12 років тому в Донецьку відкрили «Донбас Арену». Яким був перший елітний стадіон у Східній Європі та яким він став за сім років без футболу — у 20 фото

Двадцять девʼятого серпня 2009 року в центрі Донецька з помпою відкрили «Донбас Арену» — перший в Україні та Східній Європі стадіон, який за стандартами УЄФА і ФІФА відповідав класу «еліт». Будівництво стадіону і парку навколо нього обійшлося приблизно у 400 мільйонів доларів. Арена могла вмістити понад 52 тисячі уболівальників. Донецький «Шахтар» приймав тут головні футбольні клуби світу на кшталт «Барселони» та «Ювентуса». Тут проводили матчі Євро-2012. Усе змінилося після початку російсько-української війни й окупації Донецька у 2014 році. Стадіон кілька разів обстрілювали, а потім його «експропріювали» бойовики «ДНР». «Бабель» вибрав 20 фото про головні події на «Донбас Арені» до війни і про те, що з нею сталося потім.
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