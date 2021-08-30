Зеленський хоче створити державну авіакомпанію, а в РНБО пророкують банкрутство МАУ і натякають на Коломойського. Як усе це повʼязано? Інтервʼю президента МАУ Євгенія Дихне

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Юлія Вебер / «Бабель»

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов 20 серпня заявив, що авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) може припинити працювати. Причина — борги перед державним Міжнародним аеропортом «Бориспіль» і держпідприємством «Украерорух», яке обслуговує повітряний рух. Данілов доручив Кабінету міністрів протягом місяця врегулювати ситуацію з боргами і застеріг, щоб МАУ не повторила долю компанії «Аеросвіт» — вона збанкрутувала в 2012 році. У числі акціонерів обох компаній — олігарх Ігор Коломойський. У МАУ, за його словами, йому належить 25 відсотків акцій. Новини про можливе швидке банкрутство МАУ зʼявилися після того, як за підсумками першого півріччя компанія відзвітувала про чистий прибуток в 21,7 мільйона гривень. А в лютому 2021-го Офіс президента заявив, що до кінця року влада планує створити національного авіаперевізника. Як повʼязані всі ці події і чому прибуткова МАУ не виплачує борги — в інтервʼю керівника компанії Євгенія Дихне. На запитання «Бабеля» він відповів письмово.

Секретар РНБО Олексій Данілов доручив Кабміну розібратися з боргами МАУ і заявив, що існує загроза «раптового припинення» внутрішнього і зовнішнього сполучення. Загроза існує чи Данілов перебільшує?

Я б не хотів коментувати заяви секретаря РНБО, мене не було на засіданні, мені не відомий ані контекст, ані дійові особи. Я не бачив оригінального тексту протокольного рішення.

Заборгованість перед державними підприємствами існує значно довше, ніж я працюю в МАУ. Частину сум ми оскаржуємо — тривають юридичні процеси. Заборгованість не зросла, ситуація поліпшилася. Ми сплачуємо всі поточні платежі, зокрема, з «Борисполем» перейшли на передоплату. Наше фінансове становище зараз максимально стійке і ефективне. Разом з тим, я не маю ані морального, ані юридичного права заплющувати очі на проблеми попередніх періодів.

Facebook / Олексій Данілов

У МАУ борги перед «Борисполем» і «Украерорухом», про які суми йдеться, і чи зустрічалися ви з цього приводу з профільним міністром Олександром Кубраковим?

Думаю, ви розумієте, що рішення Кабінету міністрів поширюються на державні підприємства. Тільки-но у них буде протокольне рішення і завдання від Кабміну, ми розпочнемо діалог у робочих групах. Ми до нього давно готові.

У мене була робоча зустріч з міністром. Видно, що людина з перших слів «пірнає в глибину», намагається розібратися в ситуації, конструктивний.

Тим не менш, про цифри. За інформацією Forbes, в кінці 2020 року борг МАУ перед аеропортом «Бориспіль» становив 500 мільйонів гривень, а перед «Украерорухом» — 1,3 мільярда.

Оскільки оскаржувані заборгованості знаходяться в судах — цифри динамічні. Це комплекс позовів — десь ми відповідачі, десь позивачі. Усі суми, які ми не оскаржуємо, ми платимо. Думаю, порядки такі, як ви назвали.

Крім «Борисполя», є борги перед іншими аеропортами?

У тих, куди літаємо — немає. Є в тих, куди зараз не літаємо. Якщо пригадуєте, польоти минулого року [через локдаун і епідемії коронавірусу] припинилися досить одномоментно і фінансові розрахунки ми встигли провести не з усіма. Оплати аеропорту — це не тільки збори. Там може бути handling, de-icing, сервіс бізнес-залів і так далі. Закриваємо заборгованості у міру відновлення польотів. Наприклад, так було з Ніццою, куди ми повернулися в серпні цього року.

У 2019 голова «Украероруху» Андрій Ярмак розповідав, що проблеми з оплатою у МАУ почалися в вересні 2018 року, а в 2019-му компанія платила частково — чому перестали платити ще до локдауна?

Ми сплачуємо всі поточні платежі. У судах дійсно знаходиться оскаржувана сума. На жаль, юридична позиція формувалася до мого приходу в МАУ і я не можу коментувати це питання. Знаю тільки, що оскаржується економіка тарифу. Якби в Україні був орган, який займається регулюванням тарифів на транспорті за принципом НКРЕКП, думаю, це питання не стояло б. Яка частка в оскаржуваній сумі політики, а яка економіки — зараз сказати важко.

Коли в кінці 2014 року я прийшов у «Бориспіль», перше, що зробив, запросив МАУ за стіл переговорів. До цього компанії перебували в політичній конфронтації. Це дало миттєвий економічний ефект — вже в 2015 році платежі від МАУ зросли в шість разів відносно попереднього періоду. Діалог і медіація здатні творити економічні дива.

Данілов проводить паралелі з авіакомпанією «Аеросвіт» — в 2012 році вона не змогла розрахуватися за боргами і закрилася. МАУ може повторити її долю?

У 2012 році, коли збанкрутувала «Аеросвіт», я працював в «Укрзалізниці». Я не в курсі деталей процесу банкрутства, знаю тільки з преси. Читав, що це був процес з політичним підтекстом. У МАУ немає таких процесів. Усі дії менеджменту спрямовані на оздоровлення компанії. Діалоги і переговори іншого рівня, якщо вони є, мені не доступні.

Ви спілкувалися з акціонерами після заяви Данілова? Що вони вам сказали?

Ні, не спілкувався. Фінансовий стан компанії добре відомий Наглядовій раді. Згідно зі статутом, саме вона є моїм роботодавцем.

Чого ви чекаєте від держави, можете назвати основні пункти?

Якщо мова не йде про пряме фінансування, як вчинили всі європейські уряди щодо своїх авіаперевізників, то можна говорити про податкові канікули, податкові пільги, реструктуризацію заборгованості, стабілізаційний кредит у державному банку. Можливість докапіталізації шляхом входження в акціонерний капітал теоретично теж існує. Таким шляхом пішов уряд Італії щодо свого національного перевізника Alitalia.

На якій стадії суди з підприємствами?

Не знаю деталей, тільки загальну картину. Їх ведуть юристи в різних інстанціях.

У МАУ є десять лізингодавців, частина з них повʼязані з вашими акціонерами. З ними компанія розрахувалася?

Я особисто не знаю жодного нашого лізингодавця. Всі договори лізингу укладені задовго до мого приходу в МАУ. Але що я знаю точно — платимо ми всім однаково, без будь-яких преференцій. З моменту введення карантину ми платимо лізингодавцям за фактичні нальоти, так званий power by hour.

Який ви бачите вихід із ситуації з боргами — списання, реструктуризація, пільговий кредит?

Реструктуризація на осяжний період. Це світова практика і найцивілізованіше рішення. Про списання, звичайно, мова не йде. Ви знаєте, що я керував «Борисполем», а пізніше був першим заступником. Я прекрасно розумію, що аеропорт — не благодійна організація, як, власне, і «Украерорух».

Юлія Вебер / «Бабель»

До кінця року Володимир Зеленський обіцяє створити національного перевізника. Ви розглядаєте його як конкурента МАУ, знаєте подробиці цієї історії?

Суто юридично державна і приватна форма власності є рівними, тому держава як власник не має створювати преференцій державній авіакомпанії. З точки зору бізнесу, у мене є досвід управління як державними, так і приватними підприємствами. Перші, потрібно визнати, сильно дискриміновані в спектрі управлінських рішень.

Ви допускаєте, що МАУ частково або повністю націоналізують?

Я не можу це коментувати. У компанії є власники і Наглядова рада. Це рішення виходить далеко за рамки моєї фінансової відповідальності. А політикою я не займаюся взагалі.

Теоретично, якщо МАУ націоналізують, про які активи йдеться? Ваші літаки в лізингу, приміщення в оренді, що представляє із себе компанія?

Практично в усіх авіакомпаній літаки в лізингу, а приміщення в оренді — авіаційний бізнес так побудований. До речі, у нас офіс у власності, але навряд чи це є справжнім added value при оцінці МАУ як авіаційного бізнесу. Найцінніше в будь-який авіакомпанії — люди, фахівці. Всі вони винятково вузькопрофільні, в університетах таких не готують. Дуже цінні також маршрути, контракти, IT-рішення щодо забезпечення продукту, бази даних і таке інше. Авіаційний бізнес — один з найскладніших у світі бізнесів.

У квітні 2021 року ви готувалися до відновлення далекомагістральних рейсів, але цього не сталося. Чому і коли вони відновляться?

Ми готувалися до того, що відкриються кордони — це було обовʼязковою умовою для відновлення далекомагістральних рейсів. Кордони не відкрилися. Темпи вакцинації не обнадійливі.

Проте ми будуємо обнадійливі плани на весняно-літню навігацію вже 2022 року, зокрема і з відновлення далекомагістральної програми. По-перше, все найстрашніше вже позаду, і ми вже психологічно готові до будь-яких викликів. По-друге, українці ніколи не були основними нашими клієнтами на лонгхолах. Ми виходимо з поступового відкриття кордонів європейцями і східними державами, куди ми літаємо.

Коли МАУ може вийти на доковідний рівень, чи є така аналітика у авіакомпанії?

Ми в тренді прогнозів IATA. Гадаю, до 2024 року.

До 30-ї річниці незалежності України МАУ оголосила про знижки 30 відсотків на безліч напрямків, чи є попит на ці рейси? І як швидко компанія поверне гроші пасажирам, якщо в країні оголосять новий локдаун?

Глибина бронювання збільшується. Після відновлення польотів в минулому році глибина бронювання становила два тижні, зараз два місяці. Крім того, всі тарифи зараз передбачають можливість змінити дату польоту без штрафів. Українські пасажири взагалі оптимісти. Як тільки зʼявилося вікно можливостей для перельотів, вони одразу полетіли. Європейці, наприклад, продовжують вибирати автомобільний транспорт і переміщення «за потребою».

Які суми ви вже виплатили пасажирам за скасовані під час пандемії рейси і скільки ще потрібно виплатити?

З початку пандемії — 44 мільйони доларів. Скільки ще потрібно виплатити — не можу відповісти, обробляємо заявки в міру їх надходження, це динамічний процес.

Держава розрахувалася з вами за евакуаційні рейси під час пандемії?

Ні.

На початку серпня МАУ відзвітувала про прибуток за перше півріччя — 21,7 мільйона гривень. Як ви отримали прибуток?

Чудес не буває. Головне завдання бізнесу в такий період — оптимізація витрат, тому що доходи не гарантовані. Реструктуризація заборгованості [компанії] знаходиться за дужками цього показника, а оптимізація штату — частина процесу. Це парадоксально, але ми економічно виглядаємо зараз краще, ніж у 2019 році, бо не виконуємо збиткових рейсів, і тому що оптимізували кости. Великий вплив на цей процес зробило партнерське ставлення лізингодавців і перехід на power by hour. Вони прекрасно розуміють, що ми з ними в одному човні.

Акціонери компанії вливали в неї гроші в 2020 і 2021 році. Про які суми йдеться?

Це не публічна інформація. Акціонери нам допомагають.

Чи отримала МАУ компенсацію від Ірану за збитий літак?

Ні.

Getty Images

У червні ваші адвокати заявили, що вам вручили обвинувальний акт у справі НАБУ. В матеріалах справи 41 том, коли повинні початися суди?

Уже почалися і швидше б закінчилися. Це приносить багато емоційного болю моїй родині, дитині, мамі, якій 84 роки і яка читає новини. Моя совість чиста — сплю я спокійно, але мало.

Ходять чутки, що через кримінальну справу ви тимчасово відійшли від управління компанією, це правда?

Ці чутки поширюють ті, хто далекий від справ компанії. Але, плітка, як то кажуть, робить людей набагато цікавішими, ніж вони є.