Адвокат Ростислав Кравець усі вихідні шукав свого підзахисного екссуддю Миколу Чауса. Знайшов і став на бік СБУ. Про що він дізнався від Чауса — в короткому бліці «Бабеля»

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Екссуддя Дніпровського району Києва Микола Чаус, якого розшукують за запитом Національного антикорупційного бюро, 31 липня прийшов до сільради села Мазурівка Вінницької області. Він був у самих трусах і голодний. Згідно з законом, Чауса мали затримати, привезти до Києва, а далі суд мав переглянути йому запобіжний захід. Однак екссуддю з Мазурівки забрали співробітники СБУ. У травні 2021 року вони почали розслідувати викрадення Чауса і переправлення його через держкордон. (Усі подробиці про те, як Чауса потайки вивозили з України, а потім викрадали з Молдови, можна почитати тут). І тепер в СБУ заявили, що Чаус сам попросив, щоб саме вони його забрали. У НАБУ обурилися з того, що їм не віддали фігуранта їхнього розслідування. Буси НАБУ гналися за бусами СБУ по всьому Києву, аби забрати Чауса, але безуспішно — його завезли на територію СБУ і відтоді його ніхто не бачив. Першого серпня Вищий антикорупційний суд розпочав перегляд запобіжного заходу для Чауса, але засідання довелося перервати, оскільки СБУ не доставила Чауса до суду. Усі вихідні до нього намагався дістатися і його адвокат Ростислав Кравець, він навіть погрожував скаргами СБУ. Кравець і сам фігурує в одному з розслідувань НАБУ, яке стосується судді Павла Вовка (докладніше про нього читайте тут). Тим не менш, Кравцю вдалося поговорити з підзахисним 1 серпня. Після цього риторика Кравця змінилася, він почав говорити про законність дій СБУ і про те, що Чаус перебуває під її захистом. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила з адвокатом Чауса.

Вам вдалося поговорити з Миколою Чаусом. Це була особиста розмова чи телефонна?

Це була особиста розмова в присутності співробітника СБУ. Ми обговорили всі питання: чому його переслідують, як він взагалі опинився тут (в Україні). Він розповів, де весь цей час перебував. Я так розумію, що співробітники СБУ теж в курсі і, ймовірно, він це їм вже розповів під запис.

Я розумію, що є таємниця слідства, але ви можете в загальних рисах розповісти, хто його вивіз у Молдову, хто викрав звідти?

У загальних рисах це зрозуміло. Але замість того, щоб когось звинувачувати, говорити, хто білий, хто чорний, треба зберегти імідж держави і авторитет правоохоронних органів. А тому перші особи держави повинні зібратися разом і вирішити це питання. Нехай хоч РНБО збирають і там вирішують.

Яке питання вони повинні вирішити?

Хто буде вести цю справу, і яким чином далі вони планують розслідувати ці справи, і що робити з Чаусом.

Ви знаєте, як він опинився в Молдові, хто його привіз назад?

Як він опинився в Молдові — вже порозслідували. Мені це вже не цікаво.

Він підтвердив те, що про його викрадення з України писали в ЗМІ, називав прізвища, які фігурують в судових документах?

Я не питав його про це. Є розслідування парламентської комісії і наших правоохоронців. Навіть якби я запитав, то зараз, щоб забезпечити йому безпеку і зберегти життя, передчасно називати ці прізвища.

Добре, як він опинився на території України? Як його вивезли з Молдови?

З того, що він розповів, мені все зрозуміло. Я думаю, що в СБУ всю цю інформацію перевірили. Буде сумно, якщо вона підтвердиться.

Ви говорите про те, що до викрадення причетні українські спецслужби?

Я не можу цього сказати. Я не наганяю таємницю, але вважаю, що перші особи країни повинні вирішити, засекречувати цю інформацію чи варто про це говорити. Якщо буде вказівка зливати інформацію, думаю, інформатори в правоохоронних органах швидко все розкажуть.

Де Чаус перебував після того, як його вивезли з Молдови? Чому його підкинули саме зараз і в Вінницьку область?

Я вважаю, він був на території України. Про те, де його тримали, думаю, він сказав СБУ, але цю інформацію я не можу розкривати. СБУ перевірить версію, яку повідомив Микола Чаус.

СБУ заявляє, що він просив, щоб з Вінницької області його забрали саме співробітники СБУ. Це правда? І чому він це зробив?

Я з ним це не обговорював. Але наскільки я розумію, це відповідає дійсності.

Ви написали, що йому потрібна медична допомога. Чому? Йому давали якісь препарати?

Вигляд у нього дуже втомлений. Зараз лікарі взяли відповідні аналізи. Чи були якісь препарати у нього в крові, чи ні — буде відомо найближчим часом. Але чи захочуть в СБУ цю інформацію розкривати...

Ви спілкувалися зі слідчим, про що говорили?

Я у слідчого просив дати можливість Чаусу поговорити з дружиною. Слідчий попросив цього не робити, тому що це може розкрити місце його перебування.

Тобто зараз це закрита інформація?

Так, і я вважаю, це правильно, з метою його убезпечення.

З метою убезпечення від кого?

Важко сказати, від кого потрібна ця безпека — від тих, хто має бажання, щоб Микола Чаус ніколи більше не говорив.

Хто це може бути?

Не знаю, не можу сказати.... Я взагалі не розумію, навіщо його крали. Не розумію, якою інформацією він може володіти і як він цю інформацію може підтвердити. Навіть якщо припустити, що він завтра вийде і почне розповідати, що Петро Олексійович [Порошенко] його особисто вивозив у валізі... ну і чим він це підтвердить? Є якісь документи, записи, свідки?

А, може, СБУ захищає його від Національного антикорупційного бюро?

Думаю, ні, мова не йде про захист від НАБУ.

Але у них є кримінальне провадження, в ньому у Чауса статус підозрюваного. Є рішення суду про доставку його в суд через 48 годин з моменту, коли його знайдуть. Його знайшли, 48 годин минули, нічого не відбувається.

Його знайшли, але не затримали.

А як його могли не затримати, якщо він перебуває в розшуку?

Я не знаю, чому його не затримали. Тому що у нас є закон про захист осіб та надання їм правової допомоги з боку правоохоронних органів. Закон недосконалий. І ці питання знаходяться в сірій зоні. В законі нічого немає про те, що якщо людина перебуває в розшуку, її треба доставляти в суд. Там є тільки те, що правоохоронні органи повинні максимально забезпечити безпеку цієї особи.

А на якій підставі цей закон застосовують до Чауса?

Тому що є загроза.

Зачекайте, в який момент і на підставі чого в СБУ вирішили, що є загроза?

Напевно, коли його знайшли. Чи просив він СБУ, щоб його захищала, я не можу сказати. Але я готую клопотання про зміну підслідності справи. [На момент публікації розмови стало відомо, що Кравець вже подав це клопотання до Офісу генпрокурора]. Я бачу конфлікт між НАБУ і Чаусом, тому що особу, яка давала хабар Чаусу, було призначено на високу посаду в НАБУ.

І ви хочете, щоб цю справу розслідувала СБУ?

Нехай куди завгодно заберуть. Он у нас є БЕБ [Бюро економічної безпеки. Воно ще не розпочало свою роботу. Конкурс на обрання його голови щойно розпочався. Отже, справи вони зможуть почати розслідувати нескоро]. Нехай йому віддадуть.

Але його ще не запустили...

Нехай куди завгодно віддадуть, але не в НАБУ.