Що подивитися у вихідні. Комедійний бойовик з Двейном Джонсоном, чорно-біла драма «Поміжжя» та дивний серіал «Психіатр по сусідству» з Віллом Ферреллом та Полом Раддом

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Netflix

За останній тиждень на Netflix та Apple TV+ з’явилися чотири новинки. Найцікавіші — комедійний бойовик «Червоне повідомлення» із Двейном Джонсоном, Ґаль Ґадот та Раяном Рейнольдсом, другий сезон серіалу «Gentefied: Гонитва за мрією» про мексиканську крамницю у Лос-Анджелесі, чорно-біла драма «Поміжжя» про расове питання у США 1920-х та дуже темна драматична комедія «Психіатр по сусідству» з Віллом Ферреллом та Полом Раддом. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків і радить, що подивитися у вихідні.

Комедійний бойовик «Червоне повідомлення»

Про що фільм. У центрі сюжету три герої: агент Інтерполу та один з найкращих детективів світу Джон Хартлі (Джонсон), хвацька злодійка Сара Блек (Ґадот), яка спеціалізується на викраденні витворів мистецтва, та легендарний аферист Нолан Бут. Блек підставляє Бута, який тепер вимушений об’єднати зусилля з Хартлі, щоб її піймати. Спочатку фільм знімали для Universal Pictures, але Netflix викупив його ще у 2019 році.

Red Notice / Netflix / режисер — Роусон Маршалл Тербер / у головних ролях — Двейн Джонсон, Ґаль Ґадот, Раян Рейнольдс / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% від оглядачів, 92% від публіки / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. New Your Times пише, що фільм мав стати пригодницьким, але відсутність якісної детективної складової робить його просто дорогою демонстрацією трьох зірок кіно. Оглядач на RogerEbert каже, що це — фільм на один раз, знятий, щоб дивитися його з телефона.

Мелодраматичний серіал «Gentefied: Гонитва за мрією» — другий сезон

Про що серіал. Старий Касіміро Моралес на прізвисько Поп є власником крамнички тако в Лос-Анджелесі. Його бізнес переживає не найкращі часи, тому допомогти Попу намагаються його онуки — кухар Кріс, художниця Ана та сім’янин Ерік, жінка якого має ось-ось народити. Усі мають свої проблеми, інколи конфліктують між собою та приходять до Попа за порадами. Gentefied — простий серіал про сімейні цінності, дорослішання та пошук свого місця у світі.

Gentefied / Netflix / шоуранери — Марвін Лемус і Лінда Іветт Чавес / у головних ролях — Хоакін Козіо, Джей Джей Соріа, Керрі Мартін, Карлос Сантос / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від оглядачів, 75% від публіки / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut каже, що перший сезон був зосереджений на старих сімейних ранах Моралесів, а от другий більше говорить про майбутнє та боротьбу за нього. IndieWire вважає окремі епізоди другого сезону просто фантастичними.

Чорно-біла драма «Поміжжя»

Про що фільм. Ірен та Клер — обидві з афроамериканським корінням — дружили в дитинстві, але потім їхні стежки розійшлися. У 1920-х вони знову зустрічаються. Виявляється, що Ірен ідентифікує себе як частину чорної спільноти, а Клер, навпаки, вийшла заміж за багатого білого чоловіка та приховує від нього своє коріння. Однак жінки вирішують дружити знову, і це рішення стане фатальним для них та їхніх чоловіків. Фільм знятий за романом американської письменниці Нелли Ларсон «Поміжжя» 1929 року.

Passing / Netflix / режисер — Ребекка Голл / у головних ролях — Тесса Томпсон, Рут Негга / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від оглядачів, 91% від публіки / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що драма розгортається з майже лінчівською гіпнотичністю, де моторошна фортепіанна музика створює особливу атмосферу. Chicago Tribune відзначає чудову гру акторів.

Чорна психологічна комедія «Психіатр по сусідству»

Про що серіал. Історія психіатра та психотерапевта, доктора Ісаака Хершкопфа (Радд), який починає дуже глибоко впливати на життя свого пацієнта Марті Марковіца (Феррелл). Спочатку їхні відносини виглядають нормально, спілкування з доктором йде Марті на користь. Але дуже швидко Ісаак переходить межу, за якою починаються маніпулювання пацієнтом та повний контроль, який поступово стає схожим на суто фінансові махінації.

The Shrink Next Door / Apple TV+ / режисер — Майкл Шоуальтер / у головних ролях — Пол Радд, Вілл Феррелл, Кетрін Ган / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від оглядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що сюжет швидко починає повторюватись, але все одно серіал варто додивитися до кінця. The Hollywood Reporter стверджує, що останні епізоди дивитися цікавіше, ніж перші, але тон серіалу так і не стає по-справжньому переконливим.

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