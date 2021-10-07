Венеція втомилася від туристів і буде стежити за ними за допомогою відеокамер. Місто перетворюється на антиутопію? Влада запевняє, що ні, але туристам, політикам та містянам це вже не подобається

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Unsplash / «Бабель»

Мерія Венеції вважає, що до міста їдуть більше туристів, ніж воно може прийняти. Щоб дати цьому раду, влада хоче зрозуміти, скільки людей у кожен конкретний момент перебуває на вулицях і каналах історичного центру. Без стеження із цим не впоратись ― і система, що збирає дані відеокамер та сигналів смартфонів, уже готова. А наступного року до міста мають пропускати лише через турнікети й лише тих, хто попередньо встановив на смартфон спеціальний додаток. Туристи, політики й містяни скаржаться, що Венеція перетворюється на «Великого брата» й парк розваг. Влада запевняє, що все робить лише з добрими намірами, а іншого виходу не має. Оглядач «Бабеля» Антон Семиженко розповідає, як змінюється одне з найвідоміших туристичних міст світу.

Близько 160 тисяч туристів щовихідних бувало у Венеції до пандемії коронавірусу. Загалом за рік ― близько 30 мільйонів, це один із найвищих показників у світі. Такі цифри позитивно відбиваються на міському бюджеті ― от тільки постійно жити в місті хочуть все менше людей. Якщо у 1950 році острівну частину міста населяло 170 тисяч людей, то зараз це 50 тисяч і показник падає. Місцеві скаржаться на постійні натовпи незнайомців, через що містом фізично складно пересуватись. Також вони страждають через шум і сміття від туристів ― останнє є особливо відчутною проблемою, враховуючи, що історична Венеція є пішохідною, а сміття вивозять звідти лише човнами. Також у місті стабільно ростуть ціни на нерухомість, оскільки на квартири полюють численні хостели й готелі. Щоб придбати прості продукти, місцеві вже нерідко їздять на материк, оскільки звичні крамниці біля дому зачиняються. Замість них відкриваються ресторани та сувенірні магазини.

Венеція не єдине туристичне місто з такими проблемами. Від явища, яке отримало назву overtourism ― «перенасичення туризмом» ― потерпають і Рим, і Барселона, і Париж. Однак, на відміну від них, острівна Венеція має чіткі фізичні кордони: за її межею ― море. Тож щонайменше у 2017 році там замислились про регулювання кількості туристів, які можуть перебувати в місті одночасно. У 2019-му у Венеції під мостами каналів і на людних площах встановили датчики руху. Дані в реальному часі надходили в мерію ― місто досліджувало пасажиропотік. Наступного року Венеція планувала запровадити платню за вхід у місто, однак пандемія ковіду змінила плани. І показала нові можливості.

Під час локдауну венеційці вперше за тривалий час побачили, що вода в каналах може бути прозорою: раніше її постійно каламутили численні гондоли й моторні човни, піднімаючи мул із дна. «Несподівано дзвін сотні місцевих церковних дзвонів, хлюпіт води в каналах та венеційський діалект стали головним саундтреком», ― пише про цей час The New York Times. На майже порожніх площі Сан Марко й мості Ріальто нарешті змогли спокійно відпочивати місцеві. Поживши в місті без туристів, венеційці замислилися над тим, як бути після зняття карантину.

Туристи біля площі Сан Марко, серпень 2021 року. Getty Images / «Бабель»

У 2020 році міська влада відкрила Центр моніторингу життя Венеції. На великих екранах кожні чверть секунди оновлюється інформація про завантаженість головних місцевих каналів та дотримання графіка водним громадським транспортом, про рівень води, про трафік на різних вулицях і площах міста. Дані збирають із майже 500 відеокамер та сенсорів, які колись розмістили по всьому місту для боротьби зі злочинністю. А віднедавна — ще й зі звітів мобільних операторів. Тож тепер італійське місто знає про своїх гостей іще дещо.

Тринадцятого січня 2021 року мерія Венеції продемонструвала журналістам можливості нової системи. Завдяки їй стало відомо, що того дня до Венеції приїхали 13 628 людей, виїхали з неї ― 8 548. А найактивніше прибували між 10 та 11 ранку ― здебільшого це ті, хто вже ввечері залишив місто. У районі площі Сан Марко до обіду того дня побували 955 людей, із них 246 — мешканці міста, а 428 прибули з-за кордону. З-поміж іноземців 36 відсотків приїхали з Німеччини, 16 відсотків — зі Швейцарії, 13 відсотків ― з Великої Британії. На великих екранах міського Центру моніторингу все це видно у графіках у реальному часі. А на інтерактивній карті міста позначено навіть випадки, коли хтось кудись біжить. «У 2021 році Венеція відзначає 1600-річчя, ― пояснив Марко Беттіні, керівник компанії Venis, відповідальної за розробку системи. ― Ми відсвяткуємо впровадженням нових технологій».

Беттіні запевняє, що анонімність людей зберігається: дані про те, звідки хтось приїхав, ґрунтуються на країні реєстрації його/її смартфона й на тому, як давно сигнал із нього фіксують у районі міста. Також система намагається вгадати стать і вік людини за контурами її тіла. Обличчя, як запевняє влада міста, камери не фіксують.

Якщо перший етап ― це зрозуміти розміри й логіку туристичних потоків у місті у різні дні, то другий ― обмежити ці потоки. До нього влада Венеції планує перейти наступного літа: на основних точках входу до міста вже тестують турнікети, такі як в аеропортах чи віднедавна — у київському метро. Менш ніж за рік система має запрацювати на повну силу.

За планом це буде так: кожен охочий відвідати Венецію попередньо завантажить на смартфон спеціальний додаток, який повідомлятиме, наскільки завантажені певні локації, і дозволить спланувати прогулянку містом. А якщо людей виявиться забагато ― доведеться почекати своєї черги. Турнікет не пропустить туриста.

Для тих, хто не планує ночувати в історичному місті, вхід до нього має стати платним ― від 3 до 10 євро, залежно від дня. Ці туристи приносять місту найменше прибутків і створюють найбільше проблем. Часто вони нічого не купують у місцевих кафе чи ресторанах, бо мають їжу з собою. Вони не платять готелям, де в тариф включено міський туристичний збір. І залишають по собі чимало сміття, вивозити яке дорого. «Раніше їх не було, а тепер я бачу чимало таких туристів-одноденок, ― каже 50-річний місцевий продавець сувенірної крамниці. ― Спершу вони біжать, щоб купити кебаб, тоді на міст Ріальто за швидким селфі, а тоді поспішають на поїзд. Не знаю навіть: вони отримують задоволення?»

У Центрі моніторингу міста. Getty Images / «Бабель»

Через новий проєкт мерію критикують. Туристи кажуть, що не можуть розслабитись, відчуваючи, що за ними стежать. Політики вважають, що місто робить ставку на багатших туристів, які можуть собі дозволити ночівлю в історичному центрі ― і ігнорує інтереси, наприклад, студентів. Місцеві мешканці переживають, що нова система пропуску стане проблемою для них та їхніх близьких. «Що робити, коли я захочу запросити до себе друзів? ― питає 63-річна Джорджія Сантуццо. ― Мені теж платити? Таке враження, що місто перестає бути містом». Критикуючи нововведення, містяни порівнюють Венецію майбутнього із парком розваг, а себе ― з експонатами в ньому.

Аргумент мера міста: без контролю трафіку туристів перебування у Венеції стане жахом для всіх. «Так, я передчуваю протести, судові позови й таке інше. Однак у мене є обовʼязок зробити це місто придатним для життя — і для тих, хто його населяє, і для тих, хто хоче його відвідати. І ні, Венеція не перетвориться на «Великого брата» просто неба. Ми дуже обережні щодо того, яку інформацію збираємо», ― каже Луїджі Бругнаро. Єдиний спосіб проконтролювати пішоходів ― стежити за їх переміщенням за допомогою камер чи сигналів смартфонів. Щоправда, план розвитку системи передбачає те, що ця інформація буде досить деталізованою. Наприклад, за зразкову поведінку турист через мобільний додаток отримуватиме бонуси на кшталт знижок у готелях. І навпаки. «Ми не будемо заохочувати тих, хто ходить містом у купальнику. Не треба стрибати з мосту чи гуляти напідпитку. Кожен, хто відвідує наше місто, має його поважати», ― каже мер.

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