Депутат Одеської облради Трифон Антов вірить, що коронавірус розпорошують із літаків, щоб знищити людство. І він збирається з цим боротися! (Спойлер: ця теорія — бородатий фейк)

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Депутат Одеської облради від партії «За майбутнє» Трифон Антов опублікував у Facebook пост про те, що коронавірус розпорошують із літаків. Депутат упевнений: пандемія — змова, а світове закулісся за допомогою літаків «труїть народ», щоб знищити людство. «Бабель» поспілкувався з Трифоном і дізнався, що депутату постійно «смердить дустом у повітрі», а Всесвітня організація охорони здоровʼя під керівництвом Білла Гейтса вигадала пандемію. Ще Трифон Антов не розуміє, що таке медична статистика та як працюють щеплення. Ось короткий бліц із депутатом і наукові, історичні та статистичні спростування його теорій.

― Як вам реакція людей на пост?

― Сьогодні вже купа СМС та відео в месенджері. Люди кажуть, що справді якісь незрозумілі обʼєкти літають, особливо вночі, дивні шуми чути. Я їх переконливо прошу, щоби вони записували це — щоб не було підозр, ніби я все вигадую. Ну а я просто побачив у Facebook цей літак і як у Європі відбувається, а в нас усі мовчать. І вирішив написати.

Що таке хімтрейли? Теорія змови про хімтрейли, або хіміотраси, зʼявилася в США під час війни у Вʼєтнамі. З 1967 по 1972 рік ВПС США проводили операцію «Попай» — розпорошували над Вʼєтнамом йодид срібла, який збільшував кількість опадів. Дощі розмивали рисові поля та стежки вʼєтнамських партизанів. У 1977 році ООН спеціальною Конвенцією заборонила такі операції та в принципі військове втручання у природне середовище. Але сама ідея почала розбурхувати уяву вже самих американців. Після того як у 1996 році ВПС США випустили статтю Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 про ідеї погодних систем озброєнь, у жовтій пресі почав активно обговорюватися вплив певних хімікатів, які нібито розпорошують із літаків у США у рамках секретних експериментів. Жодних підтверджень цьому немає досі. Найчастіше за такі хімікати сприймають звичайний конденсаційний слід крапель або льоду, який виникає за літаком в атмосфері, особливо за низької температури та високої вологості. Оскільки повітряний транспорт літає не абияк, а за визначеними маршрутами, конденсаційні сліди різних літаків можуть бути паралельними, перпендикулярними чи утворювати «сітки» на небі. Конспірологи вважають таку геометрію слідів ознакою змови.

Щодо інших коментарів [до посту]. Я розумію, що можна заперечувати [мою теорію] — але навіщо образи? Жодної поваги до точки зору людей, сусідів. Я сам особисто іноді вранці бігаю, зарядку роблю — і чую запах дусту незрозумілий. Звідки восени запах дусту? Я живу в Одесі, але в селах, де завжди чистий запах, люди те саме говорять! Ось дивіться — я записав, що каже людина.

Антов вмикає аудіо. На записі складно розібрати слова, але зрозуміло, що чоловік у неділю, 31 жовтня, бачив у небі над своїм селом два гелікоптери «і з них щось вилітало».

Чому я не маю права висловлювати свою думку з погляду людей, які живуть на селі і завдяки яким ми сьогодні і харчуємось, і хліб вирощуємо? Ці люди у селах більше розуміють, ніж міські у деяких моментах. Вони більше відчувають.

― Скільки дзвінків вам надійшло за добу?

― Вчора троє людей було, а сьогодні вал почався, з вікон своїх [відео] знімають.

― Що ви самі думаєте щодо сказаного та ковіду як такого?

― Як може головний лікар країни говорити, що ось, через тиждень у нас підвищиться захворюваність на ковід на стільки-то відсотків? Або що якщо люди нормально захищатимуться, лікуватимуться, вакцинуватимуться й так далі ― із січня все це піде на спад. Звідки вони це знають, цікаво? Вони що, ясновидці чи хто такі взагалі? Хто ці вкиди робить?

― Як я розумію, в них така логіка...

― Я не як депутат зараз кажу ― мені як простому обивателю цікаво: хто заряджає таку інформацію? Чому так відбувається? Чому ці люди конкретно знають, на скільки відсотків підніметься коронавірус, і вони знають, що з січня місяця його практично не буде — ну як це? Чесно, я не знаю.

― У МОЗ спираються на те, що якщо буде більше вакцинованих і люди дотримуватимуться соціальної дистанції, то кількість заражень піде на спад.

― Ну яка вакцина, якщо на Одещині щодня виїжджають бригади, вакцинують людей на вулицях, у лікарнях. Люди мені дзвонять: у садочку вихователі не можуть уже піти на роботу без вакцинації — усі вакцинуються практично. І збільшується захворюваність! Не зрозуміло. Що це за вакцина? Ось є в мене знайома: вся сімʼя вакцинована, але вони захворіли вдруге.

― Як ви ставитеся до самого коронавірусу? Наскільки він небезпечний, на вашу думку? І як можна від нього захиститись?

― Сама хвороба дійсно небезпечна. Я сам перехворів у минулому листопаді ― пʼять днів була температура 40 [градусів] і всяке таке. Я розумію, що вона є. І розумію, що вона не просто так. Я впевнений, що нам її навʼязали, цю хворобу. А хто сумнівається ― це їхня особиста думка.

Але я беру своє рідне село ― минулого місяця там померли 20 людей. Це для села дуже багато. Але з них лише двоє, наскільки я знаю, від коронавірусу, а решта від онкозахворювань. Це що виходить? Сьогодні ми весь акцент ставимо на коронавірус, а про все інше забули?

― Але ковід передається від людини до людини, а на рак від іншої людини не захворієш.

― Судячи з того, якими темпами у нас люди помирають, — схоже, рак швидше передається, ніж ковід. Я не маю на увазі, що він заразний. Але через ту ж [неякісну] питну воду, через неякісне харчування, яке сьогодні мають люди. Особливо незаможні верстви населення.

― Як депутат облради плануєте щось робити щодо слідів у повітрі?

― Звісно. Завтра заїду до облдержадміністрації, спілкуватимуся. Чесно ― не знаю, якою там буде відповідь. Хоча в нас губернатор ― притомна людина, з досвідом, все життя працював на держслужбі.

― Ви кажете, що ковід насаджено. Як ви вважаєте, ким і для чого?

― А як ви думаєте, у чиєму підпорядкуванні сьогодні наш МОЗ?

― Кабінету міністрів?

― Ним керує ВООЗ, правильно. Всесвітня організація охорони здоровʼя.

― МОЗ керується її рекомендаціями, так.

― А Всесвітня організація охорони здоровʼя фінансується ким?

― Усім світом.

― Навіть не всім світом, а двома конкретними фондами ― приватними. Інформація давно в інтернеті, це вже практично всі знають — ну, ті, хто хоче знати. Як і те, хто сьогодні взагалі керує загальносвітовим парадом.

― І навіщо тоді пандемія?

― Для знищення людства ― з якою ж іще метою.

― Усього?

― Ну звичайно.

Хто фінансує ВООЗ? З початком пандемії коронавірусу в соцмережах активно поширюється інформація про те, що ВООЗ фінансують приватні фонди, яким організація підпорядковується. Найчастіше згадуються Фонд Рокфеллера та Фонд Білла та Мелінди Гейтс. Це фейк. ВООЗ ― міжнародна міжурядова організація, її роботу фінансують усі 194 країни-учасниці. А також деякі приватні фундації. Фонд Білла та Мелінди Гейтс теж робить періодичні внески, але це лише невелика частина бюджету організації. Створювали ВООЗ також не приватні фонди, а уряди різних країн на Міжнародній конференції охорони здоровʼя в Нью-Йорку 1946 року.

― Як ви ставитеся до вакцинації?

― Я їй не довіряю.

― Який спосіб уберегтися від хвороби тоді?

― Це загальнодержавна програма має бути. Адже багато людей, потрапляючи до лікарні, лікуються лише власним коштом. Платять шалені гроші… У мене зараз деякі друзі у лікарнях ― вони платять за все зі своєї кишені.

Лікарі, думаю, теж багато хто здогадується, звідки це зараження йде. Зрозуміло, що [хвороба] передається, заражає. У дитинстві я хворів на пневмонію двічі, але ніхто з членів моєї родини не захворів. А цього разу я захворів ― і дружина захворіла, й діти захворіли.

― Ну а як не захворіти? Ви своїм виборцям якісь поради даєте?

― Я не знаю, як не захворіти від заразної хвороби. От чесно. Можу якісь народні методи порадити, але це народне. А якщо воно заразне і член сімʼї захворів ― треба, напевно, якось поменше контактувати з ним? З масочками перебувати з цією людиною поряд. Що я радитиму? Тут уже треба, щоб лікарні встигали лікувати людей.

― Дякую, що приділили час.

― Може, я щось не так сказав, але це моя думка. Писатимете — доброго здоровʼя бажайте там.

Чули? Не хворійте, а шанси зберегти здоровʼя вищі, якщо відштовхуватися від наукових фактів, а не чуток та страхів. Наші ж шанси продовжити роботу зростають завдяки вашим донатам.