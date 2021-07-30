Україна змінює правила вʼїзду, а я у відпустці за кордоном. Як повернутись? Знов «Дія»? А як бути з дітьми? А якщо вже вакцинувалися? Відповіді на основні запитання ― у пʼяти картках

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Бандус Катя / «Бабель»

Із 5 серпня Кабмін посилює вимоги для вʼїзду на територію України. Причина ― поширення у світі штаму коронавірусу «Дельта» і повернення тисяч українців із закордонних відпусток. Тепер на кордоні треба буде надати довідку про вакцинацію чи негативний результат тесту на COVID-19 або ж завантажити додаток «Вдома», який згодом за певних умов увімкне режим самоізоляції. Як саме діятимуть нові правила та що робити дітям і мешканцям тимчасово окупованих територій ― дуже лаконічно пояснюємо в пʼяти картках.

Встановлювати додатки ми вас не змушуємо, а от донат нам не завадить!