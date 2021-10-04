У МВС зʼявився орган із захисту бізнесу від силовиків. Тобто поліція захищатиме від поліції? Так, і не лише від неї. Бліц «Бабеля» з координатором Офісу Антоном Геращенком

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Hennadii Minchenko / Barcroft Media / Getty Images

У Міністерстві внутрішніх справ зʼявився Офіс з питань захисту бізнесу. За задумом його ідеолога — глави МВС Дениса Монастирського — цей орган має захищати підприємців від рейдерства і корупції правоохоронців. Ще одне завдання — детінізація бізнесу. Частиною цих питань вже займаються інші відомства — Держбюро розслідувань, Державна фіскальна служба, НАБУ і СБУ. Координувати Офіс буде колишній заступник голови МВС, а нині радник Монастирського Антон Геращенко. У минулому він входив до Комісії із захисту прав інвесторів, яку при Кабміні створив експремʼєр Олексій Гончарук. Також в Україні з 2014 року працює бізнес-омбудсмен, який має захищати бізнес від тиску влади. Як поліція допомагатиме бізнесу боротися зі свавіллям поліції, як МВС буде домовлятися з СБУ і НАБУ, а також чи можна поскаржитися усно (якщо потрібно терміново) — у бліц-інтервʼю з куратором Офісу Антоном Геращенком.

Що таке Офіс з питань захисту бізнесу?

За задумом міністра внутрішніх справ [Дениса Монастирського] — це консультативно-дорадчий орган при міністрі. Його завдання — комунікувати з бізнесом, чиї права порушили. Буде чотири напрямки роботи. Але список може розширюватися.

Давайте докладніше про напрямки.

Перше — це протидія рейдерству. Кожен факт порушення прав власності ми будемо розглядати як наступ на базові конституційні права.

Другий напрямок — робота з детінізації ринку тютюну, спирту і палива. Є бізнеси, які платять податки, акцизи на тютюн, спирт і паливо. А ті, хто не платять, створюють неконкурентні умови — наприклад, видають зарплати своїм співробітникам у конвертах. Ми будемо з цим боротися не на словах, а по-справжньому.

Третє — допомога Державній митній службі в боротьбі з контрабандою. Також боротьба з корупцією в правоохоронній сфері.

Останнє — боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав і підробкою торговельних марок.

Але частиною цих питань займаються інші правоохоронні органи, які не входять до структури МВС — Державна фіскальна служба, СБУ, НАБУ, Держбюро розслідувань.

Поліція в Україні — це 90 відсотків усіх справ, які є в ЄРДР. Тому, якщо порушення буде в зоні відповідальності поліції, рішення будуть приймати всередині поліції. Якщо до нас звернеться підприємець зі скаргою на дії іншого органа влади, ми направимо його до цього органа і звернемося до його керівника.

Виходить, ми говоримо про захист бізнесу від органів влади?

Так, наш офіс, у першу чергу, має захищати бізнес від порушень з боку структур МВС. Але якщо будуть скарги на інші органи, будемо звертатися до них. Наприклад, у мене чудовий контакт з Офісом захисту бізнесу в прокуратурі, зокрема, з Олексієм Бонюком. Ми вже домовилися про тісну співпрацю. Адже жоден правоохоронний орган нічого не може робити без прокуратури.

Але є ДБР, яке і розслідує злочини правоохоронців. Бізнес може безпосередньо подавати заяви туди. Ви збираєтеся дублювати його функції?

Це питання комунікацій. Якби всі заяви підприємців задовольняли, реєстрували і вели якісні розслідування, підприємці б не скаржилися. Тому міністр доручив координувати ці питання мені. Офіс буде працювати не замість ДБР, а як додатковий важіль — бізнесмени можуть йти до нас.

Хто буде працювати в Офісі? Міністр уже анонсував главу Нацполіції Ігоря Клименка і заступника начальника головного слідчого управління Сергія Пантелеєва.

Вони призначені відповідальними за боротьбу з правопорушеннями всередині поліції. Якщо справи будуть стосуватися структур МВС, цим буде займатися Євгеній Єнін.

Моє завдання бути координатором і комунікатором між бізнесом і структурами МВС. Як радник міністра я буду вирішувати, для яких справ достатньо незначних дій, а для яких, наприклад, потрібно проводити розслідування заново.

Ми будемо розширювати Офіс за рахунок залучення бізнесменів, представників бізнес-асоціацій — буде окреме розпорядження міністра.

У яких конкретно випадках бізнесу варто до вас звертатися і як це робити?

Потрібно звертатися до мене безпосередньо. Також на імʼя міністра можна подати письмову заяву про порушення прав. Якщо щось відбувається просто зараз і потрібно терміново втрутитися, заява може бути усною.

Які у вас є реальні інструменти, щоб захистити бізнес?

За дорученням міністра ми будемо проговорювати справи з особами, які порушують права бізнесу, з їхніми начальниками, будемо розбирати кожне питання персонально.

Яким може бути результат роботи Офісу після звернення конкретного бізнесмена?

Може йтися про кримінальну відповідальність чиновників структур МВС, дисциплінарну відповідальність, звільнення з займаної посади або матеріальну компенсацію збитку, якого зазнав бізнесмен через дії працівника правоохоронного органа.

Коли Офіс розпочне роботу?

Він почав працювати в середу, 29 вересня. Ми вже отримали два звернення. Одне — від швейцарського інвестора. Він вклав 90 мільйонів доларів у проєкт котеджного містечка River Garden у Вишгородському районі. На думку інвесторів, їхні колишні менеджери почали їх «рейдерити» через підробку документів. За цим запитом проведуть кримінальне розслідування. Якщо факти підтвердяться, винні понесуть відповідальність. Найголовніше — бізнес має зрозуміти, що в МВС не байдужі до їхніх інтересів.