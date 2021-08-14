Що подивитися у вихідні. «Пси резервації» Тайки Вайтіті, новий горор від сценариста «Ганнібала» та другий сезон романтичної комедії «Сучасне кохання»

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Modern Love

Цього тижня на Netflix, Hulu, Disney+ та Amazon Prime кілька нових релізів. Серед найцікавіших — комедійний серіал «Пси резервації», який зняв режисер «Що ми робимо у тінях» Тайка Вайтіті, горор «Новий вишневий смак» від одного зі сценаристів «Ганнібала», а також продовження серіалу-антології «Сучасне кохання» з Кітом Герінґтоном та Люсі Бойнтон. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Комедія «Пси резервації»

Про що серіал. Підлітки Беа, Елора, Віллі, Джек та Чіз — корінні американці. Вони мешкають у невеликому містечку в Оклахомі. Нещодавно помер їхній друг Даніель. Підлітки переконані, що життя в Оклахомі «зламало його дух», і мріють перебратися до Каліфорнії. Ніхто з них, однак, не має грошей на подорож. Щоб втілити мрію, Елора та її товариші організовують серію крадіжок. Reservation Dogs — новий проєкт режисера Тайки Вайтіті. Серіал є пародією на однойменний фільм Квентіна Тарантіно, який вийшов 1992 року.

Reservation Dogs / FX on Hulu / шоуранери — Тайка Вайтіті, Стерлін Харджо / у головних ролях — Пауліна Алексіс, Лейн Фактор / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. AV Club називає Reservation Dogs однією з найкращих комедій цього року. IndieWire каже, що серіал буде однаково цікавий як поколінню «тіктокерів», так і їхнім батькам.

Супергеройський анімаційний серіал «Що, якби...?»

Про що серіал. What If…? — перший анімаційний серіал кінокомпанії Marvel. Він продовжує досліджувати ідею Мультивсесвіту, яку компанія представила у своєму попередньому проєкті «Локі». Серіал показує, як могла скластися доля Стіва Роджерса, Халка, Пітера Паркера та інших популярних героїв у альтернативній реальності. Кожен епізод What If…? присвячений одному персонажу. Приміром, перший зображує, що сталося б, якби сиворотку суперсолдата замість Стіва Роджерса отримала Пеггі Картер. Спойлер — вона боролася б не лише з агентами «Гідри», але й сексизмом в американській армії.

What If…? / Disney+ / шоуранер — Ешлі Бредлі / у головних ролях — Чедвік Боузман, Том Гіддлстон, Себастіан Стен / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% / рейтинг IMDb — 8.

Що кажуть критики. Журнал Empire пише, що What If…? — експеримент з цікавими, несподіваними сюжетними поворотами. Rotten Tomatoes вважає, що сам по собі серіал не надто доповнює всесвіт Marvel, проте завдяки несподіваним історіям з улюбленими персонажами та хорошим сценам екшену його цікаво дивитися.

Горор «Новий вишневий смак»

Про що серіал. 1990-ті. Молода режисерка Ліза Нова щойно завершила роботу над своїм короткометражним горором. Вона не сподівається на миттєву славу, однак фільм привертає увагу голлівудського режисера Лу Берка. Той робить Лізі пропозицію, від якої важко відмовитися — перетворити її стрічку на повнометражне кіно. Ліза переїжджає до Лос-Анджелесу, Берк стає її ментором. Однак дівчина швидко усвідомлює, що він має приховані плани на її фільм. Ліза винаймає відьму, щоб помститися Берку, і опиняється у вирі дуже дивних подій. Шоуранери проєкту Нік Антоска («Нульовий канал», «Ганнібал») та Ленор Зіон («Рей Донован»).

Brand New Cherry Flavor / Netflix / шоуранери — Нік Антоска, Ленор Зіон / у головних ролях — Роза Салазар, Кетрін Кінер, Джефф Ворд / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% / рейтинг IMDb — відсутній.

Що кажуть критики. IGN Movies пише, що Brand New Cherry Flavor — це доза сюрреалізму, якої так бракувало шанувальникам Лінча після виходу третього сезону «Твін Пікс». Time каже, що у серіалу надзвичайно передбачуваний сюжет.

Романтична комедія «Сучасне кохання» — другий сезон

Про що серіал. Modern Love — серіал-антологія. Він заснований на реальних історіях, які читачі The New York Times надсилали редакторам однойменної рубрики від 2004 року. Кожен епізод — це окрема 30-хвилинна історія про кохання. У другому сезоні ролі виконують Кіт Герінґтон («Гра престолів»), Люсі Бойнтон («Богемна рапсодія»), Cофі Оконедо («Готель «Руанда») та інші.

Modern Love / Amazon Prime / шоуранер — Джон Карні / у головних ролях — Кіт Герінґтон, Люсі Бойнтон, Мінні Драйвер, Софі Оконедо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 8.

Що кажуть критики. Журнал Paste зазначає, що другий сезон кращий за перший, проте однаково має кілька слабких епізодів. The Guardian вважає, що історії, показані у серіалі, навряд чи зможуть вразити глядачів.

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