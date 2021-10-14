Марш до Дня захисників і захисниць України: десять тисяч людей пройшли Києвом — обовʼязково подивіться фото, як це було

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Стас Козлюк / Бабель

Близько десяти тисяч людей зібралися на Марш захисників і захисниць України. Організаторами виступили «Правий сектор», ВО «Свобода» та «Національний корпус». Акція почалася о 13:00 з мітингу в парку Тараса Шевченка, о 14:00 колони рушили бульваром Шевченка до Майдану Незалежності. Першими йшли родичі вбитих на Донбасі військових, слідом за ними — ветерани і військовослужбовці, які воюють проти Росії в Донецькій і Луганській областях. Учасники маршу вимагали від Верховної Ради прийняття закону про колабораціоністів. Також учасники маршу вимагали від президента Володимира Зеленського відмовитися від ідеї проводити вибори на окупованих територіях. Як відбувся марш — у 10 фото Стаса Козлюка.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель