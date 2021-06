Що подивитися у вихідні. Продовження «Еліти», другий сезон найкращого серіалу про зомбі та нова драмеді від сценаристки «Відчайдушних домогосподарок»

Тексти

Цього тижня на Netflix та Apple Tv+ чотири цікавих релізи. Серед них — четвертий сезон підліткової драми «Еліта», другий сезон серіалу «Чорне літо» про жінку, яка разом із донькою намагається пережити перші місяці зомбі-апокаліпсису у США, та нова драмеді від сценаристки «Відчайдушних домогосподарок» Енні Вейсман. А ще цього тижня розпочався «Тиждень швейцарського кіно». У програмі фестивалю — драма «Моя маленька сестричка», номінована на «Золотого ведмедя» Берлінале, історичний фільм про дитинство девʼятирічної дівчинки у нацистській Німеччині та документальна стрічка про грузинського олігарха, який колекціонує дерева. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Драматичний серіал «Еліта» — четвертий сезон

Про що серіал. Троє підлітків з робочих родин — Самуель, Надя та Крістіан — отримують стипендію на навчання в елітній школі Лас-Енсінас, де навчаються спадкоємці багатих сімей. Стосунки з однокласниками в них не складаються. Заможні учні роблять усе, щоб змусити друзів піти зі школи. Проте ті вирішують залишитися — навіть якщо це означає мати справу з постійними інтригами та залякуваннями. Подібно до перших трьох сезонів, четвертий сезон «Еліти» має детективну лінію. А ще нових героїв — у Лас-Енсінас з’являється новий директор і четверо нових студентів.

Elite / Netflix/ шоуранери — Карлос Монтеро, Даріо Мадрона / у головних ролях — Естер Експосіто, Данна Паола, Арон Пайпер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Tv Fanatic стверджує, що чимало шоу стають гіршими після перших сезонів, проте творці «Еліти» зробили усе для того, щоб втримати цікавість фанатів. AV Club каже, що у новому сезоні ще більше вбивств, підліткових драм та сексу.

Постапокаліптичний серіал «Чорне літо» — другий сезон

Про що серіал. США охоплює епідемія небезпечного вірусу, який перетворює людей на зомбі. Намагаючись врятуватися, Роуз, її чоловік Патрік та донька Анна вирушають до одного з пунктів евакуації. Військові, які опікуються евакуацією, забирають із собою лише Анну, побоюючись, що поранений Патрік може бути інфікований. Роуз залишається з чоловіком, однак зрештою знаходить невелику групу вцілілих та вирушає на пошуки доньки. Усе це відбувається під час «чорного літа» — найскладнішого періоду на початку зомбі-апокаліпсису. «Чорне літо» — приквел «Нації-Z», другого за популярністю серіалу про зомбі після «Ходячих мерців».

Black Summer / Netflix/ шоуранери — Карл Шефер, Джон Хайямс / у головних ролях — Джеймі Кінг, Крістін Лі, Джастін Чу-Кері / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. Decider вважає, що Black Summer — найкрутіше шоу про зомбі. На думку Digital Spy, «Ходячі мерці» можуть багато чого в нього повчитися.

Драмеді «Батьківство»

Про що фільм. Стрічка «Батьківство» заснована на біографічній книзі — бестселері Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love американського письменника Метью Логеліна. Дружина Мета померла невдовзі після народження доньки, тож він виховував дитину самостійно, постійно наражаючись на критику та небажані поради родичів. «Батьківство» змальовує життя Метта та його стосунки з донькою. У головній ролі Кевін Гарт («Дуже страшне кіно», «Шалений патруль»).

Fatherhood / Netflix/ режисер — Пол Вайц / у головних ролях — Кевін Гарт, Ентоні Керріган, Мелоді Херд / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Radio Times каже, що у стрічці немає нічого особливо нового, проте вона усе одно варта перегляду. The Wrap вважає, що «Батьківство» — це чуйна та чарівна історія, яка навряд чи запам’ятається.

Драмеді «У ритмі життя»

Про що серіал. 1980-ті роки. Шейла Рубін мешкає у Сан-Дієго. Вона одружена, виховує доньку і має, на перший погляд, ідеальне життя. Насправді — Шейла втомилася жити у тіні свого чоловіка-професора і хоче більшого, ніж бути домогосподаркою. Це видається лише мрією, проте одного дня Шейла відкриває для себе аеробіку. Шоуранер серіалу — сценаристка «Відчайдушних домогосподарок» та драматичного серіалу «Мертві, як я» Енні Вейсман.

Physical /Apple Tv+ / шоуранер — Енні Вейсман / у головних ролях — Роуз Бірн, Делла Саба, Рорі Сковел / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що у Physical є дві великі проблеми. Перша — це не комедійний серіал. Друга — у ньому дуже мало драми. Hollywood Reporter каже, що він занадто фокусується на побічних сюжетних лініях.

Що подивитися на фестивалі «Тиждень швейцарського кіно»

Драма «Моя маленька сестричка»

Про що фільм. Ліза та Свен — близнюки. Вони виросли у Берліні й з дитинства захоплювалися театром. Ліза мріяла стати драматургом, Свен — актором. З часом Ліза залишила свої амбіції та переїхала з родиною до Швейцарії. Натомість Свену вдалося стати одним із найвідоміших акторів берлінської театральної сцени. Тепер брат і сестра бачаться нечасто. Проте усе змінюється, коли у Свена виявляють рак. Ліза повертається до Берліну, щоб доглядати за хворим братом. У 2020 році Schwesterlein номінували на «Золотого ведмедя» Берлінале.

Schwesterlein / Швейцарія/ режисери — Стефані Шуа, Вероніка Реймонд / у головних ролях — Ніна Госс, Ларс Айдінґер, Марта Келлер / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Movie Nation зазначає, що «My Little Sister» розповідає просту історію, у якій є все, що цінують у хороших фільмах. The New York Times пише, що невибаглива режисура дозволяє акторам як слід проявити себе.

Історична сімейна драма «Як Гітлер вкрав рожевого кролика»

Про що фільм. 1933 рік. Дев’ятирічна Анна мешкає у Берліні. Дівчинка заклопотана шкільними завданнями та спілкуванням з друзями і не помічає портретів Гітлера, розвішаних по всьому місту. Дитинство Анни руйнується, коли її батько зникає. Родина дівчинки тікає з Німеччини. Анна пристосовується до життя в іншій країні, вивчає іноземні мови й дорослішає, однак навіть через багато років не може забути плюшевого кролика, якого залишила у Берліні.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl / Німеччина, Швейцарія, Італія / режисер — Кароліна Лінк / у головних ролях — Ріва Крималовскі, Олівер Масуччі, Карла Юрі / тривалість — 1 година 59 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. San Jose Mercury News зазначає, що стрічка зображає історичні події делікатно та правдиво. Hollywood Reporter пише, що акторська гра компенсує будь-які недоліки сценарію.

Документальний фільм «Приборкання саду»

Про що фільм. Колишній премʼєр-міністр Грузії та бізнесмен Бідзіна Іванішвілі колекціонує дерева. Буквально — старі столітні дерева викопують та перевозять до особистого саду Іванішвілі, де насолоджуватися їхнім видом зможе тільки він. Сам олігарх у кадрі не з’являється, але про нього багато говорять робітники, чиновники, прості громадяни, які продають йому дерева зі своєї землі. Адже до процесу перевезення залучено багато людей — інколи доводиться вимикати лінії електромереж, прорубувати та прокладати нові дорогі, міняти інфраструктуру селищ та міст. Все заради нових дерев для саду експрем’єра.

Taming the Garden / Грузія — Швейцарія — Німеччина / режисерка — Саломе Джасі / тривалість — 1 год 26 хв / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Variety пише, що «Приборкання саду» — це повільний та бездоганно красивий фільм. На думку Screen Daily, один з основних елементів фільму — це контраст між бідністю та садом Іванішвілі, який нагадує лігво лиходія зі стрічок про Джеймса Бонда.

Комедія «Годинник цокає»

Про що фільм. Годинник у назві фільму — той самий, яким лякають сучасних жінок, коли кажуть, що вони не встигнуть створити сім’ю та народити дітей. В центрі сюжету три жінки віком за тридцять. Лейла дізнається, що її сестра Аманда завагітніла. Тепер перша переймається, що в неї дітей ще немає, а друга — що з дитиною буде важче робити кар’єру. Їхня подруга Софі вже заміжня, але в неї інша проблема — знайти в дім няню, яка б не звабила її чоловіка.

Die fruchtbaren Jahre sind vorbei / Швейцарія / режисерка — Наташа Беллер / у головних ролях — Мішель Рорбах, Анне Хауг, Сара Гостеттлер /тривалість — 1 год 30 хв / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. NZZ am Sonntag пише, що це — досить зла комедія, яка йде проти традиційної моралі.

Документальний фільм «Нобелівський громадянин»

Про що фільм. У 2017 році швейцарський біофізик Жак Дюбоше отримав Нобелівську премію з хімії за розвиток кріоелектронної мікроскопії. І його життя одразу змінилося — з відомого лише у професійних колах вченого він перетворився на національного героя, шанованого в країні та рідному місті. У документальній стрічці Дюбоше розмірковує, які обов’язки з’являються у відомого члена суспільства, як пережити славу та вирішити, за що варто боротися.

Citoyen Nobel / Швейцарія / режисер — Стефан Гоель/ тривалість — 1 год 26 хв / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Cineuropa каже, що це — зворушливий фільм про вразливу сторону успіху та відчайдушний пошук сенсу, який добре розкриває непересічну особистість Жака Дюбоше.

Документальний фільм «Спекотніше за клімат»

Про що фільм. Запущені Гретою Тунберг у 2018 році кліматичні протести поширились по всьому світу. У швейцарському містечку Біль п’ятничні протести організовують Жанна, Ніна, Марк та Леа. Журналісти провели з ними рік, занурилися у їхні зустрічі та дебати, щоб поділитися побоюваннями щодо майбутнього.

Plus chauds que le climat / Швейцарія / режисери — Адрієн Бордоне, Бастьєн Безігер / тривалість — 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — немає / рейтинг IMDb — немає.

Що кажуть критики. Swiss Info пише, що стрічка передає енергію, яка спонукала тисячі підлітків по всьому світу боротися за клімат.