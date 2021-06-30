АААААА! Україна обіграла Швецію 2:1 і вперше в історії виходить в 1\4 фіналу Євро. ААААА !!! Ось як ми грали, вболівали і раділи — це просто неймовірно!
- Автори:
- Сергій Пивоваров, Євген Спірін
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Стас Козлюк \ Бабель
Збірна України з футболу обіграла Швецію з рахунком 2:1 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020. Основний час завершився внічию — 1:1, вже на перших хвилинах овертайму шведи залишилися в меншості через грубий фол, а за кілька хвилин до фінального свистка Артем Довбік забив переможний гол. Україна зустрінеться з Англією третього липня в матчі за путівку в півфінал турніру. Ми вболівали за збірну, плакали, раділи і дуже переживали. Ось як це було в фото.