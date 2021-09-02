Технологічні гіганти хочуть створити метавсесвіт. Поки — кожен свій. Це як у «Матриці»? Вхід за таблетками? Ні, але (якщо всі домовляться) буде круто — експлейнер «Бабеля»

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Pixabay / «Бабель»

У 2021 році деякі найбільші технологічні компанії — Facebook, Microsoft і Epic Games — оголосили, що ведуть розробки єдиного віртуального цифрового простору — метавсесвіту. Тобто, простору, на який людина не дивитиметься збоку, як на вкладки браузера, а всередині якого перебуватиме. У Epic Games основою для метавсесвіту називають свою онлайн-гру Fortnite. У квітні компанія залучила один мільярд доларів інвестицій не під якийсь конкретний глобальний проєкт, а просто для підтримки самої ідеї та пошуку шляхів її реалізації. Microsoft говорить про «корпоративний метавсесвіт» на основі своєї хмарної технології Azure. Вона дозволить користувачам спілкуватися і працювати в одному віртуальному просторі, накладеному на реальний світ. Марк Цукерберг про «метавсесвіт» заговорив у липні 2021 року і поки не розкрив деталі. Але у Facebook є своя VR-компанія Oculus і проєкт Horizon — соціальне середовище, в якому слова, жести та міміка людини передаються її віртуальному аватару. «Бабель» розповідає, що означають заяви гігантів, як може виглядати майбутній метавсесвіт і чи зможемо ми коли-небудь нарешті пожити в повноцінній віртуальній реальності, передбаченій фантастами.

Метавсесвіт — це як?

Ідея віртуальної реальності значно давніша за сучасні компʼютерні технології. Ще в 1964 році фантаст Станіслав Лем у своєму трактаті «Сума технології» розмірковував про можливість віртуальних світів і «фантоматику» — підміну реальних відчуттів штучно створеними. У 1960-х зʼявилися і перші шоломи та кабіни віртуальної реальності. Компʼютерної графіки тоді ще не було, тому винахідники намагалися створити «несправжні» відчуття за допомогою відеозаписів, звуків і запахів. Масовими та популярними ці винаходи так і не стали.

У 1970-х зʼявилися перші розробки VR на основі компʼютерної графіки та віртуальні тренажери для пілотів. А в 1983 році фантаст Вільям Гібсон у своєму оповіданні «Спалення Хром» запропонував термін «кіберпростір» — тривимірний віртуальний світ всередині компʼютерних мереж, в який повністю занурюється свідомість користувача. Зараз це визначення застаріло і звучить вінтажно. Замість нього використовують термін «метавсесвіт». Його вперше в цьому контексті ужив у 1992 році письменник Ніл Стівенсон у романі «Лавина».

Відтоді в кіно, літературі та іграх зʼявлялися найрізноманітніші образи віртуального простору — від «Джонні-мнемоніка» і «Газонокосаря» до «Матриці», від «Першому гравцеві приготуватися» до «Кіберпанка 2077». Але до реального світу метавсесвіт поки не дійшов.

Перший у світі віртуальний симулятор «Сенсорама», запатентований у 1962 році винахідником Мортоном Хейлігом. У ньому можна було «покататися» на мотоциклі по Нью-Йорку — на екрані був відеозапис «від першої особи», сидіння дрижало, динамік транслював звуки людної вулиці, в камеру надходили запахи. Advantages Critics and Paradoxes of Virtual Reality

Чому віртуальної реальності немає?

Про метавсесвіт можна говорити тільки метафорично. Попри прогнози фантастів і розвиток VR-технологій, до єдиного віртуального простору ще далеко. VR-окуляри помітно здешевшали за останні кілька років, але все одно поки залишаються цікаві, в основному, геймерам. І то не всім, тільки 29 відсотків геймерів у США купили VR-окуляри й далеко не всі ними регулярно користуються.

Жодному з гравців ринку VR поки не вдалося залучити до свого продукту достатньо користувачів, хоча всі на це сподівалися. Найпопулярніші VR-окуляри зараз — це Oculus Quest 2. У 2017 році Цукерберг планував продавати близько мільярда гарнітур Oculus. Але з моменту запуску Oculus Quest 2 в жовтні 2020 року і до кінця першого кварталу 2021 року продав лише 1,8 мільйона. Непогано, але навряд чи можна говорити про масовий продукт, з якого виросте нова реальність. У серпні 2021 року виявилося, що деякі клієнти купують гарнітури, щоб розблокувати свої акаунти в Facebook, а потім повертають їх у магазин. Річ у тім, що для використання Oculus потрібно увійти до свого облікового запису. Люди, у яких вкрали акаунт або він просто заблокований, надсилають в службу підтримки Facebook товарний чек, і їм тут же повертають їхню сторінку, навіть якщо раніше служба відмовлялася їм допомогти. Розпаковувати саму гарнітуру необовʼязково.

Проблема в тому, що нинішні VR-гарнітури — це не смартфони. «Для створення стабільного віртуального всесвіту кожен повинен хотіти й мати змогу дозволити собі гарнітуру VR. Вони мають бути стильними та мінімалістичними, щоб зацікавити велику аудиторію, але й досить складними, щоб працювати без проблем. Таких ще немає», — пише у своїй колонці журналіст Делвін Браун.

Ще одна проблема полягає в тому, що для метавсесвіту потрібна безпрецедентна сумісність даних, технологій і контенту. У сучасному цифровому світі у кожної компанії своя система ідентифікації користувача, свої стандарти та облікові записи. А в метавсесвіті має бути можливість використовувати єдиний цифровий аватар. Наприклад, купити якийсь елемент віртуального аватара в Fortnite, а потім використовувати його ж в інших онлайн-іграх або навіть у Facebook. Те ж саме і з обліковими записами. Не можна одночасно, однією дією увійти у свої акаунти iOS, Faceook і Google. А в метавсесвіті має бути саме так.

Така єдність вимагає і нових технологічних рішень, і банального консенсусу між конкурентами. Це не заперечують і представники самих компаній.

«У метавсесвіті ви з друзями можете переходити з одного світу в інший, зберігаючи зовнішність і обʼєкти, отримуючи різні враження від подій, залишаючись при цьому соціально повʼязаними одне з одним. Для метавсесвіту буде потрібна нова модель програмування, яка буде схожа на живу і відкриту платформу, що постійно розвивається, і де мільйони користувачів безшовно переходять з одного світу в інший. Поки такої моделі не існує», — говорить CEO компанії Epic Games Тім Свіні.

VR-гарнітура Oculus Rift S на конференції розробників F8 Facebook 30 квітня 2019 року в Сан-Хосе, Каліфорнія. Getty Images

Тобто поки на метавсесвіт можна не розраховувати?

Розраховувати можна, але не просто зараз. Усі великі технологічні компанії говорять про єдиний віртуальний простір, як про безальтернативне майбутнє. Але поки важко сказати, як це буде виглядати. Так само як у 1980-ті роки вчені, які шукали нові шляхи передачі даних, не уявляли собі, як буде виглядати сучасний інтернет. Але тоді це були ентузіасти, перед якими не стояли комерційні завдання. Тепер кожна компанія бачить центром майбутнього метавсесвіту саме свої майданчики та розробки.

Той же Тім Свіні, визнаючи необхідність єдності нового віртуального простору, у 2017 році відкрито заявив, що не хоче довіряти Google і Facebook особисті дані користувачів сервісів Epic Games, і навіть назвав їх загрозою для демократії. Правильною базою для метавсесвіту він передбачувано вважає свою гру: «Fortnite еволюціонує поступово, метавсесвіт не буде різким переходом. Це буде місце для будь-яких людей і творців, включно з брендами. У якийсь момент кожна компанія буде там. Якщо ви виготовляєте автомобілі, присутність вашого бренду в метавсесвіті не буде рекламою. Це стане місцем, де люди будуть водити ваші машини та відчувати їх, використовувати в грі».

Fortnite і справді поступово перетворилася на великий соціальний майданчик. У грі проходять концерти справжніх музикантів та інші івенти, представлені різні бренди. У гравців є можливість творчо допрацьовувати гру і монетизувати свої ідеї. Зараз у ній близько 350 мільйонів гравців по всьому світу.

Концерти Аріани Гранде в Fortnite пройшли з 7 по 9 серпня 2021 року.

З технічною частиною в Epic Games усе непогано — компанія володіє ігровим движком Unreal Engine, який використовується в сотнях ігор, на багатьох платформах і в кінематографі.

Марк Цукерберг, своєю чергою, говорить про новий віртуальний простір на базі соціальної мережі. Де користувачі зможуть не лише листуватися та обмінюватися контентом, але й спілкуватися через цифрові аватари й відчувати живу присутність одне одного. Як це буде виглядати, можна подивитися в промо-ролику нової соціальної платформи Horizon. Дати запуску платформи поки немає.

Плани Microsoft виглядають найсерйознішими. В тому сенсі, що компанія більше за інші говорить про користь своїх проєктів у VR і AR для роботи та наукових досліджень. Платформа Microsoft Mesh дозволить людям спілкуватися і спільно працювати в доповненій реальності, причому як з віртуальними 3D-обʼєктами, так і через свої цифрові аватари.

Окрім цих трьох гігантів, про розробки своїх варіантів віртуальної реальності кажуть Nvidia і Roblox, Apple, Amazon і багато інших. З огляду на їхній загальний науковий потенціал, технічні питання створення метавсесвіту можуть вирішитися досить швидко. Залишаються куди складніші бізнес-питання.

Якщо всі проєкти різних компаній так і залишаться на своїх окремих платформах, як це сталося з VR-гарнітурами, ніякого метавсесвіту не вийде. Адже він має не просто давати користувачеві різноманіття контенту, а й бути продуктом колективного досвіду людства.



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