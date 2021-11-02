Депутат Одеської облради Трифон Антов вірить, що коронавірус розпорошують із літаків, щоб знищити людство. І він збирається з цим боротися! (Спойлер: ця теорія — бородатий фейк)
- Автори:
- Антон Семиженко, Дмитро Раєвський
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Аліса Ігіна / «Бабель»
Депутат Одеської облради від партії «За майбутнє» Трифон Антов опублікував у Facebook пост про те, що коронавірус розпорошують із літаків. Депутат упевнений: пандемія — змова, а світове закулісся за допомогою літаків «труїть народ», щоб знищити людство. «Бабель» поспілкувався з Трифоном і дізнався, що депутату постійно «смердить дустом у повітрі», а Всесвітня організація охорони здоровʼя під керівництвом Білла Гейтса вигадала пандемію. Ще Трифон Антов не розуміє, що таке медична статистика та як працюють щеплення. Ось короткий бліц із депутатом і наукові, історичні та статистичні спростування його теорій.
― Як вам реакція людей на пост?
― Сьогодні вже купа СМС та відео в месенджері. Люди кажуть, що справді якісь незрозумілі обʼєкти літають, особливо вночі, дивні шуми чути. Я їх переконливо прошу, щоби вони записували це — щоб не було підозр, ніби я все вигадую. Ну а я просто побачив у Facebook цей літак і як у Європі відбувається, а в нас усі мовчать. І вирішив написати.
Щодо інших коментарів [до посту]. Я розумію, що можна заперечувати [мою теорію] — але навіщо образи? Жодної поваги до точки зору людей, сусідів. Я сам особисто іноді вранці бігаю, зарядку роблю — і чую запах дусту незрозумілий. Звідки восени запах дусту? Я живу в Одесі, але в селах, де завжди чистий запах, люди те саме говорять! Ось дивіться — я записав, що каже людина.
Антов вмикає аудіо. На записі складно розібрати слова, але зрозуміло, що чоловік у неділю, 31 жовтня, бачив у небі над своїм селом два гелікоптери «і з них щось вилітало».
Чому я не маю права висловлювати свою думку з погляду людей, які живуть на селі і завдяки яким ми сьогодні і харчуємось, і хліб вирощуємо? Ці люди у селах більше розуміють, ніж міські у деяких моментах. Вони більше відчувають.
― Скільки дзвінків вам надійшло за добу?
― Вчора троє людей було, а сьогодні вал почався, з вікон своїх [відео] знімають.
― Що ви самі думаєте щодо сказаного та ковіду як такого?
― Як може головний лікар країни говорити, що ось, через тиждень у нас підвищиться захворюваність на ковід на стільки-то відсотків? Або що якщо люди нормально захищатимуться, лікуватимуться, вакцинуватимуться й так далі ― із січня все це піде на спад. Звідки вони це знають, цікаво? Вони що, ясновидці чи хто такі взагалі? Хто ці вкиди робить?
― Як я розумію, в них така логіка...
― Я не як депутат зараз кажу ― мені як простому обивателю цікаво: хто заряджає таку інформацію? Чому так відбувається? Чому ці люди конкретно знають, на скільки відсотків підніметься коронавірус, і вони знають, що з січня місяця його практично не буде — ну як це? Чесно, я не знаю.
― У МОЗ спираються на те, що якщо буде більше вакцинованих і люди дотримуватимуться соціальної дистанції, то кількість заражень піде на спад.
― Ну яка вакцина, якщо на Одещині щодня виїжджають бригади, вакцинують людей на вулицях, у лікарнях. Люди мені дзвонять: у садочку вихователі не можуть уже піти на роботу без вакцинації — усі вакцинуються практично. І збільшується захворюваність! Не зрозуміло. Що це за вакцина? Ось є в мене знайома: вся сімʼя вакцинована, але вони захворіли вдруге.
― Як ви ставитеся до самого коронавірусу? Наскільки він небезпечний, на вашу думку? І як можна від нього захиститись?
― Сама хвороба дійсно небезпечна. Я сам перехворів у минулому листопаді ― пʼять днів була температура 40 [градусів] і всяке таке. Я розумію, що вона є. І розумію, що вона не просто так. Я впевнений, що нам її навʼязали, цю хворобу. А хто сумнівається ― це їхня особиста думка.
Але я беру своє рідне село ― минулого місяця там померли 20 людей. Це для села дуже багато. Але з них лише двоє, наскільки я знаю, від коронавірусу, а решта від онкозахворювань. Це що виходить? Сьогодні ми весь акцент ставимо на коронавірус, а про все інше забули?
― Але ковід передається від людини до людини, а на рак від іншої людини не захворієш.
― Судячи з того, якими темпами у нас люди помирають, — схоже, рак швидше передається, ніж ковід. Я не маю на увазі, що він заразний. Але через ту ж [неякісну] питну воду, через неякісне харчування, яке сьогодні мають люди. Особливо незаможні верстви населення.
― Як депутат облради плануєте щось робити щодо слідів у повітрі?
― Звісно. Завтра заїду до облдержадміністрації, спілкуватимуся. Чесно ― не знаю, якою там буде відповідь. Хоча в нас губернатор ― притомна людина, з досвідом, все життя працював на держслужбі.
― Ви кажете, що ковід насаджено. Як ви вважаєте, ким і для чого?
― А як ви думаєте, у чиєму підпорядкуванні сьогодні наш МОЗ?
― Кабінету міністрів?
― Ним керує ВООЗ, правильно. Всесвітня організація охорони здоровʼя.
― МОЗ керується її рекомендаціями, так.
― А Всесвітня організація охорони здоровʼя фінансується ким?
― Усім світом.
― Навіть не всім світом, а двома конкретними фондами ― приватними. Інформація давно в інтернеті, це вже практично всі знають — ну, ті, хто хоче знати. Як і те, хто сьогодні взагалі керує загальносвітовим парадом.
― І навіщо тоді пандемія?
― Для знищення людства ― з якою ж іще метою.
― Усього?
― Ну звичайно.
― Як ви ставитеся до вакцинації?
― Я їй не довіряю.
― Який спосіб уберегтися від хвороби тоді?
― Це загальнодержавна програма має бути. Адже багато людей, потрапляючи до лікарні, лікуються лише власним коштом. Платять шалені гроші… У мене зараз деякі друзі у лікарнях ― вони платять за все зі своєї кишені.
Лікарі, думаю, теж багато хто здогадується, звідки це зараження йде. Зрозуміло, що [хвороба] передається, заражає. У дитинстві я хворів на пневмонію двічі, але ніхто з членів моєї родини не захворів. А цього разу я захворів ― і дружина захворіла, й діти захворіли.
― Ну а як не захворіти? Ви своїм виборцям якісь поради даєте?
― Я не знаю, як не захворіти від заразної хвороби. От чесно. Можу якісь народні методи порадити, але це народне. А якщо воно заразне і член сімʼї захворів ― треба, напевно, якось поменше контактувати з ним? З масочками перебувати з цією людиною поряд. Що я радитиму? Тут уже треба, щоб лікарні встигали лікувати людей.
― Дякую, що приділили час.
― Може, я щось не так сказав, але це моя думка. Писатимете — доброго здоровʼя бажайте там.
Чули? Не хворійте, а шанси зберегти здоровʼя вищі, якщо відштовхуватися від наукових фактів, а не чуток та страхів. Наші ж шанси продовжити роботу зростають завдяки вашим донатам.