Скільки людей в Україні померли від ковіду за останній тиждень? 3392 — рахуємо в «Титаніках»

Тексти

«Бабель»

В Україні за минулий тиждень, з 18 до 24 жовтня, встановили і побили кілька ковідних рекордів. Перший рекорд встановили в середу, 20 жовтня, — 22 415 інфікованих і 546 померлих від коронавірусу. Наступного дня, 21 жовтня, цей рекорд був побитий — 23 785 заражених і 614 смертей. МОЗ нагадує, що 95% госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня — невакциновані. Увесь минулий тиждень ми рахували кількість померлих від ковіду в «Боїнгах», хрущовках, автомобілях і кінотеатрах. На ранок понеділка додалося483 померлих у пʼятницю, 22 жовтня, 386 — у суботу, 23 жовтня, і 330 — у неділю, 24 жовтня. Усього за минулий тиждень захворіли 139 345 осіб. А 3 392 людини померли. Це більше ніж 1 316 пасажирів і 892 члена екіпажу лайнера «Титанік», катастрофа якого стала однією з найбільших в історії корабельних аварій.

«Бабель»

Подивитися список пунктів вакцинації і записатися на щеплення можна за посиланням.