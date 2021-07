Що подивитися у вихідні. Другий сезон «Теда Лассо», новий бойовик із Кейт Бекінсейл та комедійний серіал «Тернер і Гуч»

Тексти

За останній тиждень на Netflix, Disney+ та Apple TV+ з’явилося шість новинок. Найцікавіші — другий сезон серіалу «Тед Лассо» про тренера-аматора, якого запрошують тренувати команду престижного англійського футбольного клубу, продовження поліцейської комедії «Тернер і Гуч», бойовик «Красуня на драйві» про жінку, яка намагається помститися за вбивство коханого, із Кейт Бекінсейл, а ще — другий сезон серіалу «Багряний дермантин» від авторів іспанського хіта «Паперовий будинок». «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків і радить, що подивитися у вихідні.

Комедійний серіал «Тед Лассо» — другий сезон

Про що серіал. Тед Лассо живе у Канзас-Сіті та тренує університетську команду з американського футболу. Завдяки його зусиллям вона вперше в історії потрапляє до національного чемпіонату. Невдовзі після цього Лассо отримує несподівану пропозицію — тренувати клуб «Річмонд», який входить до Англійської Премʼєр-ліги. Тед погоджується. Спершу ніхто не сприймає серйозно тренера, який роздає гравцям печиво та цитує «Чарівника країни Оз». Однак Тед доводить, що зовсім не варто його недооцінювати.

Ted Lasso / Apple TV+ / шоуранер — Джейсон Судейкіс / у головних ролях — Джейсон Судейкіс, Ханна Веддінґем, Брендан Гант / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Indie Wire називає шоу «вражаючим тріумфом». На думку Collider, «Тед Лассо» — це чарівна комедія, яка доводить, що хоча інколи життя дуже складне, люди завжди можуть полегшити його одне для одного.

Комедійний серіал «Тернер і Гуч»

Про що серіал. «Тернер і Гуч» — продовження однойменної поліцейської комедії 1989 року, що розповідала про пригоди Скотта Тернера та песика Гуча. Головний герой — син Скотта, Скотт-молодший. Він працює федеральним маршалом, а після смерті батька отримує у спадок собаку. Пес дуже схожий на оригінального Гуча і завдає чимало проблем — руйнує квартиру господаря, а ще — ледве не руйнує його кар’єру, атакувавши начальника Скотта. Проте за допомогою кінолога маршалу вдається порозумітися з підопічним. Пес стає його найкращим другом. У головній ролі в оригінальному фільмі знявся Том Генкс. Сина його героя в серіалі зіграв Джош Пек.

Turner & Hooch / Disney+ / шоуранер — Метт Нікс / у головних ролях — Джош Пек, Карра Паттерсон, Ліндсі Фонсека / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Rolling Stone зазначає, що «Тернер і Гуч» занадто інфантильний для дорослих і занадто старомодний для їхніх дітей. Tell-Tale TV каже, що у серіалі багато екшену та гумору.

Горор «Криваво-червоне небо»

Про що фільм. Надя має рідкісне захворювання крові. Вона вирушає з сином до США, сподіваючись, що місцеві спеціалісти зможуть їй допомогти. Під час польоту літак захоплює група терористів. Син Наді тікає у паніці. Жінка намагається його наздогнати, бойовикам це не подобається, і один з них стріляє у жінку з пістолета. Надя помирає від поранення, проте невдовзі повертається до життя як вампір. Вона намагається використати надприродні здібності, щоб захистити сина та інших пасажирів на борту, однак поступово втрачає контроль над своїми інстинктами.

Blood Red Sky / Netflix / режисер — Петер Торварт / у головних ролях — Пері Баумайстер, Домінік Перселл, Неля Кіпер / тривалість — 2 години 1 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% / рейтинг IMDb — відсутній.

Що кажуть критики. Edge Media Network каже, що Blood Red Sky — непоганий горор, однак навряд чи здивує. The Spool називає «Криваво-червоне небо» похмурою, нудною та абсолютно «беззубою» стрічкою.

Кримінальна драма «Багряний дермантин» — другий сезон

Про що серіал. Корал, Венді та Джина працюють в одному з елітних борделів Іспанії. Вони вже давно хочуть покінчити з проституцією, проте їхній сутенер Ромео не віддає їм документи. Втомившись від насильства та погроз, жінки вбивають Ромео та втікають з борделю. Однак щоб стати по-справжньому вільними, їм потрібно врятуватися від Крістіана та Мойзеса — помічників сутенера, які готові за будь-яку ціну їм помститися. Шоуранери «Багряного дермантину» — автори популярного серіалу «Паперовий будинок» (Money Heist).

Sky Rojo / Netflix / шоуранери — Алекс Піна, Естер Мартінес Лобато / у головних ролях — Маріана Еспосіто, Яніс Прадо, Мігель Анхель Сільвестре, Вероніка Санчес / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. Radio Times каже, що авторам «Паперового будинку» вдалося створити ще одну захопливу, сповнену чорного гумору кримінальну драму. Meaww пише, що у другому сезоні чимало сцен екшену та сюжетних поворотів, але йому бракує смішних моментів

Анімаційний серіал «Володарі всесвіту: Одкровення»

Про що серіал. Masters of the Universe: Revelation — продовження культового мультсеріалу «Хі-Мен та володарі всесвіту», який вийшов у 1980 році. Головний герой — принц Адам. Він має чарівний меч, що дозволяє йому перетворюватися на супергероя Хі-Мена, і використовує свої суперсили, щоб захищати рідну планету Етернію від ворогів. У новому серіалі Адам та його команда борються зі злодієм на прізвисько Скелет. Над проєктом працювала американська студія Powerhouse Animation, яка розробила серіал «Кастлванія». Роль Адама дісталася Крісу Вуду. Тілу — романтичне зацікавлення Адама — озвучила Сара Мішель Геллер. У ролі Скелета — зірка «Зоряних війн» Марк Гемілл.

Masters of the Universe: Revelation / Netflix / шоуранер — Кевін Сміт / у головних ролях — Кріс Вуд, Марк Гемілл, Сара Мішель Геллар / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97 / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. TechRadar зазначає, що Masters of the Universe: Revelation це не лише чудово анімований, сповнений екшену серіал, а й на диво неординарне переосмислення оригіналу.

Бойовик «Красуня на драйві»

Про що фільм. Лінді Льюїс — красива, успішна жінка, яка приховує темний секрет. Вона має неврологічний розлад, через який її постійно охоплює лють. Намагаючись стримати свій гнів, Лінді випробувала безліч методик. Єдине, що працює, — шокова терапія. Лінді регулярно проходить болісну процедуру, щоб здаватися нормальною. Але коли її хлопця Джастіна вбивають, вона вирішує зробити усе, щоб знайти та знищити винних у його смерті. Тим часом дівчину намагаються зловити поліцейські, переконані, що саме Лінді причетна до злочину. У головній ролі «Красуні на драйві» — Кейт Бекінсейл.

Jolt / Amazon Prime / режисер — Таня Векслер / у головних ролях — Кейт Бекінсейл, Леверн Кокс, Стенлі Туччі / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 32% / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. The New York Times зазначає, що сюжет фільму надзвичайно передбачуваний і тому нудний. The Wrap каже, що стрічка точно не отримає жодних нагород, проте є доволі розважальною.

