Що подивитися у вихідні. Детективний серіал «Один із нас бреше», драма «Код на мільярд доларів» про позов проти Google та новий горор від Blumhouse Productions

One of us is lying / Peacock

Цього тижня на Netflix, Hulu та Peacock з’явилося кілька релізів. Серед новинок стримінгових сервісів — детективний серіал «Один із нас бреше» про розслідування вбивства в американській школі, драматичний мінісеріал «Код на мільярд доларів» про розробників, які звинуватили Google у крадіжці ідеї Google Earth, та містичний горор про загадкові події у будинку для літніх людей від Blumhouse Productions. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків і розповідає, що подивитися у вихідні.

Горор «У твоєму будинку хтось є»

Про що фільм. Старшокласниця Макані Янг переїжджає з Гаваїв до містечка у Небрасці, де мешкає її бабуся. Тут вона планує почати життя з чистого аркуша і відволіктися від таємниць, що залишила у минулому. Але незадовго до завершення навчання на Макані та її однокласників починає полювати маніяк. Тепер вони мають з’ясувати, хто він такий, щоб не стати його жертвами.

There’s Someone Inside Your House / Netflix / режисер — Патрік Брайс / у головних ролях — Сідні Парк, Теодор Пеллерен, Ася Купер / тривалість — 1 година 36 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 45% / рейтинг IMDb — 4,8.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що тут нема на що дивитися. The New York Times вважає, що There’s Someone Inside Your House намагається оновити жанр, однак боїться відступити від його канонів, зрештою не виходить нічого доброго.

Детектив «Один із нас бреше»

Про що серіал. П’ятьох учнів старшої школи Бейв’ю залишають після уроків за погану поведінку. Саймон керує додатком, через який викриває секрети однокласників. У інших учнів — Купера, Едді, Нейта та Бронвін — є таємниці, які вони воліли б зберегти. Під час відпрацювання покарання Саймон помирає. Це здається нещасним випадком, проте правоохоронці доходять висновку, що хлопця вбили. Під підозрою опиняються усі, хто був із ним у момент смерті. В основі серіалу — однойменний роман американської авторки Карен М. Макманус. Над проєктом працювала зірка серіалу «Доктор Хаус» Дженніфер Моррісон. Вона зняла пілотний епізод шоу.

One of Us Is Lying / Peacock / шоуранер — Даріо Мадрона / у головних ролях — Купер ван Грутель, Аналіса Кокрейн, Марк Маккенна / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7.

Що кажуть критики. Hollywood Reporter каже, що серіалу бракує родзинки, здатної вирізнити його з-поміж інших детективних історій та підліткових драм. The Spool зазначає, що One of Us Is Lying — це перспективна драма, але щоб стати успішною, їй потрібно відійти від книжної манери оповіді.

Містичний горор «Маєток»

Про що фільм. Після перенесеного інсульту Джудіт Олбрайт не може піклуватися про себе самостійно. Вона переїжджає до маєтку «Голден Сан» — спеціальної установи для літніх людей. Заклад має бездоганну репутацію. Проте невдовзі після переїзду Джудіт у маєтку починають відбуватися дивні події — пожильці загадково помирають. Переконана, що у будівлі мешкають темні сили, Джудіт намагається розповісти про небезпеку іншим. Їй ніхто не вірить. Навіть її онук Джош, вважає, що причина страхів жінки — не демони, а деменція. Жінка має знайти спосіб врятуватися самостійно. The Manor — новий горор з антології Welcome to the Blumhouse, створеної Amazon Prime і компанією продюсера Джейсона Блума.

The Manor / Amazon Prime / режисер — Аксель Керолін / у головних ролях — Барбара Герші, Джилл Ларсон, Брюс Девісон, Сієра Пейтон / тривалість — 1 година 21 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що The Manor нагадує спрощену версію стрічки «Пролітаючи над гніздом зозулі». На думку Variety, фільм гарно знятий, проте йому бракує напруги.

Драматичний мінісеріал «Код на мільярд доларів»

Про що серіал. 1993 рік. Випадково зустрівшись, митець та хакер вигадують ідею програми, яка дозволить людям віртуально «подорожувати» у будь-яку точку світу. Щоб втілити задум у життя, вони знаходять спонсорів і збирають команду. Проте під час подорожі до Кремнієвої долини вихідний код програми, відомої як Terra Vision, потрапляє не в ті руки. У 2005 році Google випускає Google Earth. Вважаючи, що технологічний гігант їх обікрав, розробники Terra Vision подають на Google до суду. The billion dollar code заснований на реальних подіях.

The billion dollar code / Netflix / режисер — Роберт Тальхайм / у головних ролях — Лавінія Вілсон, Марк Вашке, Леонард Шейхер, Мішель Матичевич / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Decider вважає, що це добре розказана та варта уваги історія.

