Весь тиждень у Києві триває «Книжковий Арсенал». Просто 15 дуже яскравих фотографій з одного з найбільших літературних фестивалів Європи
- Автор:
- Євген Спірін
- Дата:
-
Стас Козлюк \ Бабель
Сьогодні останній день Х ювілейного «Книжкового Арсеналу». Він стартував у середу, 23 червня, і обʼєднав у собі 261 подію. Цього року через пандемію квитки можна було купити тільки онлайн, а абонемента на всі дні взагалі не було. На «Арсеналі» побували сотні авторів і тисячі відвідувачів. Свої нові книги представляли Тарас Прохасько, Юрій Іздрик, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Юрій Андрухович та інші сучасні українські автори. Ось як купували, презентували і продавали книги на одному з найбільших європейських літературних фестивалів — у фотографіях Стаса Козлюка.
1.