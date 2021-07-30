У Вінницькій області знайшли суддю Миколу Чауса. Усе дуже серйозно, але меми смішні! Терміново подивіться їх

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Alice Igins / «Бабель»

Колишній суддя Микола Чаус знайшовся у Вінницькій області, хоча з квітня правоохоронці шукали його у Молдові. Тридцятого липня він сам прийшов до будівлі Мазурівської сільради та повідомив, що його нібито викрали і що він голодний. Після цього Служба безпеки України приїхала у Мазурівку і забрала Чауса. Однак працівники НАБУ висловили невдоволення і просять СБУ передати колишнього суддю їм, мовляв, це вони розслідують його справу. Поки правоохоронці зʼясовують, чий Чаус, «Бабель» зібрав меми про раптову появу колишнього судді, який раніше виносив вироки у низці резонансних справ, а потім зник. Ось тут можна прочитати текст «Бабеля» про те, хто і навіщо викрав суддю Чауса, а зараз — просто меми.

Ми не ганяємось за вами як НАБУ та СБУ, але донат краще оформити!