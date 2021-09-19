У Києві відбувся Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. У ньому взяли участь понад пʼять тисяч чоловік. 15 дуже добрих фотографій

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Стас Козлюк / Бабель

У Києві пройшов Марш рівності. Участь у ході взяли понад 5 000 людей. Темою Маршу в цьому році став слоган «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки». Учасники Маршу вимагали ухвалити закони про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТКІ+ та інших груп. У Марші брали участь не тільки кияни, а й мешканці інших областей. В цей же час у парку Шевченка зібралися близько 50 противників Маршу, але перешкодити ході вони не змогли. Це перший Марш за два роки — у 2020-му його не проводили через пандемію коронавірусу. Ось як проходив Марш — у фотографіях кореспондента «Бабеля» Стаса Козлюка.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

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