Спортсменка Шарлін Віттсток вийшла заміж за найзавиднішого жениха Європи — князя Монако Альбера. Усі думали, що це казка, а вийшов трилер — історія «сумної княгині»

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Шарлін Віттсток була плавчинею з Південної Африки, брала участь в Олімпійських іграх та робила спортивну карʼєру. У 22 роки вона познайомилась із князем Монако Альбером II ― найзавиднішим женихом Європи. За 10 років вони одружились. Щоправда, перед весіллям Шарлін тричі намагалася втекти, а на самому святкуванні періодично плакала і майже не посміхалася. Через це французька преса нарекла її «сумною княгинею». Зараз Шарлін періодично тікає з князівства, а коли залишається у Монако, то воліє жити не в палаці, а у квартирі. Цьогоріч навесні вона вкотре поїхала в Африку на захід із захисту тварин — і застрягла там на пів року. Увесь цей час газети писали про можливі проблеми у княжому подружжі, однак Альбер усе заперечував. Восьмого листопада Шарлін повернулась у Монако, але на публіці так і не зʼявилася. За тиждень князь Альбер повідомив про емоційні проблеми дружини й розповів, що Шарлін відправили лікуватися кудись у Європу. «Бабель» розповідає про сумну княгиню, яка, схоже, мріяла зовсім не про таке життя.

1.

Майбутня княгиня Монако Шарлін народилася 25 січня 1978 року у Південній Родезії у родині німецьких мігрантів Віттстоків. Прапрапрадідусь Шарлін та його дружина емігрували до Південної Африки у 1861 році. Віттстоки працювали різноробами та безрезультатно намагалися видобувати алмази.

Коли Шарлін було 12 років, родина переїхала до Південно-Африканської Республіки. Батько продавав канцелярію та копіювальні апарати, мати працювала тренером з плавання. Тому Шарлін навчилася плавати у три роки, а змагатись почала у вісім.

Друзі називали Шарлін дуже милою і дружньою, казали, що вона більш прониклива, ніж комусь може здаватися. По закінченні школи Шарлін продовжила професійно займатися спортом і вже у 15 років виграла національний титул серед плавців-юніорів. А у 18 років перемогла на Чемпіонаті Південної Африки. У 2000 році Шарлін представляла Південну Африку на Олімпійських іграх у Сіднеї, де команда посіла пʼяте місце. Того ж року дівчина брала участь у змаганнях у Монако. Ними керував Альбер — її майбутній чоловік і князь Монако.

Getty Images / «Бабель»

2.

Протягом останніх 50 років Монако — це місце розкоші та багатства. Княжа сімʼя Грімальді, яка з XIII століття править країною, — одна з найбагатших у світі, основні статті прибутку країни — туризм та гральний бізнес. Однак до 1950-х років країну називали узбіччям Європи, її затьмарювали французькі курорти. Про князівство чули тільки завдяки автоперегонам Формула-1 — Гран-прі Монако.

Усе змінила мама чинного князя Альбера — голлівудська акторка Грейс Келлі. У 1955 році, під час зйомок фільму «Спіймати злодія», дія якого відбувається на Французькій Ривʼєрі, Грейс познайомилася з князем Монако Реньє III. Згодом вони зіграли весілля і 18 квітня 1956 року Грейс стала княгинею. Після весілля кінокарʼєра Келлі закінчилася, однак до Монако почали приїжджати інші голлівудські зірки, аби побачити, де живе колишня акторка. Країну почали називати «Грейсленд», а Монако стало наймоднішим місцем на Землі, яке кишіло грошима, знаменитостями і яхтами у гавані. Чотирнадцятого березня 1958 року у Реньє та Келлі народився син Альбер.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Grace Kelly: The Missing Millions У 2021 році у Британії вийшов фільм Grace Kelly: The Missing Millions. У фільмі йдеться про те, що всі навколо Келлі, окрім неї самої, отримали фінансову вигоду від «ефекту Грейс Келлі»: американська медіакомпанія Metro-Goldwyn-Mayer заробила мільйони доларів на фільмах із нею, і навіть Монако покладалося на чарівність княгині, щоб залучити мільйонерів у безподаткову гавань.

3.

Альбер був і залишається відомим плейбоєм: він зустрічався із супермоделлю Дженіс Дікінсон, актрисою Кетрін Оксенберг, крутив романи з супермоделями Клаудією Шиффер, Брук Шилдс, але тривалих серйозних стосунків ніколи не мав. У 2000 році Альбер познайомився з Шарлін.

У 2002 році королівська сімʼя засумнівалася, чи Альбер одружиться хоч колись. Парламент Монако з ініціативи батька Альбера вніс зміни до Конституції: наслідувати трон змогли не лише діти, але й брати, сестри, племінники та племінниці монарха. Якщо би Альбер помер і не залишив по собі законного спадкоємця, то його старша сестра, княгиня Кароліна, була би першою в черзі на корону.

Знайомство зі спортсменкою Шарлін допомогло Альберу — вона приваблива, у неї незаплямована репутація і успішна кар’єра. Газети називали їхній тоді ще потенційний союз «шлюбом за розрахунком». Шарлін після шлюбу стала б княгинею, а Альбер покінчив би з холостяцьким життям, довкола якого кружляло чимало чуток. До того ж, Шарлін була схожа на його легендарну матір, із якою у всіх і асоціювалося Монако. Однак сама Шарлін почувалася не дуже затишно. Окрім зовнішньої схожості, Шарлін Віттсток та Грейс Келлі мали ірландське коріння, обидві заради шлюбу відмовилися від кар’єри, обидві не були знайомі з тонкощами княжого протоколу. Довгий час монегаски називали Грейс «американкою», а Шарлін — «південноафриканкою», і обом дорікали «холодністю».

У 2005 році Альбер зійшов на престол. А вже за рік пара вперше разом зʼявилася на публіці: Шарлін супроводжувала Альбера на зимових Олімпійських іграх в Італії, а влітку — на престижному заході зі збору коштів у Монте-Карло на балі Червоного Хреста.

Князь Монако Альбер зі своєю тоді ще подругою Шарлін на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Турині, 10 лютого 2006 року. Getty Images / «Бабель»

Чутки про роман посилилися, коли Шарлін почала вивчати французьку мову. Наступного, 2007 року Шарлін оголосила про завершення спортивної карʼєри: вона планувала взяти участь в Олімпійських іграх 2008 року, однак не пройшла кваліфікацію.

4.

Офіційно Шарлін та Альбер оголосили про заручини 23 червня 2010 року. Майбутню княгиню навчали французької мови та монегаського діалекту, вона знайомилася з протоколом двору. Однак, як пише французька преса, за кілька тижнів до весілля майбутня княгиня тричі намагалася втекти з Монако, а сама церемонія для неї була «жахом». Причиною цього стали чутки, що Альбер має третю позашлюбну дитину, яку зачали вже у період його стосунків із Шарлін. Про двох інших дітей було відомо. У 2005 році тест ДНК підтвердив, що Альбер є татом хлопчика, якого у 2003 році народила французька стюардесса. А 2006 року ще один тест показав, що Альбер має доньку від офіціантки з Каліфорнії.

Легенда про те, чому роду Грімальді не таланить в особистому житті Багато шлюбів княжої родини Грімальді закінчились розлученням або трагедією. Молодша сестра князя Альбера Стефані двічі була заміжня й розлучена, причому обидва шлюби тривали трохи більш як рік. Другий чоловік старшої сестри Альбера Кароліни загинув у віці 30 років під час катастрофи швидкісного катера. Мати Альбера княгиня Грейс загинула в автомобільній катастрофі. З цього приводу існує навіть легенда. Вона датується XIII століттям і в ній ідеться про першого князя Монако Реньє, якого вразила краса молодої фламандської дворянки, яка разом із тим була «сильною відьмою». Жінка вирішила, що її не зганьбить принц з маловідомого князівства Монако, яке тоді було скелястою гаванню з одним кораблем. Князь не прийняв відмови, скористався дворянкою, а потім покинув її. Жінка вирішила, що швидше помре, аніж іще раз переживе таку ганьбу. Перш ніж кинутися зі скелі вона промовила прокляття: «Ніколи Грімальді не знайде щастя у шлюбі».

Перший раз Шарлін спробувала втекти під час примірки весільної сукні у Парижі. Вона нібито закрилась у посольстві ПАР. Другий — три тижні потому, під час Гран-прі Монако. Майбутня княгиня втекла із заходу, однак її зупинило оточення князя і принагідно забрало паспорт. Утретє Шарлін намагалась утекти за два дні до весілля. Вона забронювала квиток в один кінець до Південної Африки й майже дісталася найближчого аеропорту в Ніцці, але її перехопили та все ж умовили залишитися з Альбером. Газета Le Journal du Dimanche писала, що наречені дійшли згоди. А далі були чутки: Шарлін частково звільняють від королівських зобовʼязань, а вона залишається і народжує спадкоємця. Інша версія — Альбер погодиться розлучитися з Шарлін, щойно вона цього забажає.

Незадовго до шлюбу Шарлін змінила конфесію: із протестантизму на католицизм — «за власним бажанням та вибором». Таке її рішення називали «потраплянням у пастку»: через вінчання у католицькій церкві їй буде важко отримати розлучення, для цього треба звертатися до церковного трибуналу.

Пара одружилась 1 липня 2011 року, повінчалася наступного дня. Шарлін на той момент було 33 роки, Альберу ― 53. Княжий палац сподівався, що блискуче весілля із гостями-знаменитостями затьмарить заяви про ймовірну третю позашлюбну дитину Альбера. Святкували три дні, але пресі весілля запам’яталось зовсім не пишністю та розкішшю, а сумним обличчям Шарлін. Наречена плакала протягом весільної церемонії й інколи відсахувалась від поцілунків Альбера. Шарлін вийшла з королівської каплиці із тремтячими губами та сльозами на очах. Поки вона їх витирала хусточкою, Альбер пошепки благав: «Не плач, не плач». Ніхто не сприйняв це як сльози щастя.

Getty Images / «Бабель»

Після такого весілля ЗМІ охрестили Шарлін «сумною княгинею». Пізніше Шарлін прокоментувала це так: «Усе було настільки приголомшливим, і через чутки [про третю дитину] виникли змішані емоції, і, очевидно, напруження наростало, і я розплакалася [одразу після церемонії]. А потім я знову розплакалась, бо подумала: «О, ні, тепер увесь світ бачив, як я плачу».

Медовий місяць пара провела у Південній Африці в окремих готелях. Князь був у місті Дурбан, а Шарлін — у його передмісті і під охороною, аби знову не спробувала втекти. Пізніше Альбер це підтвердив і пояснив, що відпочивали у різних готелях «з практичних міркувань»: з міста князю було зручніше їздити на зустрічі. Пара інколи з’являлась разом на публічних заходах у Дурбані. Драма у їхніх стосунках тривала і після медового місяця: подружжя чекало на результат тесту ДНК можливої третьої позашлюбної дитини Альбера. Результати дослідження вирішили не розголошувати, але представники князя дали зрозуміти, що він не є батьком дитини.

У 2014 році у княжої родини народилися близнята — син Жак і донька Габріела.

Getty Images / «Бабель»

5.

За 10 років шлюбу у Монако звикли, що Шарлін періодично уникає протокольних зустрічей. Наприклад, у 2012 році княгиня відмовилась супроводжувати принца на показі фільму La main au collet, де головну роль зіграла Грейс Келлі. У 2020 році князю Альберу довелося самому їхати до Парижу у Єлисейський палац на зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та першою леді Бріджит Макрон — Шарлін начебто діагностували гастроентерит.

Княгиня Монако Шарлін пʼє шампанське переможця під час Гран-прі Монако, 27 травня 2018 року. Getty Images / «Бабель»

Крім того, що княгиня ігнорувала протокольні зустрічі, вона любила «тікати» з країни. Її улюбленими прихистками називають маєток у Рок-Ажель, будинок на Корсиці та Туреччину, куди Шарлін їздить відпочивати. У Монако княгиня в основному мешкає не у палаці, а у квартирі, де колись жила сестра Альбера Стефанія. В оточенні Шарлін періодично шепочуться, що вона їде через нескінченні чутки про невірність Альбера та через відчуття, що її засуджують та неправильно розуміють. Дискомфорту Шарлін додає і монегаська еліта. Старшу сестру Альбера Кароліну називають головним розповсюджувачем чуток про Шарлін і її чоловіка.

6.

Наприкінці 2020 року знову з’явились чутки про позашлюбну дитину Альбера: 34-річна бразилійка з Італії повідомила, що у неї у 2004 році були романтичні стосунки із «канадським дипломатом» Альбером. Донька народилась 4 липня 2005 року, ймовірно, її звати Селія. Матір дитини заявила, що розповіла Альберу про вагітність, але він обірвав усі контакти. Бразилійка намагалася змусити князя зробити ДНК-тест через суд. Адвокат князя все заперечував: «Немає жодних фотографій, жодних матеріальних фактів, повʼязаних із можливими стосунками». У жовтні 2021 року князь попросив суддю про «імунітет суверена». Суд прохання князя задовольнив, розгляд справи відклали. У грудні 2020 року, коли розглядали цей позов, княгиня Шарлін здивувала публіку кардинальною зміною зачіски: вона поголила скроні і пофарбувалась у колір темніший за звичний. Преса одразу це підхопила і розцінила як жест гніву ображеної жінки.

Getty Images / «Бабель»

7.

Три місяці по тому, 12 березня 2021 року принцеса вилетіла до Південної Африки на похорон короля народу зулусів Гудвілла Звелітіні. Шарлін народилась у Зімбабве, тому була «дуже засмучена смертю короля, з яким співпрацював її фонд». Скільки Шарлін там пробула — невідомо.

У середині травня княгиня знову полетіла до Африки — на захід із захисту носорогів — і залишилась там на пів року. Вісімнадцятого травня вона опублікувала в Instagram фотографію заходу, а 25 травня фонд повідомив: Шарлін захворіла на ЛОР-інфекцію та так серйозно, що не може подорожувати. Пізніше сама княгиня розповідала про ускладнення, повʼязані з ЛОР-операцією: на початку травня, до візиту в Африку, їй зробили синус-ліфтинг для підготовки до імплантації зубів. Уперше вона відчула проблему у червні вже в Африці, коли почалися сильні болі у вухах. Згодом від лікарів дізналася, що має серйозну інфекцію носових пазух і їй не можна літати на висоті понад шість тисяч метрів, тому за рекомендацією медиків вона вирішила залишитися для лікування. На початку червня до неї прилетів чоловік із дітьми. Двадцять третього червня Шарлін прооперували, а 24 червня її фонд підтвердив, що княгиня пропустить святкування 10-ї річниці весілля, яка відбудеться 1 липня.

Княгиня Шарлін на похоронах короля зулусів, 18 березня 2021 року. Getty Images / «Бабель»

У серпні та жовтні Шарлін прооперували ще двічі.

Княгиня пропустила не тільки святкування річниці, а ще й Гран-прі Формули-1 та бал Червоного Хреста. Після цього у французьких газетах з’явилися заголовки «Як довго боротьба з браконьєрством носорогів залишатиметься головним пріоритетом княгині Монако? Як довго Альбер II з Монако терпітиме цю образу?»

Замість Шарлін на бал Червоного Хреста із князем Альбером прийшла Ніколь Кост — стюардеса, яка у 2005 році народила йому позашлюбного сина. Всі інші заходи князь Монако відвідував або з близнятами, або сам. Відсутність княгині називали «серйозною проблемою».

Шарлін дорікали, що вона надовго залишила дітей — та ж у відповідь публікувала в Instagram, як спілкується з ними через FaceTime, і розповідала в інтерв’ю, як сумує за родиною. В Африці Шарлін помітно схудла. Видання із посиланням на джерела писали, що княгиня не могла їсти тверду їжу понад шість місяців через усі перенесені операції, і втратила майже половину ваги, а також «ледь не померла».

Тим часом у Монако поширювались чутки, що Шарлін застрягла в Африці не через проблеми зі здоров’ям, а через проблеми у шлюбі, про її можливу онкологію, коронавірус чи пластичну операцію. Князь Альбер усе заперечував. Його запитували, чому він досі не навідався до дружини та чому він, один із найбагатших людей світу, не може найняти санітарну авіацію або відправити по дружину яхту. Останньою краплею для княжого двору стала стаття у французькому журналі Paris Match про те, що пара на межі розриву. Її автор — Стефан Берн, відомий авторитет у королівських справах.

Аби трішки заспокоїти публіку, наприкінці серпня до княгині на кілька днів приїхав Альбер із дітьми, вони разом їздили на сафарі, чоловік супроводжував княгиню на прийомі у лікарів. Однак 1 вересня Шарлін знепритомніла через перенесену інфекцію і її шпиталізували. Вже наступного дня князь Монако оголосив: дружина готова повернутися додому і жартує, що готова поїхати «зайцем» на кораблі.

8.

Девʼятого листопада княгиня опублікувала в Instagram фото з чоловіком і дітьми та підписала його «Сьогодні щасливий день» ― вона повернулася до Монако.

Девʼятнадцятого листопада у Монако святкували Національний день, однак 16 листопада у палаці повідомили, що Шарлін на заході не буде — вона поки уникатиме публічності, залишиться в «конфіденційному місці», де відновлюватиметься після перевтоми від операцій. На святкуванні Національного дня, під час традиційного вітання з балкона палацу, дітей Шарлін і Альбера сфотографували з плакатами «Ми сумуємо за тобою, мамо, ми любимо тебе».

Getty Images / «Бабель»

Цього ж дня, 19 листопада, видання People опублікувало ексклюзивне інтерв’ю з князем Альбером, в якому він розповів, що дружина проходить лікування у закладі «за межами Монако». За його словами, 43-річна принцеса глибоко страждає від «виснаження, як емоційного, так і фізичного», її одужання потребуватиме клінічної допомоги, яка триватиме щонайменше кілька тижнів.

Князь Альбер додав, що нинішній стан дружини — результат «кількох окремих чинників», і що Шарлін не в змозі виконувати свої обов’язки, навіть ті, які стосуються сімейного життя. Шукати медичної допомоги в Європі, а не в Монако вирішили з міркувань конфіденційності, сама княгиня з цим рішенням погодилась. Князь Альбер зазначив, що він із дітьми обовʼязково навідається до неї, однак це буде не скоро — лікування у пріоритеті. Зараз княгині Шарлін потрібні «усамітнення, конфіденційність та відпочинок у найкращих умовах».

Getty Images / «Бабель»

«Бабель» за любов — шлюб за розрахунком йому не світить, тому вся надія на ваш донат.