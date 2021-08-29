12 років тому в Донецьку відкрили «Донбас Арену». Яким був перший елітний стадіон у Східній Європі та яким він став за сім років без футболу — у 20 фото

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Двадцять девʼятого серпня 2009 року в центрі Донецька з помпою відкрили «Донбас Арену» — перший в Україні та Східній Європі стадіон, який за стандартами УЄФА і ФІФА відповідав класу «еліт». Будівництво стадіону і парку навколо нього обійшлося приблизно у 400 мільйонів доларів. Арена могла вмістити понад 52 тисячі уболівальників. Донецький «Шахтар» приймав тут головні футбольні клуби світу на кшталт «Барселони» та «Ювентуса». Тут проводили матчі Євро-2012. Усе змінилося після початку російсько-української війни й окупації Донецька у 2014 році. Стадіон кілька разів обстрілювали, а потім його «експропріювали» бойовики «ДНР». «Бабель» вибрав 20 фото про головні події на «Донбас Арені» до війни і про те, що з нею сталося потім.

Будівництво «Донбас Арени» почалося у 2006 році, а завершилося у 2009-му. Щоб побудувати стадіон за такий короткий термін, на будмайданчику одночасно працювали до 1 600 людей. Фото 23 жовтня 2008 року.

Церемонія відкриття «Донбас Арени» називалася «Гранд Шоу», у ній брали участь кілька тисяч артистів. Закінчилося дійство концертом американської співачки Бейонсе і масштабним феєрверком, 29 серпня 2009 року.

Серед vip-гостей були й тодішні головні політичні діячі України: президент Віктор Ющенко, премʼєр-міністр Юлія Тимошенко, лідер Партії регіонів Віктор Янукович, 29 серпня 2009 року.

Перший футбольний матч на «Донбас Арені» відбувся 27 вересня 2009 року. У восьмому турі Премʼєр-ліги України «Шахтар» переміг «Оболонь» із рахунком 4:0. Перший гол на новому стадіоні забив Жадсон. Усього «Шахтар» встиг провести на «Донбас Арені» 102 матчі, з них 80 перемог, 14 нічиїх, 8 поразок.

У рамках єврокубків на «Донбас Арені» грали всесвітньовідомі футбольні клуби: «Барселона», «Арсенал», «Челсі», «Ювентус». На фото Ліонель Мессі з «Барселони» у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Шахтаря» на «Донбас Арені», 12 квітня 2011 року.

Чергове масштабне шоу на «Донбас Арені» відбулося 16 травня 2011 року — на честь 75-річчя клубу «Шахтар». На стадіоні зібралися 53 353 глядачі, а кульмінацією став виступ американської співачки Ріанни.

У 2012 році «Донбас Арена» приймала Чемпіонат Європи з футболу. Перший матч, 15 червня, між Україною і Францією опинився під загрозою зриву через раптову сильну зливу.

Утім, дренажна система стадіону впоралася. Щоправда, збірній України це не допомогло — вона програла з рахунком 0:2. Загалом на «Донбас Арені» національна збірна встигла провести пʼять матчів, у яких не здобула жодної перемоги. Була одна нічия з Нідерландами, інші ігри завершилися поразками.

Свій останній матч на «Донбас Арені» «Шахтар» провів 2 травня 2014 року, обігравши «Іллічівець» із рахунком 3:1. Відтоді матчі на стадіоні не проводяться. Фото 16 вересня 2014 року.

До 2017 року «Донбас Арена» була центром розподілу гуманітарної допомоги Фонду Ріната Ахметова. Фото 18 травня 2015 року.

У лютому 2017 року «Донбас Арену» «експропріювали» бойовики «ДНР». Фото 18 квітня 2017 року.

Зараз бойовики «ДНР» проводять на порожній «Донбас Арені» екскурсії. Фото 7 липня 2018 року.

Уболівальник з російським прапором під час трансляції матчу Чемпіонату світу з футболу Росія — Хорватія в колишньому фан-кафе «Донбас Арени», 7 липня 2018 року.

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