50 тисяч людей вийшли на Марш захисників України: вони пройшли Києвом, від парку Шевченка до Софійської площі. Фотографії
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- Стас Козлюк, Євген Спірін
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Стас Козлюк / Бабель
У Києві відбувся Марш захисників України. Майже 50 тисяч людей пройшли від парку Шевченка в бік Майдану Незалежності. На чолі колони йшли сімʼї загиблих учасників російсько-української війни, після них — родини героїв Небесної Сотні та учасники Революції гідності. Також у ході брали участь близькі полонених і зниклих безвісти учасників війни. Фотокореспондент «Бабеля» Стас Козлюк зняв сьогоднішній марш.