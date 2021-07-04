Ех! Україна розгромно програла Англії у чвертьфіналі Євро-2020 і вибула з турніру. Ось як ми намагалися і не змогли — скоріше б це забути

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Збірна України з футболу програла Англії з рахунком 0:4 у чвертьфіналі Євро-2020. Британці відкрили рахунок вже на четвертій хвилині. Після цього українці намагалися відігратися і мали кілька шансів. На початку другого тайму англійці забили два швидкі голи, а до середини довели рахунок до розгромного. На цьому збірна України вибуває з турніру, а Англія зустрінеться у півфінальному матчі з Данією сьомого липня.

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com