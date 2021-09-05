«Хутро — це не круто». У тридцяти містах України і в Антарктиді (!) відбувся марш за права тварин. Ось 10 вкрай милих фотографій з київської акції

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Стас Козлюк / Бабель

Всеукраїнський марш за права тварин одночасно відбувся в 30 містах України і на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. У Києві марш стартував о 12:00 в парку Шевченка під гаслом «Захист слабких — справа сильних». У заході взяли участь близько тисячі людей. Спочатку в парку виступали зоозахисники. Вони вимагали заборонити дельфінарії, використання тварин у цирках, притравочні станції та хутряні ферми. Близько першої дня учасники акції пройшли маршем від парку Шевченка до Бессарабської площі, а звідти — через Майдан Незалежності до Верховної Ради. По дорозі вони скандували «Україна гуманна країна», «Хутро — це не круто». Ось 10 фотографій з маршу, які зробив Стас Козлюк спеціально для «Бабеля».

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Ми любимо тварин і підтримуємо боротьбу за їхні права, а щоб підтримати нас — можна оформити донат.