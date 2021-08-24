50 тисяч людей вийшли на Марш захисників України: вони пройшли Києвом, від парку Шевченка до Софійської площі. Фотографії

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Стас Козлюк / Бабель

У Києві відбувся Марш захисників України. Майже 50 тисяч людей пройшли від парку Шевченка в бік Майдану Незалежності. На чолі колони йшли сімʼї загиблих учасників російсько-української війни, після них — родини героїв Небесної Сотні та учасники Революції гідності. Також у ході брали участь близькі полонених і зниклих безвісти учасників війни. Фотокореспондент «Бабеля» Стас Козлюк зняв сьогоднішній марш.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель