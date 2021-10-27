Скільки людей в Україні померли за останню добу від ковіду? 692 — рахуємо у продуктових ринках

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«Бабель»

В Україні на ранок 27 жовтня вакцинували 291 тисячу людей. Першу дозу отримали 212 тисяч, а другу — 79 тисяч. За добу коронавірусом заразилися 22,5 тисячі людей, 5 925 потрапили до лікарень. За даними МОЗ, 94 відсотки госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня — невакциновані. За вівторок, 26 жовтня від коронавірусу в Україні померли 692 людини. Це так якби на трьох продуктових ринках по 230 торгових місць померли всі продавці.

Переглянути список пунктів вакцинації та записатися на щеплення можна за посиланням.

«Бабель»

Переглянути список пунктів вакцинації та записатися на щеплення можна за посиланням