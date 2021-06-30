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Стас Козлюк \ Бабель

Збірна України з футболу обіграла Швецію з рахунком 2:1 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020. Основний час завершився внічию — 1:1, вже на перших хвилинах овертайму шведи залишилися в меншості через грубий фол, а за кілька хвилин до фінального свистка Артем Довбік забив переможний гол. Україна зустрінеться з Англією третього липня в матчі за путівку в півфінал турніру. Ми вболівали за збірну, плакали, раділи і дуже переживали. Ось як це було в фото.

gettyimages.com

gettyimages.com

Стас Козлюк \ Бабель

gettyimages.com

Стас Козлюк \ Бабель

gettyimages.com

Стас Козлюк \ Бабель

gettyimages.com

gettyimages.com

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

gettyimages.com

Стас Козлюк \ Бабель