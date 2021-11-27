Що подивитися у вихідні. Нова комедія «Замок на Різдво» із Брук Шилдс, скандинавський горор «Ельфи» та документалка Пітера Джексона про The Beatles

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Disney

Цього тижня на Netflix, Apple Tv+ та Disney+ чотири цікавих релізи. Серед них — новий документальний фільм The Beatles: Get Back, який зняв режисер «Володаря перснів» Пітер Джексон, скандинавський серіал «Ельфи» про жахи сусідства з містичними істотами на віддаленому острові, романтична комедія «Замок на Різдво» із Брук Шилдс, документалка «Це була бійка перед Різдвом» про чоловіка, який воює з сусідами через святкування Різдва. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Документальний фільм The Beatles: Get Back

Про що серіал. Документалка режисера «Володаря перснів» та «Хоббіта» Пітера Джексона. У 1969 році The Beatles записували матеріал для свого альбому «Let It Be». Майже весь процес запису і за ним концерт на даху зняли на плівку — 60 годин відеоматеріалу. У 1970 році на основі цих кадрів змонтували документалку, яка показувала внутрішню кризу гурту, для якого альбом став останнім. Але Пітер Джексон заявив, що вважає старий фільм дуже тенденційним. «Звичайно, там є драматичні моменти, але немає такого сильного розладу, з яким проєкт так довго асоціювали. […] А ще це смішно, життєствердно і напрочуд душевно», — сказав Джексон. І змонтував з того самого матеріалу свою документалку. Більшу частину кадрів, які туди потрапили, глядачі раніше ніколи не бачили.

The Beatles: Get Back / Disney+ / режисер — Пітер Джексон / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 9,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що у фільмі є фантастичні моменти, інколи досить великі, але до них треба добиратися крізь довгі епізоди порожньої балаканини. Оглядач на RogerEbert вважає, що Джексон дав ширшу перспективу атмосфери у The Beatles перед розпадом гурту, а документалка 1970 року ігнорувала багато радісних моментів.

Романтична комедія «Замок на Різдво»

Про що серіал. Популярна американська письменниця Софі Браун (Брук Шилдс) переживає кризу — її лають журналісти, видавництва та власні фанати. Вона пригадує, як дідусь розповідав їй історії про життя у замку в Шотландії. І щоб змінити обставини, вирушає туди. Замок продається, і Браун хоче його купити. Але по-перше, життя у замку виявляється не таким комфортним, як у розкішні квартирі. А по-друге, за договором ще три місяці там буде жити його минулий власник — герцог Майлз (Кері Елвес), який може розірвати договір. Спочатку між Софі та герцогом складаються жахливі відносини, бо він зверхній та дивакуватий. Але поступово вони починають краще розуміти одне одного.

A Castle for Christmas / Netflix / режисер — Мері Ламберт / у головних ролях — Брук Шилдс, Кері Елвес, Лі Росс / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. New York Times вважає, що фільм досить симпатичний, але його сценарій вийшов дуже шаблонним. Variey пише, що у сценарії є певні діри, але переваги фільму переважують недоліки.

Скандинавський горор «Ельфи»

Про що серіал. Данська родина — тато Мадс, мама Шарлотта та їхні діти Каспер і Жозефіна — вирішили зустріти Різдво на природі та вирушили на віддалений острів. Майже одразу вони стикаються з маленькими загадковими істотами, але їх помічає лише дівчинка. Мешканці острова поводяться дивно та радять гостям швидше поїхати. Втім, сім’я певний час удає, що все добре, і готується до Різдва. Але містична екосистема острова виявляється набагато складнішою, ніж здається.

Elves / Netflix / шоуранер — Стефан Яворскі / у головних ролях — Соня Софі Енґберґ Стін, Міло Кампанале, Вівелілль Соґард Гольм / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачка Касондра Фелтус вважає, що серіал буде доречним під Різдво не лише тому, що йдеться про ельфів. Різдво — це час традицій та ритуалів, яких на віддаленому острові буде чимало.

Документальний фільм «Це була бійка перед Різдвом»

Про що серіал. Джеремі Морріс — юрист і великий фанат Різдва. Знайомі навіть називають його «містер Різдво». Він любить прикрашати свій дім сотнями тисяч лампочок, звати гостей, влаштовувати справжнє святкування з салютами та верблюдами. Але його сусідам по West Hayden Estates не дуже подобається захоплення Морріса — воно заважає їм святкувати Різдво тихо й по-сімейному. Тому перед черговим Різдвом вони подають на нього в суд. Документалка розповідає історію сварки Морріса з сусідами, які, на його думку, «вкрали його Різдво». Фільм зняла документалістка Бекі Рід, відома роботою «Три однакових незнайомця» 2018 року — про трьох близнюків, які зустрілися вже в дорослому віці.

‘Twas the Fight Before Christmas / Apple TV+ / режисер — Бекі Рід / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що це — надзвичайний портрет людини, переконаної, що не може помилятися, а ще ідеальна історія нашої епохи, коли перемога дістається тому, хто кричить голосніше. New York Times зазначає, що фільм натякає на політичний підтекст дій Морріса.