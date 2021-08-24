Незалежній Україні 30 років. Це 15 фотографій з військового параду в Києві, які вам точно варто подивитися (там літаки, танки і песики!)

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Стас Козлюк / Бабель

Двадцять четвертого серпня в Україні відзначали тридцяту річницю Незалежності. У Києві відбувся військовий парад. На Майдані показали історичну постановку, а потім пройшли коробки військових, проїхала техніка і пролетіла авіація. Ось як це було — у 15 фотографіях Стаса Козлюка, які він зробив спеціально для «Бабеля».

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

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