Не довіряєте вакцинам? Боїтеся щеплень? Скоро будуть нові таблетки від коронавірусу — коротко пояснюємо, як вони працюють (спойлер: вакцинуватися все одно треба)

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Бандус Катерина / «Бабель»

Вакцинація від ковіду вже рятує життя та допомагає зменшити кількість тяжких випадків хвороби. Однак пандемія триває, тому, окрім вакцин, учені розробляють ліки для боротьби з коронавірусом. Серед них — противірусні препарати, які можуть допомогти вилікуватися важкохворим або навіть зупинити ковід ще до появи симптомів. Над такими ліками працюють провідні фармакологічні компанії — серед них Pfizer, Merck & Co, Ridgeback Biotherapeutics та інші. «Бабель» розповідає, що відомо про найперспективніші препарати та коли «пігулки від ковіду» стануть доступними для всіх.

На відміну від бактерій віруси можуть жити та розмножуватися лише в організмі людини. Саме тому створити ліки, які знищать вірус, але не нашкодять організму, — непросто.

Розробляти противірусні препарати важче, ніж антибіотики, якими лікують бактеріальні інфекції. Для цього потрібно багато часу. На початку пандемії дослідники намагалися знайти вже готові препарати, ефективні проти коронавірусу. Головним претендентом на боротьбу з патогеном став «Ремдесивір». Цей препарат розробили у 2009 році. Спочатку ним хотіли лікувати гепатит C, а згодом використовували для боротьби з лихоманкою Ебола.

Перші результати буди обнадійливі. У квітні минулого року американські дослідники встановили, що хворі, які приймають препарат, одужують майже в півтора раза швидше — у середньому за 11 днів, тоді як решта — за 15. Різниця між показниками смертності була не настільки суттєвою — усього три відсотки.

Подальші дослідження показали гірші результати. Зрештою у ВООЗ сказали, що «Ремдесивір» майже не впливає на смертність, перебіг хвороби та не надто прискорює одужання. Попри все це, для екстреного використання його схвалили близько 50 країн, зокрема й Україна. Зараз «Ремдесивір» прописують переважно важким пацієнтам.

Тим часом фармакологічні компанії зосередилися на розробці нових препаратів, які будуть не лише ефективні, але й дешеві та прості у виготовленні.

Один з найперспективніших проєктів — синтетичний противірусний препарат «Молнупіравір». Його розробили дві американські компанії — Merck & Co Inc. і Ridgeback Biotherapeutics. За форматом це таблетка, яка намагається зупинити розмноження вірусу в організмі.

Принцип роботи такий — «Молнупіравір» імітує один з елементів вірусної РНК. Коли вірус розмножується, цей «фейковий» елемент потрапляє до нової молекули вірусу та призводить до появи мутацій. Із часом їх стає занадто багато, вірус припиняє розмножуватися та зрештою гине.

Ліки вже протестували на 202 пацієнтах, які хворіли на ковід, однак не потребували госпіталізації. Частина з них отримали пігулки, а решта — плацебо.

Попередні результати показали, що ті, хто приймав «Молнупіравір», одужували швидше — після трьох днів лікування вірус виявили тільки у двох відсотків пацієнтів. Серед тих, хто приймав плацебо, хворих було на 15 відсотків більше.

Зараз препарат проходить третій етап клінічних випробувань — у компанії сподіваються отримати результати досліджень і вивести «Молнупіравір» на ринок до кінця 2021 року.

Науковиця працює у лабораторії Pfizer у Кембриджі. 29 травня 2014 року. Getty Images

Пігулки проти коронавірусу створює і Pfizer. Подібно до «Молнупіравіру», препарат під кодовою назвою PF-07321332 намагається зупинити процес самовідтворення вірусу. Для цього він блокує активність ферментів, за допомогою яких коронавірус розмножується в організмі.

В ідеалі це може не лише допомогти вилікуватися важкохворим на ковід, але й зупинити хворобу на ранній стадії — ще до появи симптомів.

Випробування препарату на людях розпочали 1 вересня. Зараз компанія тестує пігулки на учасниках дослідження, які не мають ризику тяжкого перебігу хвороби. А ще — випробовує PF-07321332 в поєднанні з «Ритонавіром». Цей противірусний препарат застосовують для лікування ВІЛ. Дослідники припускають, що «Ритонавір» допоможе PF-07321332 залишатися в організмі довше і буде дієвим у лікуванні людей з групи ризику.

За словами виконавчого директора Pfizer Альберта Бурли, якщо все буде добре, таблетки від коронавірусу можуть стати доступними у США вже до кінця року. Але спочатку треба завершити випробування.

Ліки проти коронавірусу також спільно розробляють швейцарська компанія Roche й американська Atea Pharmaceuticals. Вони працюють над препаратом, відомим як АТ-527.

Подібно до препарату Pfizer, це таблетки, що блокують ферменти, потрібні для розмноження вірусу. За задумом дослідників, препарат допоможе лікувати важкохворих на ковід, а ще запобігатиме розвитку симптоматичного захворювання у тих, хто щойно інфікувався.

АТ-527 вже успішно пройшов другий етап клінічних досліджень — його протестували на хворих із симптомами середньої важкості та легкими. Зараз триває третій етап досліджень. Коли препарат може вийти на ринок — поки що невідомо, однак вчені налаштовані оптимістично.

За словами Стіва Бейтса, виконавчого директора Британської асоціації біоіндустрії, цілком можливо, що вже найближчим часом регулятори схвалять якийсь із противірусних препаратів — найімовірніше, для екстреного використання. Проте розраховувати на те, що ліки відразу стануть широкодоступними, не варто. Першими препарати отримають пацієнти із вразливих груп — наприклад, люди зі слабким імунітетом, для яких вакцини не такі ефективні. Тому найкращим способом захиститися від ковіду залишається вакцинація.

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