Українськомовного контенту на Netflix стає все більше. Що вже можна подивитися в українському дубляжі — двадцять фільмів і серіалів

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«Бабель»

Першого жовтня 2021 року Netflix запустив українську версію свого сервісу й анонсував, що значна частина його контенту буде дублюватися українською мовою. До того репліки, наприклад, Єлизавети ІІ з популярної «Корони» або шахістки Елізабет Гармон з «Ферзевого гамбіту» могли бути українською лише в субтитрах. А повноцінні дубляжі серіалів були рідкістю. Тепер українська — серед 30 офіційних мов Netflix. За перший місяць локалізації на стримінгу з’явилось вже чимало україномовного контенту. «Бабель» розповідає, які серіали та фільми вже можна глянути цими вихідними українською, хто робить дубляж і розширює цей асортимент щодня.

СЕРІАЛИ NETFLIX УКРАЇНСЬКОЮ

Хто займається українським дубляжем Netflix? Дубляжем займаються дві студії: Postmodern Production і «Так Треба Продакшн». Це команди, які вже понад десяток років дарували голоси фільмам від Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Brothers і 20th Century Fox. За продукти Netflix вони взялися ще до запуску адаптованої платформи — на початку 2021 року. Так, голос Катерини Брайковської, відомий за озвучкою Гарлі Квінн, отримала героїня серіалу Netflix «Статеве виховання» Мейв Вайлі. А головний герой цього ж серіалу — Отіс Мілберн — «заговорив» відомим нам роками голосом Людини-павука у виконанні Руслана Драпалюка. На сьогодні український дубляж вже мають 73 продукти Netflix.

«Академія Амбрелла»

The Umbrella Academy, 2 сезони, українською з 29 жовтня 2021

Адаптований сюжет коміксів про сімох героїв із надздібностями, які мають врятувати світ від апокаліпсиса. Понад 30 років тому кожен з них народився від різних жінок, які не підозрювали про вагітність. Дітей всиновив мільярдер і виховав із них борців зі злочинністю. Та коли названий батько помирає, перед героями постає нова місія і вони стикаються з новими небезпеками дорослого світу.

«Паперовий будинок»

Money Heist, 5 сезонів, українською з 1 жовтня 2021

Іспанський серіал про пограбування, перші два сезони якого розповідають хронологію нападу на королівський монетний двір. Небачений раніше план пограбування вигадує загадковий Професор, який збирає команду досвідчених грабіжників. Мета злодіїв — лишитися героями в очах суспільства і вийти з монетного двору з кількома мільярдами євро здобичі. Але на шляху у них стають не лише загони поліції, але й кохання, жага наживи та смерть.

«Бріджертони»

Bridgerton, 1 сезон, українською з 17 липня 2021

Сюжет, пронизаний атмосферою Англії ХІХ століття, епохи Регентства — балів, азартних ігор і придворних інтриг. Й у цьому вирі розпусти та гулянь живе родина головних героїв, чия основна мета — вдало видати заміж чотирьох доньок і прилаштувати у вищому суспільстві таку ж кількість синів. Однак успіх для овдовілої леді Вайолет та її дітей залежить від пліток, таємниць і змов у придворних колах.

«Статеве виховання»

Sex Education, 3 сезони, українською з 17 липня 2021

Ситуації, в які потрапляють однокласники головного героя Отіса Мілберна, — буденні проблеми підлітків: перше кохання, секс, мастурбація, прийняття себе і відвертість. Усі ці питання допомагає вирішувати Отіс, який вважає себе психологом. Консультації із сексу приносять гроші, які Отіс ділить із напарницею і новою подругою Мейв. А ще — це серіал дотепного гумору і неймовірної гри Джилліан Андерсон.

«Корона»

The Crown, 4 сезони, українською з 17 липня 2021

Королева Єлизавета II та її життєвий шлях із короною на голові. Монархічна влада та її традиції у серіалі крізь призму історії розкривають залаштунки, на перший погляд, ідеальної та найвідомішої династії Британії. Попри скарги королівської родини на вигадки сценаристів, у чотирьох сезонах максимальна увага приділена деталям та історичним подіям Великої Британії від другої половини XX століття.

«Ферзевий гамбіт»

The Queen’s Gambit, 1 сезон, українською з 8 липня 2021

Наркотики, талант і шахи — з цього починається історія всиротілої Елізабет Гармон. Серіал розповідає, як дівчина з унікальними здібностями та навичками ставить шах і мат своїм суперникам. Але за спалахами фотокамер, грішми та славою ховаються темні сторони алкоголізму і залежності, з якими продовжує боротися головна героїня.

«Дивні дива»

Stranger Things, 3 сезони, українською з 30 вересня 2021

У 1980-ті роки по-справжньому дивні дива приходять у містечко Гокінз. Спершу зникає 12-річний хлопчик, якого відчайдушно шукають друзі-підлітки. Після цього в місті з’являється дівчинка, яка володіє телекінезом. І команда головних героїв-школярів вирішує розшукати свого друга та розкрити таємницю його зникнення.

«Озарк»

Ozark, 3 сезони, українською з 23 липня 2021

У невеличке містечко поблизу озера Озарк приїздить чиказький фінансист із родиною. Його завдання тут, у глушині та єднанні з природою, займатися «чорними» грошима наркокартелю. Під пильним наглядом ФБР головний герой Марті Бьорд шукає, через які структури проводити мільйони наркотрафіку. У пригоді йому стають місцевий стрип-клуб і церква. Підігріває сюжет постійна інтрига, трупи, закопані на задньому дворі, і таємниці всередині родини головного героя, що поступово розкриваються.

Ще десять серіалів Netflix українською «Відьмак» (2019)

«Опівнічна меса» (2021)

«Тінь і кістка» (2021)

«Моторошні пригоди Сабріни» (2018)

«Голстон» (2021)

«Провулок світлячків» (2021)

«Ласун» (2021)

«Маніяк» (2018)

«В її очах» (2021)

«Джинні і Джорджія» (2021)

«Привиди маєтку Блай»

The Haunting of Bly Manor, українською з 26 жовтня 2021

Героїня приїздить у старий маєток працювати гувернанткою, однак їй доводиться жити не лише з новою родиною, але й з привидами по сусідству. Знайома історія містичного сюжету. Однак винятковість «Привидів маєтку Блай» неодноразово відзначали критики та самі глядачі Netflix — на сьогодні це один з головних горор-хітів платформи. Серіал не лише про таємниці будинку, але й про секрети головної героїні, розгадку яких слід шукати в її минулому.

«Любов, смерть і роботи»

Love, Death & Robots, 2 сезони, українською з 30 жовтня 2021

Анімаційний серіал-антологія, що поєднує не пов’язані між собою новели. Але разом вони транслюють моральні цінності людського майбутнього, де живуть роботи. Кількахвилинні епізоди розповідають футуристичні історії героїв, які стикаються з вибором між коханням і грошима, славою і моральним занепадом, смертю і вічним життям.

ФІЛЬМИ NETFLIX УКРАЇНСЬКОЮ

«Армія злодіїв»

Army of Thieves, режисер — Зак Снайдер, українською з 29 жовтня 2021

Зараз цей фільм — перший в рейтингу найпопулярніших стрічок в Україні на платформі. Фільм є приквелом до зомбі-бойовика «Армія мерців», що вийшов українською у травні 2021 року. Сюжет закручений навколо серії пограбувань таємничих сейфів, за якими полює група викрадачів на чолі з Гвенделін і Гансом Ваґнером. Їхні спроби крадіжки відбуваються просто під час нападу зомбі.

«За межею»

Outside the Wire, режисер — Мікаель Гофстрем, українською з 15 січня 2021

Перша повнометражка Netflix, яку дублювали українською. Американський науково-фантастичний фільм розповідає про недалеке майбутнє. Головний герой актора Ентоні Макі — офіцер-андроїд, який має врятувати світ від глобальної катастрофи. Частково зйомки проходили в Україні.

«Не спати»

Awake, режисер — Марк Расо, українською з 9 червня 2021

Через таємничу катастрофу вся електроніка на Землі вийшла з ладу, а люди втратили можливість засинати. Головна героїня — колишня військовослужбовиця Джил — намагається врятувати доньку, яка єдина серед усіх може спати. Але ця дівчинка цікавить і певні таємничі сили.

«Пара на свята»

Holidate, режисер — Джон Вайтселл, українською з 16 квітня 2021

Американська романтична комедія про експеримент двох ентузіастів. Вони не знайомі, але переконані, що зможуть підтримувати платонічні стосунки без романтики цілий рік — аж до свят. Однак почуття вирішують за них.

«Загадкове вбивство»

Murder Mystery, режисер — Кайл Ньюачек, українською з 3 березня 2021

Одружені герої Адама Сендлера і Дженіфер Еністон потрапляють у неабияку халепу: романтичний круїз на яхті перетворився на криваву різню. У вбивствах багатих жертв звинувачують саме подружжя. Тож нью-йоркський поліцейський та його дружина-перукарка мають знайти вихід з пастки.

«Жінка у вікні»

Woman in the Window, режисер — Джо Райт, українською з 14 травня 2021

Психологічний трилер про дитячого психолога Анну Фокс, яка страждає на страх відкритого простору — агорафобію. Її звичний день минає вдома, подалі від великих вулиць, а головне її хобі — спостерігати за сусідами через вікно. Одного разу вона стає свідком убивства. Поліція не вірить розповіді Анни, тому вона починає власне розслідування.

«Кисень»

Oxygen, режисер — Александр Ажа, українською з 12 травня 2021

Науково-фантастичний фільм про жінку, яка отямилася в закритій кріокапсулі. Вона майже нічого не памʼятає — навіть своє ім’я, і не розуміє, де вона і що сталося. Єдине джерело інформації — штучний інтелект МІЛО, який не поспішає розповідати жінці все. Взаємодіючи з МІЛО, героїня намагається зрозуміти, що сталося.

«Будка поцілунків»

The Kissing Booth, режисер — Вінс Марчелло, українською з 19 квітня 2021

Романтична комедія про історію кохання між двома друзями дитинства, чиї долі переплелися дивовижним чином. Сюжет про шкільне життя підлітків з його класичними проблемами: закоханість, булінг, пошуки себе і «своїх» людей.

Ще десять фільмів Netflix українською «Громові сили» (2021)

«Сім’я Віллоубі» (2020)

«День «так» (2021)

«Жага смерті» (2018)

«Вулиця страху» (2021)

«Останній найманець» (2021)

«Гучний дім» (2021)

«Кейт» (2021)

«Гірка помста» (2021)

«Відчуй ритм» (2020)

«Бунтарка»

Moxie, режисер — Емі Полер, українською з 14 травня 2021

Тиха та сором’язлива школярка втомилася від брудних жартів і поганого ставлення до дівчат у своїй школі. Надихаючись бунтівним минулим своєї мами та підтримкою подруги, вона починає видавати анонімний журнал з критикою шкільних порядків. Поступово журнал змінює усю школу.

«Енола Голмс»

Enola Holmes, режисер — Гері Бредбір, українською з 9 червня 2021

Нове прочитання історії Артура Конана Дойля про Шерлока Холмса. На перший план виходить молодша сестра відомого детектива Енола, яка шукає свою матір у вікторіанському Лондоні. Сам Шерлок і його старший брат Майкрофт теж зʼявляться, однак основну таємницю доведеться розплутувати їхній сестрі.

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