Брайченко давно цікавиться гастрономічними традиціями українців ― і три роки тому навіть заснувала присвячене їжі видавництво їzhak. Минулої весни там вийшла книжка «Україна: їжа та історія» з розповідями про головні харчові традиції різних регіонів країни та рецептами як поширених, так і локальних українських страв. Майже 300 сторінок із чудовими фото страв та інгредієнтів роблять книжку вдалим подарунком як тим, хто читає українською, так й іноземцям ― адже є й англійська версія видання.

In progress. Fashion of Ukraine since 1991, Зоя Звиняцьківська

Видавництво ArtHuss

Що відбувалося в українській моді в 1995-му? Як у «нульових» розвивався український гламур, а у 2010-х ― антигламур? Хто й навіщо зробив халат із радянського прапора? Усе це знає Зоя Звиняцьківська ― одна з перших українських фешн-критиків. Її книжка ― наймасштабніше дослідження того, як розвивалась українська мода. У двомовному українсько-англійському виданні знайшлось місце і для історій про головних модельєрів країни, і для опису трендів. Вичерпний довідник для тих, хто цікавиться модою.

«Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута», упорядник Олександр Савчук

Видавець Олександр Савчук

Георгій Нарбут ― один із найвідоміших українських художників бодай тому, що він створив дизайн перших українських гривень і марок іще в 1919 році. Сучасні українські банкноти мають кілька елементів того дизайну. Для своїх робіт графік розробив особливий шрифт, відомий як «абетка Нарбута». У ньому він поєднав історичні українські елементи та найновіші європейські шрифтові тенденції. «Абетка Нарбута» вплинула на те, як часто виглядають літери в сучасній Україні. А торік вийшов найповніший огляд доробку художника. Ця книга стане доречним подарунком для тих, хто цікавиться українською історією та мистецтвом.

«Король Лір», Вільям Шекспір

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Пʼєси Шекспіра видаються в Україні давно, однак у видавництві Івана Малковича кожну книжку британського драматурга роблять особливою. По-перше, через переклад: і «Гамлета», і «Ромео та Джульєтту», і тепер «Короля Ліра» з оригіналу переклав Юрій Андрухович. По-друге, кожне з видань ілюструє один із найвідоміших українських художників Владислав Єрко. У підсумку вийшов ошатний подарунковий том, який попри поважний вік пʼєси ― їй понад 400 років, сприймається як цілком сучасний.

«Illustration in Ukraine. Ілюстрація в Україні», Люсія Бондар

Видавництво ArtHuss

Українська школа ілюстрації ще молода, але вже відома на весь світ. Наприклад, книжкові ілюстратори з колективу «Аґрафка» отримують головні міжнародні премії за дизайн своїх видань, художниця Євгенія Гайдамака викладала ілюстрацію у провідному університеті Гонконгу, а ілюстраторка Євгенія Олійник публікується у престижному журналі The New Yorker. І це лише мала частина досягнень ― докладніше про українську ілюстрацію розповідає це складене журналісткою Люсією Бондар видання. Книжку можна не стільки читати, як розглядати ― як і годиться виданню про ілюстрацію, у ньому вистачає оригінальних малюнків.

Найкращий подарунок «Бабелю» на Миколая, Різдво, Новий рік, Водохреща та всі інші можливі свята ― ваш донат!