Соціалізм, активізм, боротьба за клімат і психотерапевт у кожній школі ― яким бачить своє майбутнє покоління Z. Розповідаємо результати дворічного дослідження Vice

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Бандус Катя / «Бабель»

Покоління Z — зумери, народжені між 1997 і 2012 роками ― стають дедалі помітнішим голосом у суспільстві. Вони вже йдуть у владу, працюють у медіа, очолюють стартапи. На відміну від попереднього покоління — міленіалів, зумери не знають життя без інтернету та соціальних мереж, не застали расової сегрегації чи глобального протистояння між США та СРСР. Американське видання Vice два роки досліджувало, як мислять і що цінують ті, кому зараз по 16―25 років. На спеціально підготовлені анкети відповіли як представники цього покоління у США, так і старші ― щоб чіткіше проявилися відмінності. Днями видання представило результати дослідження, назвавши їх «Гід по 2030-му» ― року, коли представники покоління Z вже відіграватимуть у суспільстві провідну роль. «Бабель» переказує результати дослідження про основні елементи світогляду молодого покоління.

Стать, етнічне походження чи сексуальна орієнтація не важливі для характеристики людини ― так вважають майже половина представників покоління Z. Стільки ж упевнені, що як особистостей їх насамперед визначають місце й характер їхньої роботи. 96 відсотків вважають, що кожен має право любити кого захоче, а 94 відсотки — що люди з будь-якою ідентичністю мають користуватись рівними трудовими правами.

В онлайні можна краще розкрити себе, ніж просто на вулиці перед незнайомцями. Створений в інтернеті образ вважає найбільш подібним до своєї реальної особистості кожен третій представник покоління. Серед міленіалів таких кожен пʼятий, з-поміж представників «покоління Х» ― кожен десятий. Хоча всі сходяться на тому, що близькі друзі знають їх справжніх найкраще.

Сучасна освіта не відповідає вимогам часу — з цим погоджуються 98 відсотків американських зумерів. Передовсім тим, як у школах оцінюють знання, ― 68 відсотків визначили це істотною проблемою. Також серйозними проблемами опитані назвали брак уваги до IT-предметів і розвитку креативності. Утім, на відміну від попередніх поколінь, 16―25-річні менше схильні вважати, що в майбутньому школа переміститься в онлайн. Так, 68 відсотків переконані, що у 2030 році основним способом навчання будуть онлайн-курси, однак класичні школи й університети все ж залишаться важливим елементом освіти.

Обовʼязковою умовою для роботи шкіл у 2030-му три чверті опитаних вважають різноманітність та інклюзивність середовища, 65 відсотків переконані, що це має бути обовʼязковим і для працедавців.

«Бабель»

Зміна клімату буде головною глобальною проблемою найближчих десятиліть. 62 відсотки зумерів з цим погоджуються. А 60 відсотків вважають, що льодовий покрив планети до 2030 року розтане, 48 ― що зміни клімату спровокують нову світову війну. З огляду на це покоління Z готується змінити свої харчові звички. Зокрема, половина опитаних упевнені, що у 2030 році люди їстимуть набагато менше мʼяса.

Сила — у колективі, а не в індивіді. 80 відсотків опитаних вважають, що саме суспільство, солідарність і взаємодія між людьми будуть основними факторами добробуту у 2030 році. Нове покоління прихильніше до соціалізму, ніж попередні. 57 відсотків упевнені, що до 2030-го принаймні кілька великих капіталістичних держав перейдуть на більш соціалістичну модель, яка надаватиме безплатний доступ до, зокрема, освіти й медицини. І що мінімальна зарплатня зростатиме, як і податки для багатих. 94 відсотки кажуть, що соціальна медицина для всіх — гарна ідея.

Треба бути активним громадянином. 76 відсотків зумерів можуть назвати себе активістами, 80 — готові вступити в організації, які допоможуть їм боротися за свої цінності, а 79 відсотків уже ходять або планують ходити на акції протесту.

Духовні пошуки важливі, але не в офіційних церквах. 87 відсотків американських зумерів погоджуються, що піклуватися про власну душу та внутрішній світ важливо. Але 60 відсотків воліють робити це за межами храмів організованих релігій.

Інтернет-спілкування поступово набридає ― хоч зумери й не знають життя без нього. Шість із десяти опитаних розраховують, що в наступні роки час, який люди проводять у соцмережах, постійно скорочуватиметься.

Психотерапія до 2030-го стане звичайною практикою для більшості людей і візит до психотерапевта буде настільки ж буденним, як і звичайний медичний огляд чи аналізи. У цьому впевнений кожен третій опитаний. Також теперішні 16―25-річні впевнені, що більшість шкіл і працедавців триматимуть психотерапевтів у штаті.

Працювати треба у віддаленому режимі, графік має бути гнучким. 68 відсотків опитаних людей до 25 років упевнені, що робочий графік стане вільнішим, ніж він є зараз. І майже стільки ж вважають, що більшість бізнесів створять можливості для повноцінної віддаленої роботи, а чимало взагалі перейдуть у режим віртуального офісу.

Ніяких загроз, пов’язаних з міграцією, насправді немає. 92 відсотки респондентів із радістю приймуть у країну іммігрантів.



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