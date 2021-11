Депутат Одеської облради Трифон Антов вірить, що коронавірус розпорошують із літаків, щоб знищити людство. І він збирається з цим боротися! (Спойлер: ця теорія — бородатий фейк)

Що таке хімтрейли?

Теорія змови про хімтрейли, або хіміотраси, зʼявилася в США під час війни у Вʼєтнамі. З 1967 по 1972 рік ВПС США проводили операцію «Попай» — розпорошували над Вʼєтнамом йодид срібла, який збільшував кількість опадів. Дощі розмивали рисові поля та стежки вʼєтнамських партизанів. У 1977 році ООН спеціальною Конвенцією заборонила такі операції та в принципі військове втручання у природне середовище.

Але сама ідея почала розбурхувати уяву вже самих американців. Після того як у 1996 році ВПС США випустили статтю Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 про ідеї погодних систем озброєнь, у жовтій пресі почав активно обговорюватися вплив певних хімікатів, які нібито розпорошують із літаків у США у рамках секретних експериментів. Жодних підтверджень цьому немає досі.

Найчастіше за такі хімікати сприймають звичайний конденсаційний слід крапель або льоду, який виникає за літаком в атмосфері, особливо за низької температури та високої вологості. Оскільки повітряний транспорт літає не абияк, а за визначеними маршрутами, конденсаційні сліди різних літаків можуть бути паралельними, перпендикулярними чи утворювати «сітки» на небі. Конспірологи вважають таку геометрію слідів ознакою змови.