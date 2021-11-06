Що подивитися у вихідні. Фінальний сезон «Нарко: Мексика», новий вестерн з Ідрісом Ельбою та постапокаліптична драма «Фінч» із Томом Генксом

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Netflix

За останній тиждень на Netflix та Apple TV+ з’явилося п’ять цікавих новинок. Найцікавіші — третій і останній сезон кримінального серіалу «Нарко: Мексика», новий вестерн про темношкірих героїв Дикого Заходу «Гірка помста» з Ідрісом Ельбою, португальський шпигунський серіал «Глорія», сентиментальна постапокаліптична драма «Фінч» із Томом Генксом, роботом та собакою, фінал серіалу «Дікінсон» про життя найвідомішої американської поетеси. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків та радить, що подивитися у вихідні.

Кримінальний серіал «Нарко: Мексика» — третій і останній сезон

Про що серіал. Третій сезон спін-офу серіалу «Нарко» про відомого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара. Тільки в трьох сезонах спін-офу фокус не на Колумбії, а на мексиканських наркокартелях. Більшість персонажів мають реальних прототипів. Тут і правоохоронець — агент УБН Кікі Камарена, і наркобарони — Мігель «Ель Падріно» Гальярдо, Хоакін «Ель Чапо» Гусман Лоера та інші. Трішки правди, трішки кінематографічної вигадки, але картина діяльності мексиканських картелів у серіалі вийшла досить переконливою.

Narcos: Mexico / Netflix / шоуранер — Кріс Бранкато / у головних ролях — Майкл Пенья, Дієго Луна, Теноч Уерта Мехія / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Оглядач на Ready Steady Cut каже, що останній сезон серіалу зачіпає теми бідності, корупції чи свободи преси так, як навіть не снилося багатьом іншим серіалам. LeisureByte пише, що сезон дещо повільніший за попередні, але все ще захопливий.

Вестерн «Гірка помста»

Про що фільм. Афроамериканський вестерн, майже усі персонажі якого — реальні люди, ковбої та бандити, які жили на Дикому Заході в XIX столітті. Все історично правдиво — Нет Лав, Руфус Бак Мері Філдс чи офіцер Базз Рівз справді були темношкірими. За сюжетом, стрілець Нет Лав дізнається, що вбивця його батька вийшов із в’язниці. І вирушає вершити своє правосуддя.

The Harder They Fall / Netflix / режисер — Джеймс Семюел / у головних ролях — Джонатан Мейджорс, Ідріс Ельба, Зазі Бітц / тривалість — 2 години 19 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. Polygon каже, що цей фільм — крок до екранного зображення історичних темношкірих постатей, але не такий добрий, як має бути. New York Times хвалить операторську роботу та посилання до класичних спагеті-вестернів.

Шпигунський мінісеріал «Глорія»

Про що серіал. Португалія, 1968 рік. Диктатор Антоніу Салазар важко хворий, в країні загострюються шпигунські ігри. Таємного агента КДБ Жуана відправляють на секретну станцію ретрансляції ЦРУ, щоб завадити роботі американців та з’ясувати долю агентки КДБ Мії, яка нещодавно зникла. Американці знають про існування «крота». Підозрюваних декілька, і Жуан — серед них.

Glória / Netflix / шоуранер — Педро Лопес / у головних ролях — Міґель Нуньєс, Метт Ріппі, Стефані Воґт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. LeisureByte стверджує, що в серіалі добре закручений сюжет, а ще з нього можна довідатися чимало про епоху холодної війни.

Постапокаліптична драма «Фінч»

Про що фільм. Сонячна активність спричинила глобальний катаклізм, майже всі люди на Землі загинули. Інженер-винахідник Фінч урятувався у підземному бункері і якийсь час прожив там разом зі своїм собакою. Але Фінч смертельно хворий, отже переживає, що після його смерті пес сам не виживе. Тому він створює досить розумного робота на ім’я Джефф, який поки що лише знайомиться зі світом наче дитина. Собака, людина та робот вирушають у мандрівку Америкою.

Finch / Apple TV+ / режисер — Міґель Сапочнік / у головних ролях — Том Генкс, Калеб Лендрі Джонс/ тривалість — 1 години 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 70% / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Оглядач на CNET вважає, що постапокаліптичний світ фільму досить звичний та схожий на інші фільми, але сама історія вийшла гарною та сентиментальною. New York Times пише, що фільм милий, комедія вдало поєднується з драмою, але в ньому просто замало подій.

Комедійний серіал «Дікінсон» — третій і останній сезон

Про що серіал. Фантасмагоричний серіал, який досліджує внутрішній світ Емілі Дікінсон — найвідомішої американської поетеси XIX століття, ерудитки та відлюдниці. Серед героїв не тільки сім’я Емілі, її знайомі та колеги-літератори, такі як Едгар По, але й, приміром, персоніфікована Смерть та Ніхто — персонажі поем Дікінсон.

Dickinson / Apple TV+ / шоуранер — Олена Сміт / у головних ролях — Гейлі Стайнфельд, Wiz Khalifa, Тобі Хасс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider називає останній сезон серіалу феноменальним. Decider вважає серіал справжнім тріумфом культурної спадщини Емілі Дікінсон, через життя якої творці серіалу по-новому дивляться на досвід дорослішання та пошуку себе як художника.



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